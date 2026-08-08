Energy Vault宣布达成战略协议，将携手采用Caterpillar发电机组的领先发电EPC承包商，为超大规模AI数据中心部署1.25吉瓦一体化电力基础设施

加州西湖村--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 可持续能源基础设施领域的全球领导者Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault")今日宣布签署一项战略商业协议。根据该协议，Energy Vault将提供电池储能系统("BESS")、构网型电力转换系统及AI基础设施控制软件，以支持首批总计1.25吉瓦("GW")的一体化电力基础设施部署，服务于超大规模AI数据中心。

该协议建立了一个可复制的AI电力基础设施平台，将可调度的发电能力、智能电池储能、构网型逆变器系统、先进的AI基础设施控制软件以及统包式EPC工程和电站集成整合为单一的一体化解决方案，专为超大规模AI数据中心和高性能计算园区量身打造。

双方将联合部署完全一体化的离网电力系统，该系统能够更快地将AI算力投入运营，相比传统公用事业并网方案速度显著提升，同时提供下一代AI工作负载所需的可靠性、韧性和运营灵活性。

首批部署预计在未来4至12个月内完成，支持不依赖传统公用事业并网方案的加速供电计划。

随着超大规模AI基础设施在全球持续扩张，开发商越来越需要完整的电力基础设施平台，而非单一技术。AI计算负载会随着GPU集群的启停而快速变化，对瞬态响应、电压、频率和电能质量提出了严苛要求，仅靠发电资产可能无法高效应对。

该一体化解决方案正是通过完全集成的架构专门针对这些需求而设计，能够实时智能协调发电、储能和场站级电气基础设施。该解决方案旨在支持符合FEOC标准的部署，同时为一体化的数字控制、配电、电网稳定和主动负载优化提供可复制的参考架构。

与传统部署中各资产独立运行不同，该一体化平台将发电、电池储能、电力转换、冗余系统和电气基础设施作为一个统一的智能电站进行持续编排和优化。

Energy Vault的AI基础设施控制软件充当场站电力基础设施的关键任务操作系统，可动态平衡电力流、维持电压和频率稳定、最大限度减少发电机组启停循环、提高燃油效率，并确保高度动态的AI计算环境所需的快速响应能力。

该模块化架构还使客户能够在永久电网并网之前部署AI基础设施，同时随着园区需求的扩展，提供接入市电、可再生能源发电和额外分布式能源资源的灵活性。

该全国性统包式发电工程、采购和施工("EPC")承包商在天然气往复式发动机、燃气轮机、柴油发电、太阳能光伏及新兴氢能技术等领域拥有数十年的复杂发电项目交付经验。Energy Vault则以业界最广泛的公用事业级电池储能系统产品组合之一、智能能源管理软件以及在全球各类项目中积累的混合电站集成专长，对这些能力形成了补充。

Energy Vault董事长兼首席执行官Robert Piconi表示：“人工智能正在从根本上改变关键电力基础设施的设计、部署和运营方式。客户不再采购单一技术——他们需要能够以前所未有的速度和规模提供可靠、全天候电力的一体化电力基础设施。通过这项协议，我们打造了一个高度差异化的平台，将行业领先的发电能力、智能储能和先进的电站软件整合为一个专为AI基础设施量身打造的一体化解决方案。

“作为我们迄今为止签署的最大单笔合同，这一里程碑式的协议标志着Energy Vault从储能技术先驱向一体化能源基础设施提供商的战略转型又迈出了重要一步。更重要的是，它建立了一个可复制的商业平台，我们相信随着超大规模AI基础设施投资在全球持续加速，该平台能够支撑未来大规模的扩展。”

Energy Vault战略电力基础设施合作伙伴的一位高管评论道：“Energy Vault的电池储能系统、构网型技术和软件平台是该解决方案的核心。通过将这些系统集成到我们的模块化电站设计中，我们可以快速投入大规模可靠电力，同时保持超大规模园区所需的性能、可扩展性和灵活性。”

双方计划联合开拓超大规模客户、新兴云服务商和AI基础设施领域的更多机遇，重点聚焦电网容量受限、公用事业并网周期漫长、电力需求持续增长，从而亟需快速部署的表后及过渡供电解决方案的市场。该合作伙伴关系旨在打造一个可扩展的商业平台，该平台能够在初始合同部署之外支撑未来大规模的扩展。

关于Energy Vault

Energy Vault®开发、部署和运营公用事业规模的储能解决方案，旨在改变世界可持续储能的方式。公司的全面产品组合包括自主研发的电池储能、重力储能和绿氢储能技术，支持多种客户用例，提供安全可靠的能源系统调度和优化服务。每种储能解决方案都由该公司与技术无关的能源管理系统软件和集成平台提供支持。Energy Vault的创新技术组合在行业内独具特色，可提供定制的短期、长期和多日/超长期储能解决方案，帮助公用事业公司、独立电力生产商、大型工业能源用户以及AI/云基础设施公司在保持电力可靠性的同时大幅降低平准化能源成本。如需了解更多信息，请访问www.energyvault.com。

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