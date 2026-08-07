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Energy Vault annuncia un accordo strategico per la distribuzione di un'infrastruttura energetica integrata da 1.25 GW per il data center AI di un hyperscaler, con un'azienda leader nel settore EPC per la generazione di energia...

La collaborazione abbina il sistema BESS conforme alle norme FEOC, il PCS per la formazione di rete e il software per il controllo dell'infrastruttura AI di Energy Vault con le soluzioni chiavi in mano per la produzione di energia, i gruppi elettrogeni Caterpillar e la capacità EPC del partner

L'architettura di riferimento offre energia stabile e indipendente dalla rete, stabilizzazione fondamentale della rete e bilanciamento del carico per realizzare campus di AI modulari, scalabili, a livello di gigawatt con disponibilità sempre attiva

Il secondo accordo quadro strategico promuove al contempo la strategia dell'infrastruttura AI di Energy Vault e stabilisce una piattaforma di distribuzione “speed-to-power” ripetibile

I primi 1,25 GW sono garantiti da un contratto con un cliente hyperscaler per la distribuzione in Texas

Energy Vault prevede un impatto sui ricavi di circa 500-600 milioni di dollari nella seconda metà del 2026 e del 2027, che verranno discussi durante la prossima teleconferenza sui ricavi prevista per l'11 agosto 2026

WESTLAKE VILLAGE, Calif.--(BUSINESS WIRE)-- 

Energy Vault annuncia un accordo strategico per la distribuzione di un'infrastruttura energetica integrata da 1.25 GW per il data center AI di un hyperscaler, con un'azienda leader nel settore EPC per la generazione di energia che utilizzerà gruppi elettrogeni Caterpillar

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), leader globale nelle infrastrutture energetiche, oggi ha annunciato l'esecuzione di un accordo strategico commerciale grazie al quale Energy Vault fornirà sistemi di accumulo energetico a batteria ("BESS"), sistemi di conversione dell'energia elettrica per la formazione di rete e software per il controllo dell'infrastruttura AI a supporto della distribuzione iniziale di un totale di 1,25 gigawatt ("GW") di infrastruttura energetica integrata per i data center di intelligenza artificiale di un'azienda hyperscaler.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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