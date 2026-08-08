Energy Vault تعلن عن إبرام اتفاقية استراتيجية لنشر بنية تحتية متكاملة للطاقة بقدرة 1.25 جيجاواط لخدمة مركز بيانات فائق النطاق مخصص للذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع شركة رائدة في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC)...

--(BUSINESS WIRE)--ويستلاك فيلاج، كاليفورنياEnergy Vault تعلن عن إبرام اتفاقية استراتيجية لنشر بنية تحتية متكاملة للطاقة بقدرة 1.25 جيجاواط لخدمة مركز بيانات فائق النطاق مخصص للذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع شركة رائدة في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC) لمحطات توليد الطاقة، والتي تعتمد على مجموعات توليد الكهرباء من Caterpillar

أعلنت .Energy Vault Holdings, Inc (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: NRGV) (يُشار إليها باسم "Energy Vault")، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال حلول البنية التحتية المستدامة للطاقة، اليوم عن إبرام اتفاقية تجارية استراتيجية تقضي بتوفير الشركة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات ("BESS")، وأنظمة تحويل الطاقة القادرة على تشكيل الشبكة، وبرمجيات التحكم في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وذلك لدعم المرحلة الأولية من مشروع متكامل للبنية التحتية للطاقة بقدرة إجمالية تبلغ 1.25 جيجاواط ("GW")، مخصص لخدمة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركات الحوسبة فائقة النطاق.

تؤسس الاتفاقية منصة متكاملة وقابلة للتوسع والتكرار للبنية التحتية للطاقة المخصصة للذكاء الاصطناعي، حيث تجمع في حل واحد متكامل بين قدرات توليد الطاقة القابلة للتحكم، وأنظمة تخزين الطاقة الذكية بالبطاريات، وأنظمة العاكسات المتقدمة القادرة على تشكيل الشبكة، وبرمجيات التحكم الذكية بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC) الجاهزة وتكامل المحطات. وقد صُممت هذه المنصة خصيصًا لتلبية احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركات الحوسبة فائقة النطاق ومجمعات الحوسبة عالية الأداء.

ستتعاون الشركتان في نشر أنظمة طاقة متكاملة بالكامل ومستقلة عن شبكة الكهرباء، بما يتيح تشغيل قدرات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي في وقت أسرع بكثير مقارنة بالجداول الزمنية المعتادة لعمليات الربط بشبكات المرافق. كما ستوفر هذه الأنظمة مستويات عالية من الموثوقية والمرونة التشغيلية والقدرة على التكيف، بما يلبي المتطلبات المتزايدة لأحمال العمل الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من الجيل القادم.

ومن المتوقع بدء عمليات النشر الأولية خلال فترة تتراوح بين أربعة واثني عشر شهرًا، بما يدعم جدولاً زمنيًا متسارعًا لتوفير الطاقة وتشغيل الأنظمة وفق مفهوم "سرعة الوصول إلى الطاقة"، دون التقيد بالجداول الزمنية التقليدية المطلوبة لعمليات الربط بشبكات المرافق.

إزاء استمرار توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لدى شركات الحوسبة فائقة النطاق على مستوى العالم، أصبح المطورون يحتاجون بشكل متزايد إلى منصات متكاملة للبنية التحتية للطاقة بدلاً من تقنيات منفردة. قد تشهد أحمال حوسبة الذكاء الاصطناعي تغيرات سريعة مع تشغيل مجموعات وحدات معالجة الرسومات (GPU) أو خفضها، الأمر الذي يفرض متطلبات خاصة فيما يتعلق بالاستجابة العابرة، واستقرار الجهد والتردد، وجودة الطاقة، وهي متطلبات قد لا تتمكن أصول توليد الطاقة وحدها من إدارتها بكفاءة.

صُمم الحل المتكامل خصيصًا لتلبية هذه المتطلبات من خلال بنية متكاملة بالكامل تعمل على التنسيق الذكي بين توليد الطاقة وتخزينها والبنية التحتية الكهربائية على مستوى الموقع في الوقت الفعلي. صُمم هذا الحل لدعم عمليات النشر المتوافقة مع متطلبات FEOC، مع توفير بنية مرجعية معيارية قابلة للتكرار تتيح التكامل بين أنظمة التحكم الرقمي، وتوزيع الطاقة، وتحقيق استقرار الشبكة، والتحسين النشط للأحمال.

