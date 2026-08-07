WESTLAKE VILLAGE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--

Energy Vault anuncia acordo estratégico para empregar 1,25 GW de infraestrutura de energia integrada para central de dados de IA em hiperescala com empresa líder de engenharia, aquisições e construção em geração de energia utilizando geradores Caterpillar

A Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), líder global em infraestrutura de energia sustentável, anunciou hoje a execução de um acordo comercial estratégico sob o qual a empresa fornecerá sistemas de armazenamento de energia em baterias ("BESS", battery energy storage systems), sistemas de conversão de energia formadora de grade e software de controle de infraestrutura de IA para apoiar a implementação inicial de 1,25 gigawatts ("GW") de infraestrutura de energia integrada em centrais de dados de IA em hiperescala.

O acordo estabelece uma plataforma replicável de infraestrutura de energia para IA que combina geração de energia despachável, armazenamento inteligente de energia em baterias, sistemas inversores formadores de rede, software de controle avançado de infraestrutura de IA, e integração de planta e EAC pronta para uso em uma única solução integrada, criada especificamente para centrais de dados de IA em hiperescala e unidades de computação de alto desempenho.

Juntas, as empresas empregarão sistemas de energia totalmente integrados e fora da rede, capazes de levar a capacidade de computação de IA para o online de forma significativamente mais rápida do que os cronogramas de conexão com a rede elétrica tradicional, ao passo que fornecem a confiabilidade, a resiliência e a flexibilidade operacional necessárias pelas cargas de trabalho de IA da próxima geração.

Esperam-se que as implementações iniciais aconteçam nos próximos quatro a doze meses, apoiando um cronograma acelerado de entrega rápida de energia que não depende dos prazos das conexões com a rede elétrica tradicional.

À medida que a infraestrutura de IA em hiperescala continua expandindo globalmente, os desenvolvedores cada vez mais requerem plataformas completas de infraestrutura de energia, ao invés de tecnologias individuais. As cargas computacionais da IA podem alterar rapidamente à medida que os clusters de GPU aumentam e reduzem sua capacidade, criando exigentes requisitos transitórios, de tensão, frequência e qualidade de energia que os ativos de geração podem não gerenciar com eficiência sozinhos.

A solução integrada foi especificamente projetada para lidar com esses requisitos através de uma arquitetura totalmente integrada que coordena, de forma inteligente, geração, armazenamento de energia e infraestrutura elétrica do site em tempo real. A solução foi criada para apoiar implementações compatíveis com a FEOC, ao passo que fornece uma arquitetura replicável de referência para controle digital integrado, distribuição de energia, estabilização de rede e otimização de carga ativa.

Diferente das implementações tradicionais nas quais ativos individuais operam de forma independente, a plataforma integrada orquestra e otimiza a geração, o armazenamento em bateria, a conversão de energia, os sistemas de redundância e a infraestrutura elétrica como uma única planta inteligente de energia.

O software de controle de infraestrutura de IA da Energy Vault funciona como um sistema operacional de missão crítica para a infraestrutura de energia do site, equilibrando de forma dinâmica os fluxos de energia, mantendo a voltagem e a estabilidade da frequência, minimizando os ciclos dos geradores, melhorando a eficiência de combustível e garantindo a resposta rápida necessária pelos ambientes de computação de IA altamente dinâmicos.

A arquitetura modular também permite que os clientes implementem a infraestrutura de IA antes da conexão permanente com a rede, fornecendo a flexibilidade para integrar energia elétrica, geração renovável e outros recursos distribuídos à medida que os requerimentos da unidade aumentam.

A empreiteira nacional de engenharia, aquisições e construção ("EAC") em geração de energia pronta para uso contribui com décadas de experiência na entrega de projetos complexos de geração em motores de combustão de gás natural, turbinas a gás, geração a diesel, energia solar fotovoltaica e tecnologias emergentes de hidrogênio. A Energy Vault complementa esses recursos com um dos portfólios de sistemas de armazenamento de energia em baterias mais amplos do setor, software inteligente de gestão de energia e expertise em integração de usinas híbridas desenvolvida em projetos do mundo todo.

