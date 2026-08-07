Purina تصبح أول عميل مؤسس لبرنامج ConnectAI Charter من NIQ يُكشف عنه رسميًا للعامة

--(BUSINESS WIRE)--شيكاغوأعلنت NielsenIQ (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: NIQ)، الرائدة عالميًا في مجال ذكاء المستهلك، اليوم اختيار Purina كأول عميل يُعلن عنه رسميًا ضمن برنامج ConnectAI Charter الخاص بها. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب إطلاق NIQ برنامجها بالتعاون مع خمس مؤسسات عالمية تمثل قطاعات العناية الشخصية، ورعاية الحيوانات الأليفة، والجمال، والمشروبات، على أن يُكشف تباعًا عن عملاء إضافيين وتُنشر دراسات حالة جديدة مع تقدم هذه الشراكات وتوسعها.

من خلال ConnectAI، يعمل مهندسو NIQ المتخصصون الميدانيون وعلماء البيانات داخل البيئة التقنية لشركة Purina لاستكشاف كيفية توظيف معلومات ورؤى المستهلكين والسوق التي توفرها NIQ لدعم سير العمل اليومي المعزَّز بالذكاء الاصطناعي، ومساعدة الفرق على الوصول إلى الرؤى ذات الصلة بكفاءة أكبر.

"إن تلبية احتياجات مُلّاك الحيوانات الأليفة تبدأ بفهم عميق لكيفية تطور سلوكيات المستهلكين، وأنماط التسوق، والاتجاهات التي تشهدها فئات السوق"، حسبما صرَّح Brian Donovan، المسؤول عن الاستراتيجية والرؤى في Purina. "تتعاون Purina مع NIQ لاستكشاف سبل دمج معلوماتها ورؤاها الموثوقة في سير العمل اليومي المعزّز بالذكاء الاصطناعي داخل الشركة، بما يتيح لفرق العمل الوصول إلى رؤى المستهلكين ذات الصلة بسرعة وكفاءة أعلى، ويدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وثقة".

يمثل ConnectAI أحد العروض الأولى التي أطلقتها NIQ في إطار استراتيجيتها "الذكاء الذي يُمكّن الذكاء الاصطناعي"، كما يجسد نموذج المنصة ومنشئ الحلول الذي تعتمده الشركة لتحويل معلومات ورؤى المستهلكين إلى قرارات عملية. يتيح ConnectAI دمج البيانات الحصرية لـ NIQ، ونماذجها، ومحتوى منتجاتها، وأطرها التحليلية، وسياق الأعمال الذي توفره داخل بيئات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالعملاء، بحيث يمكن توظيفها جنبًا إلى جنب مع بيانات العملاء وأنظمتهم لتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي وسير العمل الداعم للقرارات التجارية المتكررة.

يُكمل ConnectAI منظومة تطبيقات الذكاء الاصطناعي المطورة خصيصًا من NIQ واستراتيجيتها في مجال معلومات ورؤى التجارة، مانحًا العملاء مرونة في الاستفادة من معلومات ورؤى NIQ بطرق متعددة، سواء عبر منتجات الشركة، أو ضمن بيئاتهم التقنية الخاصة، أو من خلال مهام سير عمل تُطوَّر بالتعاون المشترك.

"لم تعد المؤسسات تكتفي بتجربة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل باتت تركز على توظيفه بصورة عملية داخل بيئات الأعمال الحقيقية، وبأساليب قابلة للتوسع، وتخضع لأطر حوكمة واضحة، وتحقق قيمة ملموسة للأعمال"، حسبما قال Jim Peck، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة NIQ. "يوفر ConnectAI للعملاء وصولاً أوسع إلى معلومات ورؤى NIQ الفريدة والغنية بالتفاصيل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حماية بياناتنا ونماذجنا الخاصة. ويتيح لنا ذلك دعم برامج الذكاء الاصطناعي التي يعمل عملاؤنا بالفعل على تطويرها، بطريقة قابلة للتكرار، وآمنة، ومصممة لتحقيق قيمة مستدامة".

يشمل كل مشروع ضمن برنامج ConnectAI Charter فريقًا متخصصًا من مهندسي NIQ العاملين ميدانيًا وعلماء البيانات، يتعاون بشكل وثيق مع العميل لتصميم وتهيئة وكلاء الذكاء الاصطناعي ومسارات عمل اتخاذ القرار بما يتوافق مع عمليات المؤسسة، وأولوياتها، وأنظمتها، ومؤشرات قياس النجاح الخاصة بها. صُمِّم هذا النموذج لإنشاء خدمات منصة قابلة للتكرار يمكن توسيع نطاقها عبر مختلف المؤسسات، مع التكيُّف في الوقت نفسه مع بيئة كل عميل ومهام سير العمل الحيوية الخاصة به.