وعلى خلاف عمليات النشر التقليدية التي تعمل فيها كل منظومة بشكل مستقل عن الأخرى، تقوم المنصة المتكاملة بتنسيق وتحسين أداء أنظمة توليد الطاقة، وتخزين الطاقة بالبطاريات، وتحويل الطاقة، وأنظمة التكرار والاحتياطي، والبنية التحتية الكهربائية بشكل مستمر، لتعمل جميعها كمنظومة موحدة تمثل محطة طاقة ذكية واحدة.

تعمل برمجيات Energy Vault للتحكم في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بمثابة نظام تشغيل حيوي للمهمة يدير منظومة الطاقة في الموقع، حيث تقوم ديناميكيًا بموازنة تدفقات الطاقة، والحفاظ على استقرار مستويات الجهد والتردد، وتقليل دورات تشغيل المولدات، وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود، مع ضمان الاستجابة السريعة اللازمة لبيئات حوسبة الذكاء الاصطناعي المتغيرة والديناميكية للغاية.

كما تتيح البنية المعيارية للعملاء نشر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتشغيلها قبل استكمال عملية الربط الدائم بشبكة الكهرباء، مع الحفاظ على مرونة عالية تسمح بدمج طاقة المرافق، ومصادر الطاقة المتجددة، وغيرها من موارد الطاقة الموزعة الإضافية مع تطور احتياجات المجمع وتوسعها.

تسهم شركة المقاولات الوطنية المتخصصة في خدمات الهندسة والمشتريات والإنشاءات ("EPC") المتكاملة والجاهزة لمشاريع توليد الطاقة بخبرات تمتد لعقود في تنفيذ مشاريع توليد معقدة تشمل محركات الغاز الطبيعي الترددية، والتوربينات الغازية، وتوليد الطاقة بالديزل، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتقنيات الهيدروجين الناشئة. وتعزِّز Energy Vault هذه القدرات من خلال امتلاكها واحدة من أكثر المحافظ شمولاً في القطاع لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق المرافق، إضافةً إلى حلول برمجيات إدارة الطاقة الذكية وخبرات متقدمة في تكامل محطات الطاقة الهجينة، والتي تم تطويرها عبر تنفيذ مشاريع متنوعة في مختلف أنحاء العالم.

صرَّح Robert Piconi، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Energy Vault: "يشهد قطاع البنية التحتية الحيوية للطاقة تحولاً جذريًا بفضل الذكاء الاصطناعي، الذي يعيد تشكيل أساليب تصميم هذه البنية ونشرها وتشغيلها على نحو أكثر كفاءة ". "لم يعد العملاء يشترون تقنيات منفردة، بل أصبحوا يحتاجون إلى بنية تحتية متكاملة للطاقة قادرة على توفير كهرباء موثوقة ومتاحة دائمًا بسرعة ونطاق غير مسبوقين. من خلال هذه الاتفاقية، نجحنا في إنشاء منصة فريدة ومتميزة تجمع بين أحدث حلول توليد الطاقة الرائدة في القطاع، وأنظمة تخزين الطاقة الذكية، وبرمجيات محطات الطاقة المتقدمة، ضمن حل متكامل واحد صُمم خصيصًا لتلبية احتياجات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

باعتبارها أكبر عقد منفرد تنفذه الشركة حتى اليوم، تمثل هذه الاتفاقية المحورية محطة مهمة جديدة في المسار الاستراتيجي لتطور Energy Vault، حيث تنتقل من دورها كشركة رائدة في تقنيات تخزين الطاقة إلى مزود متكامل لحلول البنية التحتية للطاقة. والأهم من ذلك، أنها ترسي منصة تجارية قابلة التكرار نؤمن بقدرتها على دعم نمو كبير في المستقبل، بالتزامن مع استمرار التسارع العالمي في استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لدى شركات الحوسبة فائقة النطاق".

علّق أحد كبار المسؤولين التنفيذيين لدى شريك Energy Vault الاستراتيجي في مجال البنية التحتية للطاقة قائلاً: "تُعد أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) وتقنية تشكيل الشبكة ومنصة البرمجيات التابعة لـ Energy Vault من الركائز الأساسية في هذا الحل. من خلال دمج هذه الأنظمة ضمن تصميم محطاتنا المعيارية، يمكننا تشغيل كميات كبيرة من الطاقة الموثوقة بسرعة، مع الحفاظ على الأداء وقابلية التوسع والمرونة التي تتطلبها مجمعات الحوسبة فائقة النطاق".