"A inteligência artificial está mudando fundamentalmente como a infraestrutura crítica de energia é criada, empregada e operada", afirmou Robert Piconi, presidente e CEO da Energy Vault. "Os clientes já não estão mais adquirindo tecnologias individuais; eles requerem infraestrutura de energia integrada, capaz de fornecer eletricidade confiável e ininterrupta a uma velocidade e em escala sem precedentes. Com esse acordo, criamos uma plataforma diferenciada que combina geração de energia líder do setor, armazenamento inteligente de energia e software avançado para usinas em uma única solução integrada construída especificamente para a infraestrutura de IA.

"Sendo nosso maior contrato executado até a data, esse marco representa outro importante passo na evolução estratégica da Energy Vault, de pioneira em tecnologia de armazenamento de energia à provedora de infraestrutura integrada de energia. Ainda mais importante, ele estabelece uma plataforma comercial replicável, a qual, acreditamos, pode apoiar uma expansão futura significativa à medida que os investimentos em infraestrutura de IA em hiperescala continuam a acelerar globalmente".

Um executivo sênior do parceiro estratégico de infraestrutura de energia da Energy Vault comentou: "O BESS da Energy Vault, a tecnologia formadora de rede e a plataforma de software são centrais nesta solução. Ao integrar esses sistemas no design modular da nossa planta, conseguimos, de forma rápida, levar grandes blocos de energia confiável para o online enquanto mantemos o desempenho, a escalabilidade e a flexibilidade que as unidades em hiperescala requerem".

As empresas pretendem buscar conjuntamente oportunidades adicionais de infraestrutura em hiperescala, neocloud e IA em mercados onde a capacidade limitada da rede elétrica, os longos prazos de interconexão com a rede elétrica e a crescente demanda por eletricidade estão impulsionando a necessidade de soluções de energia com medidor e de energia de transição que sejam rapidamente implantáveis. A parceria foi criada como uma plataforma comercial escalonável capaz de apoiar uma expansão futura significante além da implementação contratada inicialmente.

