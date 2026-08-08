WESTLAKE VILLAGE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault annonce la conclusion d’un accord stratégique visant à déployer 1,25 GW d’infrastructure électrique intégrée destinée à un centre de données d’IA Hyperscale, en collaboration avec une société EPC leader dans la production d’électricité utilisant des groupes électrogènes Caterpillar

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE : NRGV) (« Energy Vault »), leader mondial des infrastructures énergétiques durables, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord commercial stratégique prévoyant la fourniture par Energy Vault de systèmes de stockage d’énergie par batterie (« BESS »), de systèmes de conversion d’énergie pour réseau et de logiciels de contrôle d’infrastructure basés sur l’IA, afin d’accompagner un déploiement initial d’une infrastructure énergétique intégrée d’une puissance totale de 1,25 gigawatt (« GW ») destinée aux centres de données IA hyperscale.

Cet accord prévoit la mise en place d’une plateforme d’infrastructure électrique pour l’IA reproductible, réunissant production d’électricité réglable, stockage intelligent d’énergie par batterie, systèmes d’onduleurs réseau, logiciels avancés de contrôle d’infrastructures d’IA, ainsi que des services EPC clés en main et d’intégration des installations, dans une solution unique intégrée conçue spécifiquement pour les centres de données d’IA « hyperscale » et les parcs informatiques haute performance.

Ces entreprises déploieront conjointement des systèmes électriques hors réseau entièrement intégrés, capables de mettre en service la capacité de calcul IA beaucoup plus rapidement que ne le permettent les calendriers traditionnels de raccordement au réseau public, tout en garantissant fiabilité, résilience et flexibilité opérationnelle, autant d’exigences indispensables aux charges de travail IA nouvelle génération.

Les premiers déploiements devraient avoir lieu au cours des quatre à douze prochains mois, ce qui permettra d’accélérer la mise en service de l’alimentation électrique sans être tributaire des délais traditionnels de raccordement au réseau public.

Alors que les infrastructures d’IA des centres hyperscale continuent leur expansion mondiale, les développeurs ont de plus en plus besoin de plateformes d’infrastructure électrique complètes plutôt que de technologies individuelles. Les charges de calcul liées à l’IA peuvent évoluer rapidement à mesure que les clusters GPU augmentent ou diminuent, créant des besoins transitoires exigeants en matière de tension, de fréquence et de qualité de l’énergie, que les actifs de production seuls ne peuvent pas gérer efficacement.

La solution intégrée a été spécialement conçue pour répondre à ces exigences, grâce à une architecture entièrement intégrée qui coordonne intelligemment et en temps réel la production, le stockage d’énergie et l’infrastructure électrique de l’ensemble du site. Elle permet de prendre en charge les déploiements conformes à la norme FEOC tout en apportant une architecture de référence reproductible avec contrôle numérique intégré, distribution d’énergie, stabilisation du réseau et optimisation active de la charge.

Contrairement aux déploiements traditionnels dans lesquels les actifs fonctionnent de manière indépendante, la plateforme intégrée orchestre et optimise en continu la production, le stockage par batterie, la conversion de puissance, les systèmes de redondance et l’infrastructure électrique, tels une centrale électrique intelligente unique.

Le logiciel de contrôle d’infrastructure IA d’Energy Vault fonctionne comme un système d’exploitation critique pour l’infrastructure électrique du site : il équilibre de manière dynamique les flux de puissance, maintient la stabilité de la tension et de la fréquence, minimise les cycles des générateurs, améliore le rendement énergétique et garantit la réactivité requise par les environnements de calcul IA hautement dynamiques.

L’architecture modulaire permet également aux clients de déployer une infrastructure IA avant même le raccordement définitif au réseau, tout en offrant la flexibilité nécessaire pour intégrer l’électricité publique, la production d’énergie renouvelable et les ressources énergétiques distribuées supplémentaires, à mesure que les besoins du site évoluent.

Ce prestataire national spécialisé dans les projets clés en main de production d’électricité (ingénierie, approvisionnement et construction, ou « EPC ») possède plusieurs décennies d’expérience dans la réalisation de projets de production complexes, allant des moteurs à pistons au gaz naturel jusqu’aux turbines à gaz, en passant par la production diesel, le photovoltaïque solaire et les technologies émergentes de l’hydrogène. Energy Vault complète ces capacités grâce à l’un des portefeuilles les plus vastes du secteur en matière de systèmes de stockage d’énergie par batterie à l’échelle industrielle, de logiciels de gestion énergétique intelligente et de savoir-faire en intégration de centrales hybrides, acquis au fil de projets menés aux quatre coins du monde.

