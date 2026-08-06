Echoworx und NTT DATA Deutschland starten Ökosystem-Strategie für kontrollierte, sichere Kommunikation

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Echoworx, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für sichere Kommunikation und Verschlüsselung, gab heute eine strategische Partnerschaft mit NTT DATA Deutschland bekannt, um kontrollierte, sichere Kommunikation in Deutschland, Österreich und der Schweiz als ein einziges, integriertes Ökosystem bereitzustellen. Die Partner werden im Oktober auf der it-sa Expo & Congress — Europas führender IT-Sicherheitsmesse — erstmals gemeinsam auftreten und dort ein Markteinführungsmodell vorstellen, bei dem verschlüsselte externe Kommunikation als regulierte Infrastruktur behandelt und von Anfang an in die Cloud-Transformation integriert wird.

Für DACH-Institutionen, die unter DORA, NIS2 und DSGVO operieren, haben sich die Standards grundlegend verändert. Die Aufsichtsbehörden akzeptieren das bloße Vorhandensein von Kontrollmaßnahmen nicht mehr als ausreichend. Sie verlangen nachweisbare Belege: überprüfbare Protokolle, rechtsraumkonforme Datenresidenz und die konsequente Durchsetzung von Richtlinien über jede Nachrichten- und Antwortkette hinweg. Die meisten Institutionen versuchen nach wie vor, diesen Standard mit fragmentierten Architekturen zu erfüllen – manuelle Zertifikatsprozesse, Gateways, die nur den Perimeter abdecken, und Verschlüsselungstools, die vom übergeordneten Sicherheitsstack abgekoppelt sind. Diese Partnerschaft wurde geschlossen, um diese Lücke zu schließen.

Gemeinsam stellen Echoworx und NTT DATA spezialisierte Kompetenzen als ein koordiniertes System bereit. NTT DATA bringt Systemintegration auf Unternehmensniveau ein — die Erfassung, Konzeption, Implementierung und das Betriebsmanagement, die eine erfolgreiche Modernisierung in großem Maßstab ermöglichen. Echoworx liefert die cloudnative Governance-Ebene: richtliniengesteuerte verschlüsselte Kommunikation mit automatisiertem Zertifikatslebenszyklusmanagement, vollständiger Kontrolle über die Antwortkette, strukturierter SIEM-Integration und Datenhoheit über europäische Rechtsräume hinweg.

Dieser letzte Punkt ist entscheidend. Die meisten Transformationsprogramme sichern den eingehenden Datenverkehr ab. Was dabei jedoch durchweg unkontrolliert bleibt, ist der ausgehende Datenverkehr – die sensible Kundenkommunikation, der regulierte Datenaustausch, die Antwort, die sich außerhalb der direkten Kontrolle des Unternehmens bewegt. Echoworx regelt diesen Datenaustausch durchgängig, speist überprüfbare Ereignisse direkt in das SIEM ein und stellt sicher, dass jede Nachricht nachweislich sicher, souverän und konform ist. In einer KI-gesteuerten Unternehmensumgebung, in der agentenbasierte Workflows immer größere Mengen sensibler Daten generieren, ist dieses Maß an geregelter, überprüfbarer Kontrolle nicht mehr optional. Es ist grundlegend.

„Ausschreibungen und Informationsanfragen von Unternehmen sehen heute ganz anders aus als noch vor einigen Jahren“, sagte Rosario Perri, Channel Director bei Echoworx. „Käufer wollen nicht mehr, dass Verschlüsselung isoliert funktioniert. Sie wollen, dass sie mit ihren sicheren E-Mail-Gateways zusammenarbeitet, Ereignisse in ihr SIEM einspeist und das Zertifikatslebenszyklusmanagement durchgängig automatisiert. Sie prüfen, ob das gesamte System unter realen Bedingungen zusammenhält – und genau das bietet dieses Ökosystem.“

Die Modernisierung der sicheren Kommunikation gelingt nur, wenn spezialisierte Kontrollmechanismen als Einheit zusammenwirken. Jede Komponente ist für sich genommen stark. Zusammen bieten sie regulierten Institutionen die operative Resilienz und nachweisbare Kontrolle, die DORA, NIS2 und ihre Aufsichtsgremien heute verlangen.

Parallel zur Einführung von it-sa wird eine Reihe von Webinaren zum Thema „Thought Leadership“ Compliance-Verantwortlichen, CISOs und Unternehmensarchitekten einen strukturierten Überblick darüber vermitteln, wie sich geregelte sichere Kommunikation in die bereits in der DACH-Region laufenden Programme zur Cloud-Transformation, regulatorischen Bereitschaft und operativen Resilienz integrieren lässt.

Über Echoworx

Echoworx ist ein globaler Anbieter von cloud-nativen, sicheren E-Mail- und Kommunikationslösungen, denen die weltweit am stärksten regulierten Institutionen vertrauen. Die richtliniengesteuerte Verschlüsselungsplattform des Unternehmens – die auf AWS in mehreren europäischen und nordamerikanischen Regionen bereitgestellt wird – bietet Governance, Nachvollziehbarkeit und Datenhoheit für sensible externe Kommunikation in großem Maßstab. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.echoworx.com/.

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