Sobre a Energy Vault

A Energy Vault® desenvolve, implementa e opera soluções de armazenamento de energia em escala de serviços públicos, concebidas para transformar a abordagem mundial ao armazenamento sustentável de energia. As abrangentes soluções da empresa incluem tecnologias proprietárias de armazenamento de energia em baterias, por gravidade e hidrogênio verde, que atendem a uma variedade de casos de uso de clientes, proporcionando despacho e otimização seguros e confiáveis ​​do sistema de energia. Cada solução de armazenamento é suportada pelo software de sistema de gerenciamento de energia e plataforma de integração da empresa, independentes de tecnologia. Exclusivo no setor, o portfólio de tecnologia inovadora da Energy Vault oferece soluções personalizadas de armazenamento de energia de curta, longa e ultralonga duração (vários dias) para ajudar concessionárias de serviços públicos, produtores independentes de energia, grandes consumidores industriais de energia e empresas de infraestrutura para IA/nuvem a reduzir significativamente os custos nivelados de energia, mantendo a confiabilidade do fornecimento de energia. Acesse www.energyvault.com para mais informações.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas que refletem as opiniões atuais da Empresa em relação, entre outras coisas, às suas operações e desempenho financeiro. As declarações prospectivas incluem informações sobre possíveis ou presumidos resultados futuros das operações, incluindo descrições do nosso plano de negócios e estratégias. Essas declarações frequentemente incluem palavras como "antecipar", "esperar", "contemplar", "continuar", "sugerir", "planejar", "potencial", "prever", "acreditar", "pretender", "projetar", "previsão", "estimar", "atingir", "projetar", "projeções", "deveria", "alvo", "poderia", "iria", "pode", "talvez", "irá" e outras expressões semelhantes. Baseamos essas declarações ou projeções prospectivas em nossas expectativas, planos e suposições atuais, que fizemos à luz de nossa experiência em nosso setor, bem como em nossas percepções de tendências históricas, condições atuais, desenvolvimentos futuros esperados e outros fatores que consideramos apropriados nas circunstâncias do momento. Estas declarações prospectivas baseiam-se em nossas crenças, suposições e expectativas de desempenho futuro, levando em consideração as informações atualmente disponíveis para nós. Essas declarações prospectivas são apenas previsões baseadas em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Essas declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas significativos que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou conquistas sejam significativamente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou conquistas expressos ou implícitos nas declarações prospectivas, incluindo mudanças em nossa estratégia, planos de expansão, oportunidades de clientes, operações futuras, posição financeira futura, receitas e perdas estimadas, monetização esperada de créditos fiscais, financiamentos esperados, custos projetados, prospecções e planos; a incerteza de nossas adjudicações, pedidos, backlog e pipeline desenvolvido em relação à receita futura; nossa habilidade de fornecer, com sucesso, infraestrutura de energia para IA e assegurar trabalho adicional de infraestrutura de energia para IA; a falta de garantia de que cartas de intenção não vinculativas e outras indicações de interesse possam resultar em financiamentos, pedidos ou vendas vinculativas; a possibilidade de nossos produtos ou serviços serem defeituosos ou alegadamente defeituosos ou apresentarem outras falhas; a implementação, aceitação de mercado e sucesso do nosso modelo de negócios e estratégia de crescimento; nossa capacidade de desenvolver e manter nossa marca e reputação; desenvolvimentos e projeções relacionados aos nossos negócios, nossos concorrentes e o setor; o impacto da incerteza macroeconômica, incluindo a incerteza sobre o futuro relacionamento entre os Estados Unidos e outros países em relação às políticas comerciais e tarifas; mudanças nas leis tributárias e regulamentações governamentais e o impacto dessas mudanças sobre nós, inclusive como resultado da Lei One Big Beautiful Bill e suas alterações no Código da Receita Federal de 1986, conforme alterado, e os créditos fiscais para energia limpa estabelecidos pela Lei de Redução da Inflação de 2022; investimento em projetos de desenvolvimento que podem não atingir operações comerciais no prazo previsto ou mesmo não atingir; nossos esforços para diversificar nossa cadeia de suprimentos para diminuir o impacto das tarifas; a capacidade dos nossos fornecedores de entregar os componentes ou as matérias-primas necessárias para a construção dos nossos sistemas de armazenamento de energia em tempo hábil; nossas expectativas em relação à nossa capacidade de obter e manter a proteção da propriedade intelectual e não infringir os direitos de terceiros; nossas futuras necessidades de capital e fontes e usos de caixa; desenvolvimentos na política comercial dos EUA e global; a natureza internacional das nossas operações e o impacto de guerras ou outras hostilidades em nossos negócios e mercados globais; nossa capacidade de obter financiamento para nossas operações e crescimento futuro; e nossos negócios, planos de expansão e oportunidades, incluindo nossa expansão para projetos próprios e operados; e outros fatores importantes discutidos sob o título "Fatores de risco" no nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2025, apresentado à SEC em 18 de março de 2026, conforme tais fatores possam ser atualizados periodicamente em seus outros documentos arquivados na SEC, acessíveis no site da SEC em www.sec.gov. Novos riscos surgem periodicamente e não é possível para nossa administração prever todos os riscos, nem avaliar o impacto de todos os fatores nos nossos negócios ou a extensão em que qualquer fator, ou combinação de fatores, possa fazer com que os resultados reais sejam significativamente diferentes daqueles contidos em quaisquer declarações prospectivas que possamos fazer. Qualquer declaração prospectiva feita por nós neste comunicado à imprensa refere-se apenas à data deste comunicado e está expressamente qualificada em sua totalidade pelas declarações de advertência incluídas neste comunicado. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou outros, exceto conforme exigido pelas leis aplicáveis. Você não deve depositar confiança indevida nas nossas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.