« L’intelligence artificielle transforme fondamentalement la manière dont les infrastructures électriques critiques sont conçues, déployées et exploitées », a déclaré Robert Piconi, Président-Directeur Général d’Energy Vault. « Les clients ne se contentent plus d’acquérir des technologies individuelles : ils ont besoin d’une infrastructure énergétique intégrée, qui soit capable de fournir une électricité fiable et disponible en permanence, à une vitesse et à une échelle sans précédent. Grâce à la conclusion de cet accord, nous avons créé une plateforme hautement différenciée qui combine une production d’électricité de pointe, un stockage d’énergie intelligent et des logiciels avancés pour centrales électriques au sein d’une solution intégrée unique, spécialement conçue pour les infrastructures d’IA.

« Il s'agit de notre plus important contrat à ce jour ; cet accord historique représente une nouvelle étape majeure dans l’évolution stratégique d’Energy Vault, qui laisse derrière elle son statut de pionnier des technologies de stockage d’énergie pour devenir un fournisseur d’infrastructures énergétiques intégrées. Plus important encore, cet accord permet de mettre en place une plateforme commerciale reproductible qui, selon nous, pourra accompagner notre expansion future à grande échelle, dans un contexte où les investissements dans les infrastructures d'IA hyperscale continuent de s’accélérer à l’échelle mondiale ».

Un cadre supérieur du partenaire stratégique d’Energy Vault en matière d’infrastructures électriques a déclaré : « Le système de stockage d’énergie par batterie (BESS) d’Energy Vault, sa technologie réseau et sa plateforme logicielle sont au cœur de cette solution. En intégrant ces systèmes à la conception modulaire de nos centrales, nous pouvons mettre rapidement en service d’importants blocs d’énergie fiables tout en préservant les performances, l’évolutivité et la flexibilité requises par les centres hyperscale ».

Les deux entreprises ont l’intention de rechercher ensemble de nouvelles opportunités dans les infrastructures hyperscale, neo-cloud et IA sur les marchés où les contraintes de capacité du réseau, les délais prolongés de raccordement aux réseaux publics et la demande croissante en électricité renforcent le besoin de solutions « behind-the-meter », ainsi que d'une alimentation de transition, le tout rapidement déployable. Ce partenariat a été conçu comme une plateforme commerciale évolutive, capable d'accompagner une expansion importante, au-delà du déploiement initial prévu par le contrat.

À propos d'Energy Vault

Energy Vault® développe, déploie et exploite des solutions de stockage d’énergie à l’échelle industrielle, conçues pour transformer l’approche mondiale en matière de stockage d’énergie durable. L’offre complète de la société comporte des technologies propriétaires de stockage d’énergie par batterie, par gravité et par hydrogène vert, qui couvrent toute une gamme de cas d’utilisation pour les clients et garantissent une gestion et une optimisation sécurisées et fiables des réseaux énergétiques. Chaque solution de stockage repose sur le logiciel de gestion de l’énergie et la plateforme d’intégration de la société, qui sont indépendants des technologies utilisées. Le portefeuille de technologies innovantes d’Energy Vault, unique dans le secteur, propose des solutions de stockage d’énergie sur mesure à court, long et très long terme (plusieurs jours) pour aider les services publics, les producteurs d’électricité indépendants, les grands consommateurs d’énergie industriels et les entreprises d’infrastructures d’IA et de cloud à réduire de manière drastique leurs coûts énergétiques tout en conservant une alimentation électrique fiable. Pour plus d’informations, visitez le site www.energyvault.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui traduisent les opinions actuelles de la Société concernant notamment ses activités et ses performances financières. Ces déclarations prospectives incluent des informations relatives à des résultats d’exploitation futurs possibles ou supposés, y compris des descriptions de notre business plan et de nos stratégies. Elles contiennent souvent des termes tels que « anticiper », « s’attendre à », « envisager », « poursuivre », « suggérer », « planifier », « potentiel », « prédire », « croire », « avoir l’intention de », « projeter », « prévoir », « estimer », « viser », « projections », « devrait », « objectif », « pourrait », « serait », « peut », « pourrait bien », « sera » et d’autres expressions similaires. 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