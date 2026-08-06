Centrica Energy und Zelestra unterzeichnen Tolling-Vertrag für 297-MWh-Batteriespeicher in Deutschland

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Zelestra wird den Speicher errichten und betreiben, während Centrica Energy die vertraglich gesicherte Kapazität über seinen Multi-Market-Optimierungsansatz handeln und optimieren wird.

Der Baubeginn ist für 2027 vorgesehen; der vollständige Betrieb wird in der zweiten Jahreshälfte 2028 erwartet.

Centrica Energy und Zelestra haben einen physischen Tolling-Vertrag über 99 MW / 297 MWh Batteriespeicherkapazität für Zelestras Batteriespeicherprojekt Hilgermissen in Niedersachsen unterzeichnet.

Im Rahmen des Vertrags wird Zelestra das Batteriespeicherprojekt entwickeln und als Eigentümer betreiben. Dabei baut das Unternehmen auf seiner Erfahrung bei der Umsetzung großer Projekte in anderen Märkten sowie auf seiner umfangreichen Pipeline in Europa auf. Engineering- und Beschaffungsaktivitäten sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden; der Baubeginn ist für 2027 geplant, die Inbetriebnahme für 2028.

Im Rahmen des Tolling-Vertrags wird der Batteriespeicher über Centrica Energy’s Multi-Market Handels- und Optimierungsdienstleistungen vermarktet. Dadurch wird die Teilnahme am Day-Ahead- und Intraday-Markt sowie den Regelenergiemärkten in Deutschland ermöglicht.

Niedersachsen ist ein wichtiger Standort für Industrie und Produktion und wird insbesondere von der Automobilindustrie, der Landwirtschaft sowie der Ernährungswirtschaft geprägt. Gleichzeitig spielt das Bundesland eine führende Rolle bei der Energiewende. Vor dem Hintergrund des steigenden Bedarfs an flexiblen Kapazitäten, die die Stabilität und Widerstandsfähigkeit des Stromsystems unterstützen, wird das Batteriespeicherprojekt dazu beitragen, die Integration erneuerbarer Energien zu beschleunigen, die Netzflexibilität zu stärken und Deutschlands übergeordnete Dekarbonisierungsziele zu fördern.

Cassim Mangerah, Managing Director von Centrica Energy, sagte:

„Dieser Tolling-Vertrag mit Zelestra ist ein wichtiger Meilenstein für Centrica Energy in Deutschland und ein weiterer Schritt bei der Umsetzung unserer Strategie. Das Wachstum unseres deutschen Flexibilitätsportfolios zeigt die Nachfrage nach unseren Optimierungskompetenzen und stärkt unsere Position in einem der dynamischsten Flexibilitätsmärkte Europas.“

Mathias Kuenicke, CEO von Zelestra Deutschland, sagte:

„Hilgermissen bringt rund 300 MWh flexible Kapazität in eines der am stärksten vernetzten Stromnetze Europas und in einen der größten Energiespeichermärkte des Kontinents. Dieser Tolling-Vertrag mit Centrica Energy ist ein Vertrauensbeweis für unsere Batteriespeicherplattform und baut unmittelbar auf der Projektpipeline auf, die wir in Deutschland entwickeln – mit mehr als 2 GW an Solar-, Wind- und Speicherprojekten in der Entwicklung.“

Über Centrica Energy

Centrica Energy ist der Handels- und Optimierungsarm von Centrica plc und verantwortlich für das Management von Energiepreisrisiken sowie die Energiebeschaffung für die Energieversorgungsaktivitäten der Centrica-Gruppe.

Centrica Energy ist ein weltweit tätiges Energiehandelsunternehmen, das Energie von der Erzeugung bis zur Nutzung bewegt und damit Unternehmen, Haushalte und Gesellschaften versorgt. An acht Standorten auf drei Kontinenten und mit mehr als 800 engagierten und hochqualifizierten Energieexpertinnen und -experten handelt Centrica Energy mit Strom, Gas, Flüssigerdgas und Herkunftsnachweisen und verbindet Energieerzeuger, Versorger und Abnehmer auf den Großhandelsenergiemärkten.

Centrica Energy gehört zu den größten Managern erneuerbarer Energieanlagen in Europa und verfügt über mehr als 18,8 GW vertraglich gebundene Kapazität, von der mehr als 85 % auf erneuerbare Anlagen entfallen.

Über Zelestra

Zelestra ist ein vertikal integriertes Unternehmen, das auf die Entwicklung, Kommerzialisierung, den Bau und den Betrieb großskaliger Projekte im Bereich erneuerbarer Energien spezialisiert ist. Das Unternehmen wurde kürzlich von BloombergNEF sowohl weltweit als auch in den USA unter die zehn größten Anbieter sauberer Energie für Unternehmenskunden eingestuft.

Zelestra wird von EQT unterstützt, einer führenden globalen Investmentgesellschaft mit mehr als 291 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen.