Purina anunciada publicamente como a primeira cliente a aderir à ConnectAI da NIQ

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--A NielsenIQ (NYSE: NIQ), líder global em inteligência do consumidor, divulgou hoje a Purina como a primeira cliente publicamente anunciada no seu programa de adesão à ConnectAI. O anúncio segue o lançamento realizado pela NIQ do programa com cinco organizações globais nas áreas de cuidado pessoal, cuidado com animais de estimação, beleza e bebidas, havendo anúncios de mais clientes e estudos de caso esperados à medida que os engajamentos evoluem.

Através da ConnectAI, os engenheiros e cientistas de dados da NIQ alocados no cliente estão trabalhando dentro do ambiente de tecnologia da Purina para explorar como o consumidor da NIQ e a inteligência de mercado podem apoiar os fluxos de trabalho diários impulsionados por IA e ajudar as equipes a acessar os insights relevantes com mais eficiência.

"Entender as necessidades dos donos de pets requer uma visão clara de como os comportamentos do consumidor, os hábitos de compra e as tendências da categoria estão evoluindo", afirmou Brian Donovan, área de Estratégia e Insights da Purina. "A Purina está trabalhando com a NIQ para explorar como sua inteligência confiável pode ser incorporada nos fluxos de trabalho diários impulsionados por IA da Purina, ajudando as nossas equipes a acessar os insights relevantes sobre o consumidor de forma mais eficiente e tomando decisões informadas com mais confiança".

A ConnectAI é uma solução inicial dentro da estratégia "Inteligência que alimenta a IA" da NIQ, e também a plataforma e o modelo construtor da empresa para tornar a inteligência sobre o consumidor em decisões. Ela leva os dados exclusivos, modelos, conteúdo de produto, construtos analíticos e contexto empresarial da NIQ aos ambientes de IA dos próprios clientes, onde eles podem ser combinados com os dados e sistemas do cliente de forma a alimentar os agentes e os fluxos de trabalho em torno de decisões empresariais recorrentes.

A ConnectAI complementa as aplicações de IA criadas para propósito específico e a estratégia de inteligência comercial da NIQ, dando aos clientes várias maneiras de usar a inteligência da NIQ: através dos produtos da NIQ, dentro dos seus próprios ambientes de tecnologia ou por meio de fluxos de trabalho desenvolvidos de forma conjunta.

"As organizações estão indo além da experimentação com IA e focando em como colocar a IA para trabalhar de maneiras que sejam escalonáveis, governadas e úteis em ambientes empresariais reais", afirmou Jim Peck, presidente e CEO da NIQ. "A ConnectAI dá aos clientes maior acesso à inteligência exclusivamente detalhada da NIQ ao passo que mantém protegidos nossos dados e modelos proprietários. Ela nos permite apoiar os programas de IA que os clientes já estão construindo de maneira que seja respeitável, segura e criada para gerar valor contínuo".

Cada engajamento de adesão à ConnectAI inclui uma equipe exclusiva de engenheiros e cientistas de dados alocados no cliente que trabalham ao seu lado para configurar agentes e fluxos de trabalho de decisão sobre as operações, prioridades, sistemas e medidas de sucesso da organização. O modelo foi concebido para criar serviços replicáveis da plataforma que podem ser escalonados nas organizações, ao passo que se adaptam ao ambiente e aos fluxos de trabalho críticos de cada cliente.

"A lacuna que terá importância na próxima década não é entre as empresas que têm IA e aquelas que não têm. Todos terão IA", afirmou Irina Stoian, diretora comercial de IA da NIQ. "É entre empresas cuja IA é executada com base em verdade real e fundamentada sobre os clientes e os mercados, e empresas cuja IA está adivinhando informação. Estamos selecionando um pequeno número de clientes para construir essa base conosco, dentro das suas operações, com nossos engenheiros ao seu lado. Para aqueles que agirem agora, a vantagem se multiplica".

