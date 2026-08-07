WESTLAKE VILLAGE, California--(BUSINESS WIRE)--

Energy Vault anuncia un acuerdo estratégico para implementar 1,25 GW de infraestructura eléctrica integrada para un centro de datos de IA de un proveedor líder de servicios en la nube, con grupos electrógenos Caterpillar

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), líder mundial en infraestructura energética sostenible, anunció hoy la firma de un acuerdo comercial estratégico en virtud del cual suministrará sistemas de almacenamiento de energía en baterías ("BESS"), sistemas de conversión de energía con capacidad de formación de red y software de control de infraestructura de IA para una implementación inicial de 1,25 gigavatios ("GW") de infraestructura eléctrica integrada destinada a centros de datos de IA de gran escala.

El acuerdo establece una plataforma integral y replicable de infraestructura eléctrica para IA que reúne generación eléctrica despachable, almacenamiento inteligente de energía en baterías, sistemas inversores con capacidad de formación de red, software avanzado de control de infraestructura de IA y servicios llave en mano de ingeniería, adquisición, construcción e integración de plantas en una única solución diseñada específicamente para centros de datos de IA y complejos de computación de alto rendimiento.

Las empresas implementarán sistemas eléctricos integrados e independientes de la red, capaces de poner en funcionamiento la capacidad de cómputo de IA en mucho menos tiempo que el necesario para la interconexión eléctrica, al tiempo que proporcionarán la confiabilidad, resiliencia y flexibilidad operativa que requieren las cargas de trabajo de IA de próxima generación.

Se prevé que las primeras implementaciones se realicen durante los próximos cuatro a doce meses, lo que permitirá acelerar la disponibilidad de energía sin depender de los plazos tradicionales de interconexión con la red eléctrica.

A medida que la infraestructura de IA de los grandes proveedores de servicios en la nube continúa expandiéndose a nivel mundial, los desarrolladores necesitan cada vez más soluciones integrales de infraestructura eléctrica, en lugar de tecnologías independientes. Las cargas de computación de IA pueden variar rápidamente a medida que los clústeres de GPU aumentan o reducen su actividad, lo que genera exigencias significativas en materia de tensión, frecuencia y calidad de la energía que los sistemas de generación por sí solos no siempre pueden gestionar de manera eficiente.

La solución integrada fue diseñada específicamente para responder a estas necesidades mediante una arquitectura que coordina en tiempo real la generación, el almacenamiento de energía y la infraestructura eléctrica de todo el sitio. Además, está preparada para implementaciones que cumplan con los requisitos de FEOC y ofrece una arquitectura de referencia replicable para el control digital integrado, la distribución eléctrica, la estabilización de la red y la optimización activa de la carga.

A diferencia de las instalaciones tradicionales, en las que cada componente funciona de manera independiente, la plataforma integrada coordina y optimiza de forma continua la generación, el almacenamiento en baterías, la conversión de energía, los sistemas de respaldo y la infraestructura eléctrica como una única planta inteligente.

El software de control de infraestructura de IA de Energy Vault funciona como un sistema operativo crítico para la infraestructura eléctrica del sitio. Permite equilibrar dinámicamente los flujos de energía, mantener la estabilidad de la tensión y la frecuencia, reducir los ciclos de los generadores, mejorar la eficiencia del combustible y garantizar la capacidad de respuesta que requieren los entornos de computación de IA altamente dinámicos.

La arquitectura modular también permite a los clientes implementar infraestructura de IA antes de contar con una conexión permanente a la red eléctrica y ofrece la flexibilidad necesaria para incorporar energía de la red, generación renovable y otros recursos energéticos distribuidos a medida que aumentan las necesidades del complejo.

El contratista nacional de generación eléctrica, especializado en proyectos llave en mano de ingeniería, adquisición y construcción (EPC), aporta décadas de experiencia en proyectos complejos de generación con motores alternativos a gas natural, turbinas de gas, generación diésel, energía solar fotovoltaica y tecnologías emergentes de hidrógeno. Energy Vault complementa estas capacidades con una de las carteras más amplias de la industria en sistemas de almacenamiento de energía en baterías a escala de servicios públicos, software inteligente de gestión energética y experiencia en la integración de plantas eléctricas híbridas, desarrollada a través de proyectos en todo el mundo.

