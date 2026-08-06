ServiceNow inaugura seu primeiro escritório no Brasil; amplia parcerias acadêmicas para formar talentos regionais em IA

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--A ServiceNow (NYSE: NOW), a torre de controle de IA para a reinvenção dos negócios, inaugurou seu primeiro escritório dedicado no Brasil e anunciou novas parcerias acadêmicas para formar uma força de trabalho preparada para a IA na região, revelando ambas as iniciativas no ServiceNow AI Summit, em São Paulo.

Embora os gastos com IA tenham aumentado 127% em 2025, à medida que as organizações brasileiras buscam ampliar sua adoção, muitas enfrentam o mesmo obstáculo: dados fragmentados e uma governança imatura que paralisam a transformação antes mesmo de esta começar. Para preencher essa lacuna, é necessária uma plataforma capaz de compreender o contexto empresarial e governar os resultados em larga escala. O número de clientes que adquiriram soluções de IA na região quase quadruplicou em 2025, o que indica a demanda a que o novo escritório e as parcerias acadêmicas da ServiceNow foram criados para atender.

O escritório de 1.765 m² em São Paulo impulsiona o crescimento regional

A ServiceNow inaugurou recentemente seu primeiro escritório dedicado no Brasil, localizado em São Paulo. Com 1.765 m², o prédio conta com 73 estações de trabalho, 11 salas de reunião, duas salas de treinamento e um terraço ao ar livre. O escritório funciona como um centro para as equipes de engenharia, de sucesso do cliente e de vendas em crescimento da empresa, que fazem parte de uma equipe latino-americana que mais que triplicou nos últimos três anos.

O impulso da IA no Brasil é inegável: 57% das organizações brasileiras utilizam ativamente a IA agentiva. No entanto, segundo o Índice de Maturidade de IA Empresarial 2026 da ServiceNow, 72% delas enfrentam dificuldades com a precisão e o acesso inadequados aos dados, e 61% carecem de transparência em seus sistemas de IA. Apenas 13% implementaram testes, auditorias e avaliações de risco de IA. A ambição é grande, mas a infraestrutura está fragmentada. É para resolver esse problema que a ServiceNow foi criada.

“A ambição do Brasil em IA está superando sua infraestrutura, e esse ponto cego é justamente a oportunidade”, afirmou Federico Grosso, vice-presidente do grupo para a América Latina na ServiceNow. “As empresas estão em uma corrida para escalar a IA, mas a governança apropriada e a integração de dados constituem obstáculos reais. Nosso novo escritório e a expansão de nossas parcerias acadêmicas demonstram nosso compromisso em ajudar as organizações brasileiras a transformarem sua ambição em IA em resultados mensuráveis.”

Formando uma força de trabalho brasileira preparada para a IA

O talento é fundamental para o sucesso da IA. Por isso, a ServiceNow ampliou sua colaboração com instituições acadêmicas de ponta para formar uma força de trabalho brasileira preparada para essa tecnologia.

Em 2025, a ServiceNow e o SENAI-SP lançaram um programa de capacitação em IA para todo o estado de São Paulo, que já atingiu mais de 1.500 participantes. Até o momento, 719 alunos concluíram o programa, e outros 808 estão matriculados atualmente. Desses, 126 obtiveram a certificação Certified System Administrator (CSA), credencial da ServiceNow reconhecida pelo mercado. As inscrições para as novas turmas do curso CSA já estão abertas.

“Essa experiência me proporcionou um leque maior de ferramentas, mais clareza e maior capacidade de gerar valor por meio da tecnologia”, disse Thales Roberto Faggiano, ex-aluno do programa. “Compreendi como a plataforma de IA da ServiceNow conecta disciplinas estratégicas, como a gestão de serviços de TI e a gestão de atendimento ao cliente.”

Para expandir seu programa de capacitação profissional, a ServiceNow está se unindo ao Porto Digital, no Recife, para oferecer um treinamento abrangente sobre todo o seu portfólio, incluindo inteligência artificial (IA) e automação de fluxos de trabalho. O programa, que oferecerá 600 vagas em 2026, preparará recém-graduados para carreiras de alta demanda em IA e na plataforma ServiceNow.

Uma terceira parceria acadêmica, com o Inteli, também está em andamento para ampliar ainda mais o acesso a treinamentos em IA e automação de fluxos de trabalho em São Paulo por meio da ServiceNow University. Mais detalhes serão divulgados ainda este mês.

“Capacitar a força de trabalho brasileira com habilidades em IA é um bem social, e é assim que construímos um ecossistema mais forte”, afirmou Marco Papalardo, diretor sênior do ecossistema de alianças e canais da ServiceNow. “Cada parceiro que treinamos e cada estudante que conquista uma certificação passam a integrar a formação de talentos, permitindo que nosso ecossistema cresça no mesmo ritmo da demanda observada em toda a região.”

Sobre a ServiceNow

A ServiceNow (NYSE: NOW) é a torre de controle de IA para a reinvenção dos negócios. Sua plataforma de IA se integra a qualquer nuvem, modelo ou fonte de dados para orquestrar o fluxo de trabalho em toda a empresa. Ao unificar sistemas legados, ferramentas departamentais, aplicativos em nuvem e agentes de IA, a ServiceNow proporciona uma visão integrada, conectando inteligência à execução em todas as áreas do negócio. Com mais de 100 bilhões de fluxos de trabalho executados anualmente em sua plataforma, a ServiceNow ajuda as organizações a transformarem operações fragmentadas em fluxos de trabalho coordenados e autônomos, que geram resultados mensuráveis. Saiba como a ServiceNow coloca a IA a serviço das pessoas em www.servicenow.com.

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