A demanda pela ConnectAI está crescendo nas áreas de FMCG e Tech & Duráveis à medida que as empresas buscam transformar o investimento em IA em valor empresarial. A NIQ planeja adicionar mais clientes na próxima fase do programa, incluindo varejistas. As marcas e varejistas interessados em trabalhar diretamente com as equipes de engenharia e ciência de dados da NIQ alocados na sua própria unidade para construir fluxos de trabalho de decisão impulsionados por IA podem expressar seu interesse aqui.

Perguntas frequentes

O que é ConnectAI?

A ConnectAI é a plataforma e o modelo de entrega colaborativa da NIQ que integra os dados, os modelos e o contexto empresarial da NIQ no ambiente de IA do cliente. Ela combina acesso tecnológico com suporte exclusivo de engenharia e ciência de dados para construir fluxos de trabalho relacionados a decisões empresariais específicas.

Como a ConnectAI é diferente dos produtos existentes da NIQ?

As aplicações existentes da NIQ proporcionam inteligência através de experiências da NIQ construídas para propósitos específicos. A ConnectAI permite que os clientes usem a inteligência da NIQ dentro dos seus próprios sistemas de IA, aplicativos e fluxos de trabalho. As duas abordagens são complementares e permitem que os clientes acessem os recursos da NIQ da maneira que melhor se encaixa no seu negócio.

O que os clientes participantes estão construindo?

Cada engajamento é personalizado ao cliente. Os casos de uso potencial incluem previsão de demanda, inteligência competitiva, decisões de varejo e variação em prateleira, detecção de tendências dos consumidores e da categoria, planejamento de crescimento e acesso mais amplo a insights em toda a organização.

O que a equipe de construtores da NIQ faz?

A NIQ aloca engenheiros e cientistas de dados para trabalhar junto das equipes de tecnologia, dados e negócios do cliente. Juntos, eles configuram as conexões de dados, o contexto empresarial e os fluxos de trabalho impulsionados por IA em torno dos sistemas, prioridades e medidas de sucesso da organização.

A ConnectAI está disponível para todos os clientes em potencial?

A ConnectAI está atualmente sendo desenvolvida através de um grupo inicial de engajamentos por adesão. A NIQ espera que os insights dessas colaborações informem o desenvolvimento contínuo e a expansão futura do programa.

Como a ConnectAI se encaixa na estratégia de IA mais ampla da NIQ?

A ConnectAI é uma solução dentro do pilar "Inteligência que alimenta a IA" da NIQ. A estratégia mais ampla da NIQ também inclui aplicações de IA construídas para propósitos específicos para fluxos de trabalho comerciais e inteligência comercial para o emergente ecossistema de compras impulsionadas por IA.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência do consumidor, que oferece a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra do consumidor e revela novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma pegada de dados global incomparável e medição granular de consumo e varejo com décadas de experiência em modelagem de IA, a NIQ constrói sistemas de decisão que ajudam as empresas a transformar dados complexos em ações confiantes.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para obter mais informações, acesse www.niq.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" no sentido das disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995, incluindo declarações sobre as capacidades antecipadas e os benefícios aos clientes do programa de adesão à ConnectAI, os benefícios esperados dos fluxos de trabalho empresariais possibilitados por IA e a futura adoção de modelos operacionais nativos de IA. As declarações prospectivas podem ser identificadas por palavras como "antecipar", "esperar", "pretender", "planejar", "acreditar", "concebido para", "explorar", "futuro", "acelerar", "irá", "deve", "pode" e referências similares a desempenho ou eventos futuros. Essas declarações não são garantias de resultados futuros e estão sujeitos a riscos, incertezas e suposições que são difíceis de prever e muitas das quais estão fora do nosso controle, incluindo mudanças nas preferências do consumidor, nas condições econômicas, nos desenvolvimentos tecnológicos, na dinâmica competitiva e na nossa habilidade de desenvolver, entregar e monetizar novos produtos e soluções. Informações adicionais sobre esses e outros riscos estão contidas na seção "Fatores de risco" do nosso relatório anual mais recente no Formulário 10-K e nas nossas apresentações subsequentes à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, disponíveis em www.sec.gov. As declarações prospectivas só se referem à data deste comunicado, e não assumimos a obrigação de atualizá-las, exceto quando requerido pela lei.

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