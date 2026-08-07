 شركة LTM تتعاون مع Chainguard لتعزيز أمن سلسلة توريد البرمجيات عبر BlueVerse™ RightLogic

--(BUSINESS WIRE)--مومباي، الهند)-- أعلنت اليوم شركة LTM، شريك الابتكار التجاري لأكبر المؤسسات العالمية، عن تعاونها الإستراتيجي مع Chainguard، المصدر الموثوق للبرمجيات مفتوحة المصدر، بهدف تعزيز أمن سلسلة توريد البرمجيات عبر BlueVerse™ RightLogic، وهو إطار عمل من LTM لتقييم الأمن السيبراني وضمان إدارة المخاطر. يُمكّن هذا التعاون المؤسسات من تعزيز مستوى الأمان مع الحفاظ على عنصري السرعة والمرونة اللازمين لتطوير البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتحت مظلة BlueVerse RightLogic، تجمع LTM بين آليات تقييم المخاطر السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنظومة متنامية من الشركاء التكنولوجيين لمساعدة المؤسسات على تحديد المخاطر السيبرانية وتقييمها ومعالجتها، مع تسريع وتيرة اعتماد الذكاء الاصطناعي. كما تعزز Chainguard منظومة BlueVerse RightLogic عن طريق مساعدة المؤسسات على تأمين مكونات البرمجيات مفتوحة المصدر منذ البداية، بما يُكمل خدمات الأمن السيبراني التي تقدمها LTM لسد الفجوة بين سرعة اكتشاف المخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي وسرعة معالجة المخاطر على مستوى المؤسسات.

ومع تسارع وتيرة اعتماد الذكاء الاصطناعي، أصبحت سلاسل توريد البرمجيات المعقدة والاعتماد المتزايد على مكونات البرمجيات مفتوحة المصدر من العوامل التي جعلت أمن سلسلة توريد البرمجيات أولوية إستراتيجية، ومع اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها الآن بسرعة الآلة، تحتاج المؤسسات إلى طرق موثوقة لإدارة مخاطر البرمجيات مفتوحة المصدر من دون إبطاء وتيرة الابتكار.

وبالتعاون معًا، ستساعد LTM وChainguard المؤسسات على:

تعزيز أمن سلسلة توريد البرمجيات عبر بيئات التطبيقات الحديثة.

تحسين مستوى الرؤية تجاه مخاطر البرمجيات مفتوحة المصدر.

تعزيز المرونة السيبرانية عن طريق الحد من مخاطر سلسلة توريد البرمجيات ومعالجتها.

بناء أسس آمنة لمبادرات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

صرح Krishnan Iyer، الرئيس التنفيذي لقسم شؤون النمو في LTM، قائلاً: "تتطلع المؤسسات اليوم إلى ما هو أبعد من إدارة الثغرات الأمنية، إذ ترنو نحو بناء سلاسل توريد برمجيات موثوقة، وبفضل تعاوننا مع Chainguard، نساعد العملاء على تأمين البرمجيات مفتوحة المصدر، والحد من مخاطر سلسلة توريد البرمجيات، وبناء أسس مرنة للابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي".

صرح Dan Lorenc، المدير التنفيذي وأحد مؤسسي Chainguard، قائلاً: "تُسرّع المؤسسات في كل مكان وتيرة تطوير البرمجيات وإطلاقها باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكن القليل منها يتوقف لفحص مكونات البرمجيات مفتوحة المصدر التي تُشغّل هذه البرمجيات. لذا، فإنَّ الحل الحقيقي الوحيد هو ضمان موثوقية المكونات التي تدخل في هذه البرمجيات منذ البداية، وتحت مظلة الشراكة بين Chainguard مع LTM، نساعد المؤسسات على مواكبة سرعة الذكاء الاصطناعي بثقة تامة في كل مراحل سلسلة توريد البرمجيات".

يمثل التعاون مع Chainguard محطة مهمة في مسيرة التوسع المستمر لمنظومة BlueVerse RightLogic، وعن طريق الجمع بين شركاء رائدين في تقنيات الأمن السيبراني وخدمات LTM الاستشارية وخدمات التنفيذ والأمن المُدار، تُمكّن منظومة BlueVerse RightLogic المؤسسات من اتباع نهج شامل لتحديد المخاطر السيبرانية وترتيب أولوياتها ومعالجتها عبر مجالات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات والبنية التحتية والهويات وسلاسل توريد البرمجيات.

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نبذة عن LTM

تُعدّ LTM، إحدى شركات Larsen & Toubro Group Company، شركة خدمات تكنولوجيا عالمية ترتكز في جوهرها على الذكاء الاصطناعي، وشريك الابتكار التجاري لأكبر المؤسسات في العالم، إذ إننا نجمع بين الرؤى البشرية والأنظمة الذكية لمساعدة عملائنا على تحقيق قيمة أكبر عند نقطة التقاء التكنولوجيا والخبرة المتخصصة. أما قدراتنا الفاعلة، فإنها تمتد لتشمل العمليات المتكاملة، والتحوّل، والذكاء الاصطناعي للأعمال، ما يمكّن من ابتكار طرق عمل، ونماذج إنتاجية، وسبل جديدة لتحقيق القيمة. هذا، وبالتعاون مع أكثر من 87,000 موظف فاعل في 40 دولة، وبفضل شبكتنا العالمية من الشركاء، تلتزم شركة LTM بضمان النتائج التجارية لعملائنا، مساعدة إياهم ليس على التفوّق في السوق فحسب، بل على تحقيق التفوق الإبداعي. اقرأ المزيد على LTM.com.

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