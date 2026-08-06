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LTM携手Chainguard，通过BlueVerse™ RightLogic强化软件供应链安全

印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球最大规模企业的商业创意合作伙伴LTM今日宣布与开源领域的可信服务商Chainguard达成战略合作。双方将通过LTM的网络安全评估与风险保障框架BlueVerse™ RightLogic共同强化软件供应链安全。此次合作旨在帮助企业在强化安全性的同时，维持AI驱动软件开发所需的速度与敏捷性。

借助BlueVerse RightLogic，LTM将AI驱动的网络风险评估与不断壮大的技术合作伙伴生态系统相结合，帮助企业在加速AI应用的同时，识别、评估并修复网络风险。Chainguard的加入进一步增强了BlueVerse RightLogic生态系统的实力，帮助企业从源头保障开源组件的安全，并与LTM的网络安全服务形成互补，以弥合AI级别的发现速度与企业级别的修复速度之间的差距。

随着AI应用的加速普及，复杂的软件供应链以及对开源组件日益增长的依赖，使得软件供应链安全成为一项战略要务。如今，漏洞的发现与利用已达到机器速度，企业需要可信赖的方式来管理开源风险，同时不拖慢创新步伐。

LTM与Chainguard将携手帮助企业实现以下目标：

  • 在现代应用环境中强化软件供应链安全。
  • 提升对开源软件风险的可见性。
  • 通过应对软件供应链风险增强网络韧性。
  • 为AI和数字化转型计划构建安全的基础。

LTM首席增长官Krishnan Iyer表示：“如今的企业已不再局限于漏洞管理，而是着眼于构建值得信赖的软件供应链。通过与Chainguard的合作，我们正帮助客户保障开源软件安全，降低软件供应链风险，并为AI驱动的创新建立有韧性的基础。”

Chainguard首席执行官兼联合创始人Dan Lorenc表示：“全球各地的企业都在利用AI加速软件的开发与交付，但很少有企业会放慢脚步去审查支撑这些软件的开源代码。唯一的根本解决之道，是确保软件从一开始就使用值得信赖的组件。通过与LTM的合作，Chainguard正帮助企业AI的速度向前迈进，并对整个软件供应链充满信心。”

与Chainguard的合作标志着BlueVerse RightLogic生态系统持续扩张的重要里程碑。通过将领先的网络安全技术合作伙伴与LTM的咨询、实施和托管安全服务相结合，BlueVerse RightLogic使企业能够采取全面的方法，在AI、应用程序、基础设施、身份以及软件供应链中识别、确定优先级并应对网络风险。

点击此处了解更多关于LTM与Chainguard合作伙伴关系的信息。

关于LTM

LTM隶属于Larsen & Toubro Group，是一家以AI为核心的全球技术服务公司，同时也是全球最大规模企业的商业创意合作伙伴。我们融合人类洞察与智能系统，在技术与行业专业知识的融合领域，助力客户创造更大价值。我们的服务能力覆盖一体化运营、业务转型和商业AI三大领域，赋能企业打造新的工作模式、构建新的生产力范式，并开辟新的价值创造路径。LTM拥有遍布40个国家的超过87,000名员工以及全球合作伙伴网络，致力于为客户创造卓越的成果，帮助他们不仅超越市场表现，更能引领市场创新。如需了解更多信息，请访问LTM.com

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媒体联系人：Gitanjali Sreepal，全球媒体关系，gitanjali.sreepal@ltm.com

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