وتعتزم الشركتان التعاون في استكشاف فرص جديدة مع شركات الحوسبة فائقة النطاق، ومزودي خدمات الحوسبة السحابية الحديثة، ومشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في الأسواق التي تفرض فيها قيود سعة شبكات الكهرباء، وطول فترات الربط بشبكات المرافق، والارتفاع المستمر في الطلب على الطاقة الحاجة إلى حلول طاقة سريعة النشر، بما في ذلك حلول الطاقة خلف العداد وحلول الطاقة المؤقتة أو الجسرية. صُممت هذه الشراكة لتشكل منصة تجارية قابلة للتوسع، تتمتع بالقدرة على دعم توسعات مستقبلية كبيرة تتجاوز نطاق المشروع الأولي المتفق عليه.

نبذة عن شركة Energy Vault

تطور شركة Energy Vault® حلول تخزين الطاقة على نطاق المرافق وتنشرها وتديرها، والتي تم تصميمها لإضفاء تغيير على طريقة العالم في التعامل مع التخزين المستدام للطاقة. تتضمَّن العروض الشاملة التي تقدمها الشركة تقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات والجاذبية والهيدروجين الأخضر الخاصة التي تدعم مجموعة متنوعة من حالات استخدام العملاء وتوفر قدرة إرسال وتحسينًا آمنًا وموثوقًا به لأنظمة الطاقة. يتلقَّى كل حل للتخزين الدعم من برنامج ومنصَّة دمج نظام إدارة الطاقة المحايد في التكنولوجيا من الشركة. تنفرد شركة Energy Vault في المجال بمحفظة التكنولوجيا المبتكرة لديها، والتي تقدم حلولاً مخصَّصة لتخزين الطاقة لفترات قصيرة وطويلة ومتعددة الأيام/طويلة للغاية لمساعدة المرافق ومنتجي الطاقة المستقلين ومستهلكي الطاقة في المجال الصناعي وشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي/الحوسبة السحابية على الحد بشكل كبير من تكاليف الطاقة الموحدة مع الحفاظ على الفعالية في استخدام الطاقة. يُرجى زيارة www.energyvault.com لمزيد من المعلومات.

