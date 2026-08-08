エナジー・ボールト、Caterpillar製発電装置を導入する大手発電EPC請負企業との戦略的契約を発表、ハイパースケーラー向けAIデータセンターに1.25GWの統合電力インフラを展開

カリフォルニア州ウェストレイクビレッジ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 持続可能なエネルギー・インフラのグローバルリーダーであるエナジー・ボールト・ホールディングス（NYSE：NRGV、以下「エナジー・ボールト」）は、ハイパースケーラー向けAIデータセンターに合計1.25ギガワット（GW）の統合電力インフラを初期導入する取り組みを支援するため、バッテリー・エネルギー貯蔵システム（BESS）、グリッド・フォーミング電力変換システム、AIインフラ制御ソフトウエアを供給する戦略的商業契約を締結したと発表しました。

本契約は、出力調整可能な発電、インテリジェントなバッテリー・エネルギー貯蔵、グリッド・フォーミング・インバーター・システム、高度なAIインフラ制御ソフトウエア、ターンキー方式のEPCおよびプラント統合を、ハイパースケーラー向けAIデータセンターおよび高性能コンピューティング・キャンパス向けに特別に設計された単一の統合ソリューションに組み合わせた、再現性のあるAI電力インフラ・プラットフォームを確立します。

両社は、従来の電力会社との系統連系に要する期間よりも大幅に短い期間でAIコンピューティング容量を利用可能にするとともに、次世代AIワークロードに必要な信頼性、レジリエンス、運用の柔軟性を提供できる完全統合型のオフグリッド電力システムを共同で導入します。

初期導入は今後4～12か月の間に行われる見込みであり、従来の電力会社との系統連系スケジュールに依存せず、電力供給開始までの期間短縮を後押しします。

ハイパースケーラー向けAIインフラが世界的に拡大し続ける中、開発事業者は個別技術ではなく、包括的な電力インフラ・プラットフォームをますます必要としています。GPUクラスターの負荷が増減するのに伴い、AIコンピューティング負荷は急速に変化し、過渡応答、電圧、周波数、電力品質に関する厳しい要件が生じるため、発電設備だけでは効率的に対応できない場合があります。

本統合ソリューションは、発電、エネルギー貯蔵、サイト全体の電気インフラをリアルタイムでインテリジェントに協調制御する完全統合型アーキテクチャにより、これらの要件に対応するよう特別に設計されています。本ソリューションは、FEOC要件に準拠した導入を支援するとともに、統合デジタル制御、配電、系統安定化、能動的な負荷最適化のための再現性のあるリファレンス・アーキテクチャを提供するよう設計されています。

個々の設備が独立して稼働する従来型の導入とは異なり、本統合プラットフォームは、発電、バッテリー貯蔵、電力変換、冗長化システム、電気インフラを単一のインテリジェントな発電所として継続的に協調制御し、最適化します。

エナジー・ボールトのAIインフラ制御ソフトウエアは、サイトの電力インフラにおけるミッション・クリティカルなオペレーティング・システムとして機能し、電力フローを動的に均衡させ、電圧と周波数の安定性を維持し、発電機の起動・停止回数を抑え、燃料効率を向上させ、変動の激しいAIコンピューティング環境に必要な迅速な応答を確保します。

このモジュール式アーキテクチャにより、顧客は恒久的な系統連系に先立ってAIインフラを導入できるほか、キャンパスの要件が拡大するのに応じて、系統電力、再生可能エネルギー発電、追加の分散型エネルギーリソースを統合できる柔軟性も確保できます。

発電分野のエンジニアリング・調達・建設（EPC）をターンキー方式で手がける全米規模の請負企業は、天然ガス・レシプロ・エンジン、ガス・タービン、ディーゼル発電、太陽光発電、新たな水素技術にわたる複雑な発電プロジェクトを数十年にわたり手がけてきた経験を生かします。エナジー・ボールトは、ユーティリティ規模のバッテリー・エネルギー貯蔵システム、インテリジェントなエネルギー管理ソフトウエア、世界各地のプロジェクトで培ったハイブリッド発電プラントの統合に関する専門知識を含む、業界で最も幅広いポートフォリオの一つによって、これらの能力を補完します。

「人工知能は、重要な電力インフラの設計、導入、運用のあり方を根本から変えています」と、エナジー・ボールトの会長兼最高経営責任者（CEO）であるロバート・ピコーニは述べています。「顧客はもはや個別技術を調達するのではなく、これまでにないスピードと規模で、信頼性が高く常時供給可能な電力を提供できる統合電力インフラを必要としています。今回の契約により、業界をリードする発電、インテリジェントなエネルギー貯蔵、高度な発電所向けソフトウエアを、AIインフラ向けに専用設計された単一の統合ソリューションとして組み合わせた、高い差別性を備えたプラットフォームを構築しました。」

「当社がこれまでに締結した単一の契約としては過去最大規模であり、重要な節目となる本契約は、エナジー・ボールトがエネルギー貯蔵技術のパイオニアから統合エネルギー・インフラ・プロバイダーへと戦略的に進化する上で、もう一つの重要な一歩となります。さらに重要なことに、本契約は、ハイパースケーラー向けAIインフラへの投資が世界的に加速し続ける中、将来の大幅な拡大を支えられると当社が考える、繰り返し展開可能な商用プラットフォームを確立します。」

エナジー・ボールトの戦略的電力インフラ・パートナーの上級幹部は、次のように述べています。「エナジー・ボールトのBESS、グリッド・フォーミング技術、ソフトウエア・プラットフォームは、本ソリューションの中核を成しています。これらのシステムを当社のモジュール式発電所設計に統合することで、ハイパースケール・キャンパスに必要な性能、拡張性、柔軟性を維持しながら、大容量の安定した電力供給を迅速に開始できます。」

両社は、系統容量の制約、電力会社との系統連系に要する期間の長期化、電力需要の増加により、迅速に導入可能な需要家側設置型ソリューションおよび暫定電源ソリューションへのニーズが高まっている市場で、ハイパースケーラー、ネオクラウド、AIインフラ分野の追加の事業機会を共同で追求する方針です。本提携は、契約済みの初期導入分を超える将来の大幅な拡大を支えられる、拡張可能な商用プラットフォームとして設計されています。

エナジー・ボールトについて

エナジー・ボールト（Energy Vault®）は、持続可能なエネルギー貯蔵のあり方を変革することを目的とし、ユーティリティ規模のエネルギー貯蔵ソリューションの開発・展開・運用を行っています。当社の包括的な提供内容には、独自のバッテリー、重力蓄電、グリーン水素によるエネルギー貯蔵技術が含まれ、安全で信頼性の高いエネルギーシステムの運用指令および最適化を実現しながら、幅広い顧客ユースケースに対応しています。各貯蔵ソリューションは、同社の技術に依存しないエネルギー管理システム・ソフトウエアおよび統合プラットフォームによって支えられています。業界において独自性のあるエナジー・ボールトの革新的な技術ポートフォリオは、短時間から長時間、さらには複数日／超長時間に至るまで、カスタマイズ可能なエネルギー貯蔵ソリューションを提供し、公益事業者、独立系発電事業者、大規模産業エネルギーユーザー、AI／クラウド・インフラ企業が電力の信頼性を維持しながら均等化エネルギーコストを大幅に削減することを支援します。詳しくは、www.energyvault.comをご覧ください。

将来の見通しに関する記述

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