"إن الفجوة التي ستشكِّل الفارق خلال العقد المقبل لن تكون بين الشركات التي تمتلك تقنيات الذكاء الاصطناعي وتلك التي لا تمتلكها. لأن الذكاء الاصطناعي سيصبح متاحًا للجميع"، حسبما قالت Irina Stoian، الرئيسة التنفيذية التجارية للذكاء الاصطناعي في شركة NIQ. "بل إن الفارق سيكون بين الشركات التي يستند فيها الذكاء الاصطناعي إلى بيانات حقيقية ورؤى موثوقة حول المستهلكين والأسواق، والشركات التي يعتمد فيها الذكاء الاصطناعي على الافتراضات والتخمين. نختار بعناية عددًا محدودًا من العملاء لبناء هذا الأساس بالشراكة معهم داخل بيئاتهم التشغيلية، حيث يعمل مهندسونا جنبًا إلى جنب مع فرقهم لضمان نجاح التنفيذ. أما المؤسسات التي تبادر إلى تبني هذا النهج من الآن، فستحقق ميزة تنافسية متراكمة تتعزز مع مرور الوقت".

يشهد ConnectAI طلبًا متزايدًا في قطاعي السلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG) والتقنية والسلع المعمرة، مع توجه الشركات إلى تحويل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي إلى قيمة أعمال حقيقية وقابلة للقياس. وتعتزم NIQ توسيع برنامجها في مرحلته المقبلة من خلال ضم المزيد من العملاء المؤسسين، بما في ذلك شركات تجارة التجزئة. يمكن للعلامات التجارية وتجار التجزئة الراغبين في العمل مباشرةً مع فرق NIQ من المهندسين الميدانيين وعلماء البيانات لبناء مسارات عمل لاتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إبداء اهتمامهم من هنا.

الأسئلة الشائعة

ما هو ConnectAI؟

يُعد ConnectAI منصة NIQ ونموذجها التعاوني لتقديم الحلول، وهو مصمم لدمج بيانات NIQ ونماذجها وسياق الأعمال الذي توفره داخل بيئات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالعملاء. ويجمع بين إتاحة الوصول إلى التقنيات المتقدمة والدعم المباشر من فرق الهندسة وعلوم البيانات المتخصصة، بما يتيح تطوير مسارات عمل ذكية تدعم اتخاذ قرارات أعمال محددة بكفاءة.

ما الذي يميز ConnectAI عن منتجات NIQ الحالية؟

تعتمد تطبيقات NIQ الحالية على تقديم معلومات ورؤى المستهلكين من خلال تجارب طورتها الشركة خصيصًا لهذا الغرض. أما ConnectAI، فيمكّن العملاء من توظيف معلومات ورؤى NIQ مباشرةً داخل أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات، ومهام سير العمل الخاصة بهم. ويُكمل النهجان أحدهما الآخر، مما يمنح العملاء مرونة أكبر في الاستفادة من إمكانات NIQ بالطريقة التي تتوافق على أفضل نحو مع متطلبات أعمالهم وأهدافهم التشغيلية.

ما الذي يعمل العملاء المشاركون على تطويره؟

يُصمم كل مشروع ضمن البرنامج بما يتوافق مع احتياجات العميل. وتشمل أبرز الاستخدامات المحتملة التنبؤ بالطلب، وتحليل المعلومات التنافسية، ودعم قرارات تجارة التجزئة وإدارة تشكيلة المنتجات على الأرفف، ورصد اتجاهات المستهلكين وفئات المنتجات، وتخطيط النمو، إلى جانب توسيع نطاق الوصول إلى الرؤى والبيانات التحليلية عبر مختلف إدارات المؤسسة.

ما الدور الذي يقوم به فريق NIQ المتخصص في التطوير؟

تُخصص NIQ فريقًا من المهندسين وعلماء البيانات للعمل مباشرةً مع فرق التقنية والبيانات والأعمال لدى العميل، حيث يتعاون الجانبان على إعداد تكاملات البيانات، ومواءمة سياق الأعمال، وتصميم مسارات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتوافق مع أنظمة المؤسسة، وأولوياتها، ومؤشرات قياس النجاح الخاصة بها.

