Energy Vault宣布達成策略協議，將攜手採用Caterpillar發電機組的一流發電EPC承包商，為超大規模AI資料中心部署1.25 GW整合式電力基礎設施

加州西湖村--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 永續能源基礎設施領域的全球領導者Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault")今日宣布簽署一項策略商業協議。根據該協議，Energy Vault將提供電池儲能系統(BESS)、建網型電力轉換系統及AI基礎設施控制軟體，以支援首批總計1.25 GW的整合式電力基礎設施部署，服務於超大規模AI資料中心。

該協議建立了一個可複製的AI電力基礎設施平台，將可調度的發電能力、智慧電池儲能、建網型逆變器系統、先進的AI基礎設施控制軟體以及統包式EPC工程和電站整合組合為單一的整合式解決方案，專為超大規模AI資料中心和高效能運算園區量身打造。

雙方將共同部署完全整合式的離網電力系統，該系統能夠更快地將AI算力上線，相較於傳統公用事業並網方案速度顯著提升，同時提供下一代AI工作負載所需的可靠性、韌性和營運靈活性。

首批部署可望在未來4至12個月內完成，支援不仰賴傳統公用事業並網方案的加速供電計畫。

隨著超大規模AI基礎設施在全球持續擴張，開發商越來越需要完整的電力基礎設施平台，而非單一技術。AI運算負載會隨著GPU群集的啟停而快速變化，對瞬態回應、電壓、頻率和電能品質提出了嚴格要求，僅靠發電資產可能無法高效因應。

該整合式解決方案正是透過完全整合的架構專門針對這些需求而設計，能夠即時智慧協調發電、儲能和場站級電氣基礎設施。該解決方案旨在支援符合FEOC標準的部署，同時為整合式的數位控制、配電、電網穩定和主動負載最佳化提供可複製的參考架構。

與傳統部署中各資產獨立運行不同，該整合式平台將發電、電池儲能、電力轉換、備援系統和電氣基礎設施做為一個統一的智慧電站進行持續編排和最佳化。

Energy Vault的AI基礎設施控制軟體充當場站電力基礎設施的關鍵任務作業系統，可動態平衡電力流、維持電壓和頻率穩定、充分減少發電機組啟停循環、提高燃油效率，並確保高度動態的AI運算環境所需的快速回應能力。

該模組化架構還使客戶能夠在永久電網並網之前部署AI基礎設施，同時隨著園區需求的擴充，提供接取公用電力、再生能源發電和額外分散式能源資源的靈活性。

該全國性統包式發電工程、採購和施工(EPC)承包商在天然氣往復式引擎、燃氣輪機、柴油發電、太陽能光電及新興氫能技術等領域擁有數十年的複雜發電專案交付經驗。Energy Vault則以業界最廣泛的公用事業級電池儲能系統產品組合之一、智慧能源管理軟體以及在全球各類專案中累積的混合電站整合專長，對這些能力形成了補充。

Energy Vault董事長兼執行長Robert Piconi表示：「人工智慧正在從根本上改變關鍵電力基礎設施的設計、部署和營運方式。客戶不再採購單一技術——他們需要能夠以前所未見的速度和規模提供可靠、全天候電力的整合式電力基礎設施。透過這項協議，我們打造了一個高度差異化的平台，將業界首屈一指的發電能力、智慧儲能和先進的電站軟體整合為一個專為AI基礎設施量身打造的整合式解決方案。

「這一里程碑式的協議是我們迄今為止簽署的最大單筆合約，代表Energy Vault從儲能技術先驅向整合式能源基礎設施供應商的策略轉型又邁出了重要一步。更重要的是，它建立了一個可複製的商業平台，我們相信隨著超大規模AI基礎設施投資在全球持續加速，該平台能夠支撐未來大規模的擴充。」

Energy Vault策略電力基礎設施合作夥伴的一位高階主管評論道：「Energy Vault的電池儲能系統、建網型技術和軟體平台是該解決方案的核心。透過將這些系統整合到我們的模組化電站設計中，我們可以快速投入大規模可靠電力，同時保持超大規模園區所需的效能、可擴充性和靈活性。」

雙方計畫共同開拓超大規模客戶、新興雲端服務商和AI基礎設施領域的更多商機，重點聚焦電網容量受限、公用事業並網週期漫長、電力需求持續成長，從而亟需快速部署的表後及轉換供電解決方案的市場。該合作夥伴關係旨在打造一個可擴充的商業平台，該平台能夠在初始合約部署之外支撐未來大規模的擴充。

關於Energy Vault

Energy Vault®開發、部署和營運公用事業規模的儲能解決方案，旨在改變世界永續儲能的方式。公司的全面產品組合包括自主研發的電池儲能、重力儲能和綠氫儲能技術，支援多種客戶使用案例，提供安全可靠的能源系統調度和最佳化服務。每種儲能解決方案都由該公司與技術無關的能源管理系統軟體和整合平台提供支援。Energy Vault的創新技術組合在業界獨具特色，可提供客製化的短期、長期和多日/超長期儲能解決方案，協助公用事業公司、獨立發電業者、大型工業能源使用者以及AI/雲端基礎設施公司在保持電力可靠性的同時大幅降低均化能源成本。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.energyvault.com。

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