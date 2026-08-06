LTM collabore avec Chainguard pour renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement logicielle grâce à BlueVerse™ RightLogic

MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--LTM, partenaire en créativité métier des plus grandes entreprises mondiales, annonce aujourd'hui une collaboration stratégique avec Chainguard, une référence en matière de logiciels open source, afin de renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement logicielle grâce à BlueVerse™ RightLogic, ainsi que son cadre d'évaluation de la cybersécurité et de gestion des risques. Cette collaboration permet aux entreprises de renforcer leur sécurité tout en préservant la rapidité et l'agilité nécessaires au développement de logiciels alimentés par l'IA.

Grâce à BlueVerse RightLogic, LTM associe l'évaluation des cyberrisques alimentée par l'IA à un écosystème de partenaires technologiques en pleine expansion afin d'aider les entreprises à identifier, évaluer et corriger leur exposition aux cyberrisques, tout en accélérant l'adoption de l'IA. Chainguard renforce l'écosystème BlueVerse RightLogic en aidant les entreprises à sécuriser les composants open source d'emblée, complétant ainsi les services de cybersécurité de LTM pour combler l'écart entre la détection de la vitesse de l'IA et la correction de la vitesse de l'entreprise.

L'accélération de l'adoption de l'IA, la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement logicielles et la dépendance grandissante aux composants open source font de la sécurité de ces chaînes une priorité stratégique. Les vulnérabilités étant désormais découvertes et exploitées à la vitesse des machines, les entreprises ont besoin de méthodes fiables pour gérer les risques liés à l'open source sans pour autant freiner l'innovation.

Ensemble, LTM et Chainguard permettront aux entreprises de :

Renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement logicielle dans les environnements d'application modernes.

Améliorer la visibilité des risques liés aux logiciels open source.

Améliorer la cyber résilience en s'attaquant aux risques liés à la chaîne d'approvisionnement logicielle.

Établir des bases solides pour les initiatives d'IA et de transformation numérique.

« Aujourd’hui, les entreprises ne se contentent plus de manager les vulnérabilités, elles cherchent à mettre en place des chaînes d’approvisionnement logicielles fiables. Notre collaboration avec Chainguard nous permet d'aider nos clients à sécuriser les logiciels open source, à réduire les risques liés à leur chaîne d’approvisionnement et à mettre en place des bases solides pour l’innovation alimentée par l’IA », a déclaré Krishnan Iyer, CGO chez LTM.

« Partout dans le monde, les entreprises accélèrent le développement et le déploiement de logiciels grâce à l’IA, mais rares sont celles qui prennent le temps d’examiner attentivement les logiciels open source qui les sous-tendent. La seule véritable solution consiste à garantir la fiabilité des composants utilisés d'emblée. Ce partenariat de Chainguard avec LTM nous permet d'aider les entreprises à évoluer au rythme de l’IA en toute confiance dans l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement logicielle », a déclaré Dan Lorenc, CEO et cofondateur de Chainguard.

La collaboration avec Chainguard représente une étape importante dans le développement continu de l'écosystème BlueVerse RightLogic. En associant des partenaires technologiques de pointe en cybersécurité aux services de conseil, d'implémentation et de sécurité managée de LTM, BlueVerse RightLogic permet aux entreprises d'adopter une approche globale afin d'identifier, hiérarchiser et manager les cyberrisques liés à l'IA, aux applications, à l'infrastructure, aux identités et aux chaînes d'approvisionnement logicielles.

Veuillez cliquer ici pour en savoir plus sur le partenariat entre LTM et Chainguard.

À propos de LTM

LTM, une entreprise du conglomérat Larsen & Toubro, est une entreprise mondiale de services technologiques axée sur l'IA et partenaire en créativité métier des plus grandes entreprises mondiales. Nous associons le savoir-faire humain aux systèmes intelligents afin d'aider nos clients à créer davantage de valeur à la croisée de la technologie et de l'expertise métier. Nos compétences couvrent les opérations intégrées, la transformation et l'IA d'entreprise, qui nous permettent de créer de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux modèles de productivité et de nouvelles voies vers la création de valeur. En comptant sur nos plus de 87 000 employés répartis dans 40 pays et sur notre réseau mondial de partenaires, LTM s'engage à obtenir des résultats concrets pour ses clients, en les aidant non seulement à superformer le marché, mais aussi à innover. En savoir plus sur LTM.com.

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