هل يتوفر ConnectAI لجميع العملاء المحتملين؟

يجري حاليًا تطوير ConnectAI من خلال مجموعة أولية من مشروعات التعاون ضمن برنامج العملاء المؤسسين. وتتوقع NIQ أن تسهم الرؤى المستخلصة من هذه الشراكات في توجيه التطوير المستمر للبرنامج ودعم توسعه مستقبلاً.

كيف ينسجم ConnectAI مع استراتيجية NIQ الأوسع في مجال الذكاء الاصطناعي؟

يمثل ConnectAI أحد الحلول المبكرة ضمن ركيزة NIQ "الذكاء الذي يُمكّن الذكاء الاصطناعي". كما تشمل استراتيجية NIQ الأوسع تطبيقات ذكاء اصطناعي مطورة خصيصًا لمسارات العمل التجارية، إلى جانب حلول معلومات ورؤى التجارة الموجهة لمنظومة التسوق الناشئة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن NIQ

NielsenIQ (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: NIQ) هي شركة رائدة في مجال معلومات المستهلك، حيث تُقدِّم فهمًا وصورةً شاملة وموثوقةً لسلوك شراء المستهلك وتكشف عن سُبل جديدة للنمو. من خلال الدمج بين نطاق بيانات عالمي غير مسبوق وقياسات دقيقة للمستهلكين والتجزئة، إلى جانب خبرة تمتد لعقود في نمذجة الذكاء الاصطناعي، تقوم NIQ ببناء أنظمة دعم القرار التي تساعد الشركات على تحويل البيانات المعقدة إلى قرارات عملية وموثوقة بثقة عالية.

تعمل NIQ في أكثر من 90 دولة حول العالم، وتشمل بياناتها حوالي 82% من سكان العالم، بالإضافة إلى أكثر من 7.4 تريليون دولار من الإنفاق الاستهلاكي العالمي. من خلال منصات سحابية متقدمة، وتحليلات متطورة، ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم NIQ ما تُسميه The Full View™ — وهو منظور شامل يساعد العلامات التجارية وتجار التجزئة على فهم ما يشتريه المستهلكون، ولماذا يشترونه، وما الخطوة التالية الواجب اتخاذها.

للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة www.niq.com.

البيانات التطلعية

يتضمَّن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في أحكام الملاذ الآمن الواردة في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة لعام 1995، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالقدرات والفوائد المتوقعة لعملاء برنامج ConnectAI Charter، والفوائد المتوقعة لمسارات العمل المؤسسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتبني المستقبلي لنماذج التشغيل القائمة على الذكاء الاصطناعي بطبيعتها. ويمكن الاستدلال على البيانات التطلعية من خلال كلمات وعبارات مثل "يتوقع"، و"ينتظر"، و"يعتزم"، و"يخطط"، و"يعتقد"، و"مصمم من أجل"، و"يستكشف"، و"المستقبل"، و"يسرّع"، و"سوف"، و"ينبغي"، و"قد"، وغيرها من العبارات المشابهة التي تشير إلى أحداث أو أداء مستقبلي. ولا تُعد هذه البيانات ضمانًا للنتائج المستقبلية، إذ إنها تخضع لمخاطر وحالات عدم يقين وافتراضات يصعب التنبؤ بها، ويقع الكثير منها خارج نطاق سيطرتنا، بما في ذلك التغيرات في تفضيلات المستهلكين، والظروف الاقتصادية، والتطورات التكنولوجية، والديناميكيات التنافسية، وقدرتنا على تطوير منتجات وحلول جديدة وتقديمها وتحقيق عوائد منها. وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج الواردة صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات. ترد معلومات إضافية حول هذه المخاطر وغيرها في قسم "عوامل المخاطر" ضمن أحدث تقرير سنوي لنا وفق النموذج 10-K، وكذلك في إيداعاتنا اللاحقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والمتاحة على الموقع الإلكتروني www.sec.gov. تعبر البيانات التطلعية عن تقديراتنا اعتبارًا من تاريخ إصدار هذا البيان فقط، ولا نلتزم بتحديثها إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.

جميع أسماء المنتجات والشركات هي علامات تجارية™ أو علامات تجارية مسجلة® لأصحابها المعنيين. ولا يعني استخدام هذه العبارات بأي حال من الأحوال وجود أي علاقة أو تأييد من قِبل الأطراف المذكورة.

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