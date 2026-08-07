WESTLAKE VILLAGE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--

Energy Vault annuncia un accordo strategico per la distribuzione di un'infrastruttura energetica integrata da 1.25 GW per il data center AI di un hyperscaler, con un'azienda leader nel settore EPC per la generazione di energia che utilizzerà gruppi elettrogeni Caterpillar

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), leader globale nelle infrastrutture energetiche, oggi ha annunciato l'esecuzione di un accordo strategico commerciale grazie al quale Energy Vault fornirà sistemi di accumulo energetico a batteria ("BESS"), sistemi di conversione dell'energia elettrica per la formazione di rete e software per il controllo dell'infrastruttura AI a supporto della distribuzione iniziale di un totale di 1,25 gigawatt ("GW") di infrastruttura energetica integrata per i data center di intelligenza artificiale di un'azienda hyperscaler.

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