Purina成為第一個公開宣布的NIQ ConnectAI創始客戶

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 消費者情報領域的全球領導者NielsenIQ (NYSE: NIQ)今日宣布，Purina成為其ConnectAI創始計畫中第一個公開宣布的客戶。此前，NIQ已攜手涵蓋個人照護、寵物照護、美妝和飲料產業的五家全球性企業啟動該計畫，隨著合作的深入，預計還將有更多客戶公告和案例研究發表。

透過ConnectAI，NIQ的客戶現場派駐工程師和資料科學家正深入Purina的技術環境展開工作，探索NIQ的消費者和市場情報如何支援日常AI賦能的工作流程，並協助團隊更高效地取得相關洞見。

Purina策略與洞見部門的Brian Donovan表示：「要瞭解寵物主人的需求，必須清晰地洞察消費者行為、購物習慣和品類趨勢的演變。Purina正與NIQ合作，探索如何將其值得信賴的情報融入Purina日常的AI賦能工作流程中，協助我們的團隊更高效地取得相關消費者洞見，並更有信心地做出明智決策。」

ConnectAI是NIQ「智慧驅動AI」策略的早期產品，也是NIQ將消費者情報轉化為決策的平台與建構者模式。它將NIQ的專有資料、模型、產品內容、分析架構和業務背景引進客戶自身的AI環境中，在那裡它們可以與客戶的資料和系統相結合，為圍繞經常性業務決策的代理和工作流程提供支援。

ConnectAI是對NIQ訂製型AI應用和商業情報策略的補充，為客戶提供了多種使用NIQ情報的方式：透過NIQ產品、在客戶自身的技術環境中，或透過共同開發的工作流程。

NIQ董事長兼執行長Jim Peck表示：「企業正在超越AI實驗階段，專注於如何以可擴充、受治理且在真實商業環境中有效的方式讓AI發揮作用。ConnectAI讓客戶能夠更深入地取得NIQ獨特的詳細情報，同時保護我們的專有資料和模型。它使我們能夠以可重複、安全且旨在持續創造價值的方式，支援客戶已經在建構的AI計畫。」

每一項ConnectAI創始合作都包括一個由客戶現場派駐工程師和資料科學家組成的專屬團隊，他們與客戶並肩工作，圍繞企業的營運、優先事項、系統和成功指標來設定代理和決策工作流程。該模式旨在建立可在整個企業內擴充的可重複平台服務，同時適應每個客戶的環境和關鍵工作流程。

NIQ AI商務長Irina Stoian表示：「未來十年真正關鍵的差距，不在於擁有AI的公司和沒有AI的公司之間。每個人都將擁有AI。真正的差距在於那些AI的運行建立在真實可靠的消費者和市場資料之上的公司，與那些AI僅靠猜測的公司之間。我們正在挑選少數客戶，在我們的工程師的支援下，在他們的營運體系內部與我們共同建立這一基礎。對於那些現在採取行動的公司來說，優勢將不斷疊加。」

隨著企業紛紛尋求將AI投資轉化為商業價值，消費性民生用品以及科技與耐用品產業對ConnectAI的需求正在不斷成長。NIQ計畫在該計畫的下一階段增加更多創始客戶，包括零售商。有興趣與NIQ客戶現場派駐工程和資料科學團隊直接合作以建構AI賦能決策工作流程的品牌和零售商，可在此處表達意向。

常見問題解答

什麼是ConnectAI？

ConnectAI是NIQ的平台和合作交付模式，用於將NIQ的資料、模型和業務背景整合到客戶的AI環境中。它將技術存取權限與專屬的工程和資料科學支援相結合，圍繞特定的業務決策建構工作流程。

ConnectAI與NIQ現有產品有何不同？

NIQ現有的應用程式透過專門建構的NIQ體驗提供情報。ConnectAI允許客戶在他們自己的AI系統、應用程式和工作流程中使用NIQ情報。這兩種方法互為補充，允許客戶以最適合其業務的方式存取NIQ的能力。

參與的客戶正在建構什麼？

每項合作都是為客戶量身打造。潛在使用案例包括需求預測、競爭情報、零售和貨架選品決策、消費者和品類趨勢發現、成長規劃，以及在更廣泛的企業範圍內取得洞見。

NIQ建構團隊是做什麼的？

NIQ指派工程師和資料科學家與客戶的技術、資料和業務團隊並肩工作。他們共同圍繞企業的系統、優先事項和成功指標設定資料連結、業務背景和AI賦能的工作流程。

ConnectAI是否針對所有潛在客戶開放？

ConnectAI目前正在透過首批創始合作進行開發。NIQ期望從這些合作中獲得的洞見將為該計畫的持續開發和未來擴充提供參考。

ConnectAI如何融入NIQ更廣泛的AI策略？

ConnectAI是NIQ「智慧驅動AI」策略支柱中的早期產品。NIQ更廣泛的策略還包括用於商業工作流程的客製化AI應用，以及針對新興AI驅動購物生態系統的商業情報。

關於NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ)是一家首屈一指的消費者情報公司，致力於提供對消費者購買行為最全面且可信的洞察，並揭示新的成長途徑。憑藉無與倫比的全球資料布局、精細化消費者和零售衡量資料，以及數十年的AI建模專長，NIQ建構的決策系統能夠協助企業將複雜的資料轉化為切實有效的行動。

NIQ在90多個國家經營業務，涵蓋全球約82%的人口和超過7.4兆美元的全球消費支出。透過雲端平台、先進分析技術和AI驅動的洞察，NIQ傳遞市場全貌(The Full View™)，協助品牌和零售商瞭解消費者的購買行為、購買原因以及後續行動。

更多資訊，請造訪： www.niq.com 。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法案》安全港條款所定義的「前瞻性陳述」，包括關於ConnectAI創始計畫客戶的預期能力和收益、AI賦能企業工作流程的預期收益以及AI原生營運模式未來採用情況的陳述。前瞻性陳述可以透過「預期」、「預計」、「打算」、「計畫」、「相信」、「旨在」、「探索」、「未來」、「加快」、「將」、「應該」、「可能」以及類似提及未來事件或業績的表述加以辨識。這些陳述並非對未來結果的保證，並且受到難以預測且許多超出我們控制範圍的風險、不確定性和假設的影響，包括消費者偏好的變化、經濟狀況、技術發展、競爭動態以及我們開發、交付新產品及解決方案並將其變現的能力。實際結果可能與所表達或暗示的結果大相逕庭。有關這些及其他風險的更多資訊，請參閱我們最新的10-K表格年度報告的「風險因素」部分以及我們隨後向美國證券交易委員會遞交的文件，這些文件可在www.sec.gov查閱。前瞻性陳述僅代表本新聞稿發表之日的情況，除法律要求外，我們不負擔任何更新這些陳述的義務。

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