"La inteligencia artificial está transformando por completo la manera en que se diseña, implementa y opera la infraestructura eléctrica crítica", afirmó Robert Piconi, presidente y director ejecutivo de Energy Vault. "Los clientes ya no buscan tecnologías independientes: necesitan infraestructura eléctrica integrada que proporcione energía confiable y disponible en todo momento, a una velocidad y escala sin precedentes. Con este acuerdo, creamos una plataforma altamente diferenciada que reúne generación eléctrica de primer nivel, almacenamiento inteligente de energía y software avanzado para plantas eléctricas en una única solución diseñada específicamente para la infraestructura de IA.

"Como nuestro mayor contrato individual hasta la fecha, este acuerdo representa otro paso importante en la evolución estratégica de Energy Vault, que pasa de ser una empresa pionera en tecnología de almacenamiento de energía a convertirse en un proveedor integral de infraestructura energética. Más importante aún, establece una plataforma comercial replicable que, a nuestro entender, puede respaldar una expansión significativa en el futuro a medida que las inversiones de los grandes proveedores de servicios en la nube en infraestructura de IA continúen acelerándose a nivel mundial".

Un alto ejecutivo del socio estratégico de Energy Vault en infraestructura eléctrica comentó: "Los sistemas BESS, la tecnología de formación de red y la plataforma de software de Energy Vault son fundamentales para esta solución. Al integrar estos sistemas en nuestro diseño de planta modular, podemos poner rápidamente en funcionamiento grandes bloques de energía confiable, sin comprometer el rendimiento, la escalabilidad y la flexibilidad que requieren estos complejos de gran escala".

Las empresas tienen previsto trabajar conjuntamente para captar nuevas oportunidades con grandes proveedores de servicios en la nube, proveedores de infraestructura en la nube de nueva generación y empresas de infraestructura de IA en mercados donde las limitaciones de capacidad de la red, los prolongados plazos de interconexión eléctrica y el creciente consumo de electricidad impulsan la demanda de soluciones de suministro eléctrico que puedan implementarse rápidamente, tanto detrás del medidor como de manera provisional. La alianza está concebida como una plataforma comercial escalable capaz de respaldar una expansión significativa más allá de la implementación inicial contratada.

Acerca de Energy Vault

Energy Vault® desarrolla, implementa y opera soluciones de almacenamiento de energía a gran escala diseñadas para transformar la forma en que el mundo aborda el almacenamiento de energía sostenible. La amplia oferta de la empresa incluye tecnologías propias de almacenamiento de energía en baterías, por gravedad y mediante hidrógeno verde, destinadas a una variedad de aplicaciones y diseñadas para proporcionar una gestión y optimización segura y confiable de los sistemas energéticos. Cada solución de almacenamiento cuenta con el respaldo de un software propio de gestión energética y una plataforma de integración que no dependen de una tecnología específica. La innovadora cartera tecnológica de Energy Vault, única en la industria, ofrece soluciones personalizadas de almacenamiento de energía de corta, larga y varios días de duración, así como de duración ultralarga. Estas soluciones ayudan a empresas de servicios públicos, productores independientes de energía, grandes consumidores industriales de energía y empresas de infraestructura de IA y servicios en la nube a reducir significativamente los costos nivelados de energía, al tiempo que mantienen la confiabilidad del suministro eléctrico. Para obtener más información, visite www.energyvault.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que reflejan las opiniones actuales de la empresa respecto de, entre otras cuestiones, sus operaciones y desempeño financiero. Estas declaraciones incluyen información sobre posibles resultados futuros de las operaciones, así como descripciones de nuestro plan de negocios y estrategias. Suelen incluir términos como "anticipar", "esperar", "contemplar", "continuar", "sugerir", "planificar", "potencial", "predecir", "creer", "tener la intención", "proyectar", "pronosticar", "estimar", "objetivo", "debería", "podría", "sería", "puede" y "podría", entre otras expresiones similares. Basamos estas declaraciones y proyecciones en nuestras expectativas, planes y supuestos actuales, formulados a partir de nuestra experiencia en la industria, nuestra percepción de las tendencias históricas, las condiciones actuales, los acontecimientos futuros previstos y otros factores que consideramos adecuados dadas las circunstancias del momento. 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