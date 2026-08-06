LTM arbeitet mit Chainguard zusammen, um die Sicherheit der Software-Lieferkette durch BlueVerse™ RightLogic zu stärken

MUMBAI, Indien--(BUSINESS WIRE)--LTM, der Business-Creativity-Partner der weltweit größten Unternehmen, gab heute eine strategische Zusammenarbeit mit Chainguard. der vertrauenswürdigen Quelle für Open-Source-Software, bekannt, um die Sicherheit der Software-Lieferkette durch BlueVerse™ RightLogic, das Framework von LTM zur Cybersicherheitsbewertung und Risikosicherung, zu stärken. Die Zusammenarbeit ermöglicht es Unternehmen, ihre Sicherheit zu erhöhen und gleichzeitig die für die KI-gestützte Softwareentwicklung erforderliche Geschwindigkeit und Agilität beizubehalten.

Mit BlueVerse RightLogic kombiniert LTM KI-gestützte Cyber-Risikobewertung mit einem wachsenden Ökosystem von Technologiepartnern, um Unternehmen dabei zu helfen, Cyber-Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu beheben und gleichzeitig die Einführung von KI zu beschleunigen. Chainguard stärkt das BlueVerse RightLogic-Ökosystem, indem es Unternehmen dabei unterstützt, Open-Source-Komponenten von Anfang an abzusichern, und ergänzt damit die Cybersicherheitsdienste von LTM, um die Lücke zwischen der Erkennung im KI-Tempo und der Behebung im Unternehmenstempo zu schließen.

Angesichts der zunehmenden Einführung von KI haben komplexe Software-Lieferketten und die wachsende Abhängigkeit von Open-Source-Komponenten die Sicherheit der Software-Lieferkette zu einer strategischen Priorität gemacht. Da Schwachstellen mittlerweile mit maschineller Geschwindigkeit entdeckt und ausgenutzt werden, benötigen Unternehmen vertrauenswürdige Methoden, um Open-Source-Risiken zu bewältigen, ohne die Innovation zu verlangsamen.

Gemeinsam werden LTM und Chainguard Unternehmen dabei unterstützen:

die Sicherheit der Software-Lieferkette in modernen Anwendungsumgebungen zu stärken.

den Einblick in Open-Source-Software-Risiken zu verbessern.

die Cyber-Resilienz zu verbessern, indem sie Schwachstellen in der Software-Lieferkette beheben.

sichere Grundlagen für KI- und digitale Transformationsinitiativen zu schaffen.

„Unternehmen blicken heute über das Schwachstellenmanagement hinaus und streben den Aufbau vertrauenswürdiger Software-Lieferketten an. Durch unsere Zusammenarbeit mit Chainguard helfen wir Kunden dabei, Open-Source-Software zu sichern, Risiken in der Software-Lieferkette zu reduzieren und widerstandsfähige Grundlagen für KI-getriebene Innovationen zu schaffen“, sagte Krishnan Iyer, Chief Growth Officer bei LTM.

„Unternehmen auf der ganzen Welt beschleunigen mithilfe von KI die Entwicklung und Bereitstellung von Software, doch nur wenige nehmen sich die Zeit, die dahinterstehende Open-Source-Software zu überprüfen. Die einzige wirkliche Lösung besteht darin, sicherzustellen, dass die in diese Software einfließenden Komponenten von Anfang an vertrauenswürdig sind. Durch die Partnerschaft von Chainguard mit LTM helfen wir Unternehmen, mit KI-Geschwindigkeit voranzukommen und dabei Vertrauen in ihre gesamte Software-Lieferkette zu haben“, sagte Dan Lorenc, CEO und Mitbegründer von Chainguard.

Die Zusammenarbeit mit Chainguard stellt einen wichtigen Meilenstein beim weiteren Ausbau des BlueVerse RightLogic-Ökosystems dar. Durch die Zusammenführung führender Partner im Bereich Cybersicherheitstechnologie mit den Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Security-Services von LTM ermöglicht BlueVerse RightLogic Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz zur Identifizierung, Priorisierung und Bewältigung von Cyberrisiken in den Bereichen KI, Anwendungen, Infrastruktur, Identitäten und Software-Lieferketten.

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Über LTM

LTM — ein Unternehmen der Larsen & Toubro Group — ist ein KI-orientiertes, weltweit tätiges Technologie-Dienstleistungsunternehmen und der Business-Creativity-Partner der weltweit größten Unternehmen. Wir verbinden menschliche Erkenntnisse mit intelligenten Systemen, um unseren Kunden dabei zu helfen, an der Schnittstelle von Technologie und Fachwissen einen höheren Mehrwert zu schaffen. Unsere Kompetenzen umfassen integrierte Betriebsabläufe, Transformation und Business-KI – und ermöglichen so neue Arbeitsweisen, neue Produktivitätsparadigmen und neue Wege zur Wertschöpfung. Gemeinsam mit über 87.000 Mitarbeitenden in 40 Ländern und unserem globalen Partnernetzwerk übernimmt LTM die Verantwortung für die Ergebnisse unserer Kunden und hilft ihnen dabei, den Markt nicht nur zu übertreffen, sondern ihn neu zu gestalten. Lesen Sie mehr unter LTM.com.

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