البيانات التطلعية

يتضمَّن هذا الإصدار الصحفي بيانات تطلعية تعكس الآراء الحالية للشركة في ما يخص عملياتها وأدائها المالي إلى جانب أمور أخرى. تتضمن البيانات التطلعية معلومات تتعلق بنتائج مستقبلية محتملة أو مفترضة للعمليات، بما في ذلك أوصاف لخطة أعمالنا واستراتيجياتها. وغالبًا ما تتضمن هذه البيانات كلمات مثل: "يتوقع"، و"يرتقب"، و"ينظر في"، و"يواصل"، و"يشير إلى"، و"يخطط"، و"ينطوي على إمكانية"، و"يتنبأ"، و"يعتقد"، و"يعتزم"، و"يتوقع"، و"يقدّر"، و"يستهدف"، و"التوقعات المستقبلية"، و"ينبغي"، و"قد"، و"يمكن"، و"ربما"، و"سوف"، إلى جانب غيرها من التعبيرات المماثلة. نستند في هذه التصريحات أو البيانات التطلعية إلى توقعاتنا وخططنا وافتراضاتنا الحالية، والتي وضعناها في ضوء خبرتنا في مجال عملنا، إلى جانب مفاهيمنا عن الاتجاهات السابقة، والظروف الحالية، والتطورات المستقبلية المتوقعة والعوامل الأخرى التي نعتقد أنها ملائمة في ظل الظروف في الوقت الحالي. تستند هذه البيانات التطلعية إلى معتقداتنا وافتراضاتنا وتوقعاتنا للأداء المستقبلي، مع وضع المعلومات المتاحة لنا حاليًا في الاعتبار. هذه البيانات التطلعية ليست سوى تنبؤات تستند إلى توقعاتنا وتطلعاتنا الحالية بشأن الأحداث المستقبلية. تتضمَّن هذه البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك جوهرية قد تؤدي إلى اختلاف نتائجنا الفعلية، أو مستوى نشاطنا، أو أدائنا، أو إنجازاتنا بشكل كبير عن النتائج أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات الواردة أو الضمنية في هذه البيانات المستقبلية، بما في ذلك التغييرات في استراتيجيتنا، وخطط التوسع، وفرص العملاء، والعمليات المستقبلية، والوضع المالي المستقبلي، والإيرادات والخسائر المقدّرة، وتحقيق القيمة المتوقعة من الإعفاءات الضريبية، والتمويلات المتوقعة، والتكاليف المتوقعة، والتوقعات والخطط؛ وعدم اليقين بشأن مدى تحول الجوائز والعقود والحجوزات والأعمال المتراكمة وخط أنابيب المشاريع المطورة إلى إيرادات مستقبلية؛ وقدرتنا على توفير البنية التحتية للطاقة الخاصة بالذكاء الاصطناعي بنجاح وتأمين أعمال إضافية في هذا المجال؛ وعدم وجود ضمان بأن خطابات النوايا غير الملزمة وغيرها من مؤشرات الاهتمام ستؤدي إلى تمويلات أو طلبات شراء أو مبيعات ملزمة؛ واحتمالية أن تكون منتجاتنا أو خدماتنا معيبة أو يُدّعى أنها معيبة أو أن تتعرض لإخفاقات أخرى؛ وتنفيذ نموذج أعمالنا واستراتيجية النمو الخاصة بنا، ومدى قبولها في السوق ونجاحها؛ وقدرتنا على تطوير علامتنا التجارية وسمعتنا والحفاظ عليهما؛ والتطورات والتوقعات المتعلقة بأعمالنا ومنافسينا والقطاع؛ وتأثير حالة عدم اليقين على مستوى الاقتصاد الكلي، بما في ذلك حالة عدم اليقين بشأن العلاقة المستقبلية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى فيما يتعلق بالسياسات التجارية والرسوم الجمركية؛ والتغييرات في قوانين الضرائب واللوائح الحكومية وتأثير تلك التغييرات علينا، بما في ذلك نتيجة لقانون One Big Beautiful Bill Act والتعديلات التي أدخلها على قانون الإيرادات الداخلية لعام 1986 بصيغته المعدلة، والائتمانات الضريبية للطاقة النظيفة التي تم إقرارها بموجب قانون خفض التضخم لعام 2022؛ والاستثمار في مشاريع التطوير التي قد لا تصل إلى مرحلة التشغيل التجاري ضمن الإطار الزمني المتوقع لدينا أو قد لا تصل إليها على الإطلاق؛ وجهودنا لتنويع سلسلة التوريد الخاصة بنا للحد من تأثير الرسوم الجمركية؛ وقدرة موردينا على توفير المكونات أو المواد الخام اللازمة لبناء أنظمة تخزين الطاقة لدينا في الوقت المناسب؛ وتوقعاتنا بشأن قدرتنا على الحصول على حماية الملكية الفكرية والحفاظ عليها، وعدم انتهاك حقوق الآخرين؛ ومتطلباتنا الرأسمالية المستقبلية ومصادر واستخدامات النقد؛ والتطورات في سياسات التجارة الأمريكية والعالمية؛ والطبيعة الدولية لعملياتنا وتأثير الحروب أو الأعمال العدائية الأخرى على أعمالنا والأسواق العالمية؛ وقدرتنا على الحصول على التمويل اللازم لعملياتنا ونمونا المستقبلي؛ وأعمالنا وخطط التوسع والفرص المتاحة لنا، بما في ذلك توسعنا في المشاريع المملوكة والمدارة من قبلنا؛ والعوامل المهمة الأخرى التي تمت مناقشتها تحت عنوان "عوامل المخاطر" في تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتاريخ 18 مارس 2026، كما قد يتم تحديث هذه العوامل من وقت لآخر في ملفاتنا الأخرى المقدمة إلى الهيئة، والمتاحة على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عبر الرابط: www.sec.gov. تظهر مخاطر جديدة من وقت لآخر ولا يمكن لإدارتنا أن تتنبأ بكل المخاطر، كما لا يمكننا تقييم تأثير كل العوامل على أعمالنا أو مدى تسبب أي عامل أو مزيج من العوامل في اختلاف النتائج الحقيقية بشكل جوهري عن تلك الواردة في أي بيانات تطلعية قد نصدرها. أي بيان تطلعي صادر عنا في هذا الإصدار الصحفي يتناول ما ورد حتى تاريخ هذا الإصدار الصحفي وهو سليم بالكامل بشكل صريح بموجب العبارات التحذيرية الواردة في هذا الإصدار الصحفي. لا نتحمَّل أي التزام بتقديم تحديث أو مراجعة علنًا لأي بيان تطلعي، سواء نتيجة معلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو خلاف ذلك، باستثناء ما قد تتطلبه أي قوانين سارية. يجب ألا تعتمد دون داعٍ على بياناتنا التطلعية.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.