Purina es el primer cliente del programa ConnectAI Charter de NIQ dado a conocer públicamente

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ), líder mundial en inteligencia del consumidor, anunció hoy que Purina es el primer cliente de su programa ConnectAI Charter presentado públicamente. El anuncio llega tras el lanzamiento del programa junto con cinco organizaciones globales de los sectores de cuidado personal, cuidado de mascotas, belleza y bebidas. A medida que avancen las implementaciones, NIQ dará a conocer nuevos clientes y casos de éxito.

A través de ConnectAI, ingenieros especializados y científicos de datos de NIQ trabajan dentro del entorno tecnológico de Purina para evaluar cómo la información sobre consumidores y mercados de NIQ puede incorporarse a los flujos de trabajo cotidianos impulsados por inteligencia artificial (IA), con el objetivo de que los equipos accedan con mayor rapidez a información clave para la toma de decisiones.

“Comprender las necesidades de los dueños de mascotas requiere una visión clara de cómo evolucionan el comportamiento de los consumidores, los hábitos de compra y las tendencias de la categoría”, afirmó Brian Donovan, del equipo de Estrategia y Análisis de Purina. “Purina trabaja junto con NIQ para evaluar cómo integrar el conocimiento que aporta NIQ sobre consumidores y mercados en nuestros flujos de trabajo cotidianos impulsados por IA, de modo que nuestros equipos accedan con mayor rapidez a información relevante sobre los consumidores y puedan tomar decisiones con más confianza”.

ConnectAI es una de las primeras iniciativas de la estrategia “Intelligence that Fuels AI” de NIQ y forma parte de su modelo de plataforma para transformar la inteligencia del consumidor en decisiones empresariales. La solución integra los datos propietarios, los modelos, el contenido de productos, los modelos analíticos y el conocimiento del negocio de NIQ en los entornos de IA de sus clientes. Estos recursos pueden combinarse con sus propios datos y sistemas para potenciar agentes de IA y flujos de trabajo orientados a decisiones empresariales recurrentes.

ConnectAI complementa las aplicaciones de IA desarrolladas por NIQ y su estrategia de inteligencia comercial al ofrecer a los clientes distintas formas de integrar los datos, análisis y conocimientos de NIQ: a través de sus productos, en sus propios entornos tecnológicos o mediante flujos de trabajo desarrollados en conjunto.

“Las organizaciones ya dejaron atrás la etapa de experimentación con IA y ahora centran sus esfuerzos en implementarla de manera escalable, segura y útil para resolver desafíos concretos del negocio”, afirmó Jim Peck, presidente y director ejecutivo de NIQ. “ConnectAI brinda a los clientes un mayor acceso a la información exclusiva y al nivel de detalle característicos de NIQ, sin comprometer la protección de nuestros datos y modelos propietarios. También nos permite acompañar los programas de IA de nuestros clientes mediante un enfoque repetible, seguro y concebido para generar valor de forma continua”.

Cada implementación de ConnectAI Charter cuenta con un equipo dedicado de ingenieros especializados y científicos de datos que trabaja junto al cliente para configurar agentes de IA y flujos de decisión adaptados a sus operaciones, prioridades, sistemas e indicadores de éxito. El modelo está diseñado para crear servicios de plataforma reutilizables y escalables para distintas organizaciones y, al mismo tiempo, adaptarse al entorno y a los procesos críticos de cada cliente.

“La diferencia que marcará la próxima década no estará entre las empresas que cuentan con IA y las que no. Todas la tendrán”, afirmó Irina Stoian, directora comercial de IA de NIQ. “La verdadera diferencia estará entre las empresas cuya IA se apoya en información confiable sobre consumidores y mercados y aquellas que solo hacen suposiciones. Estamos seleccionando a un grupo reducido de clientes para sentar esa base junto con nosotros, en sus propias operaciones y con el respaldo de nuestros ingenieros. Quienes den este paso desde ahora consolidarán una ventaja competitiva con el tiempo”.

La demanda de ConnectAI sigue creciendo en los mercados de productos de consumo masivo (FMCG) y de tecnología y bienes durables, ya que las empresas buscan transformar sus inversiones en IA en resultados concretos para el negocio. En la próxima etapa del programa, NIQ prevé incorporar nuevos clientes al programa ConnectAI Charter, incluidos minoristas. Las marcas y los minoristas interesados en trabajar directamente con los equipos de ingeniería especializada y ciencia de datos de NIQ para desarrollar flujos de trabajo de toma de decisiones impulsados por IA pueden manifestar su interés aquí.

Preguntas frecuentes

¿Qué es ConnectAI?

ConnectAI es la plataforma y el modelo de trabajo colaborativo de NIQ para integrar sus datos, modelos y conocimiento del negocio en el entorno de IA de cada cliente. Combina el acceso a la tecnología con el respaldo de equipos especializados de ingeniería y ciencia de datos para desarrollar flujos de trabajo orientados a decisiones empresariales concretas.

¿En qué se diferencia ConnectAI de los productos actuales de NIQ?

Las aplicaciones actuales de NIQ ofrecen información sobre consumidores y mercados a través de soluciones desarrolladas específicamente por la empresa. ConnectAI permite incorporar los datos, análisis y conocimientos de NIQ a los propios sistemas, aplicaciones y flujos de trabajo impulsados por IA de cada cliente. Ambos enfoques se complementan y ofrecen la flexibilidad necesaria para que cada organización acceda a las capacidades de NIQ de la manera que mejor se adapte a sus necesidades.

¿Qué desarrollan las empresas que participan en el programa?

Cada implementación se adapta a las necesidades de cada cliente. Entre sus posibles aplicaciones se encuentran la previsión de la demanda, la inteligencia competitiva, la toma de decisiones sobre el surtido y la gestión de góndolas, la identificación de tendencias de consumo y de categorías, la planificación del crecimiento y un acceso más amplio a información estratégica en toda la organización.

¿Cuál es la función del equipo de desarrollo de NIQ?

NIQ asigna ingenieros y científicos de datos para trabajar junto con los equipos de tecnología, datos y negocio de cada cliente. En conjunto, configuran las conexiones de datos, el contexto de negocio y los flujos de trabajo impulsados por IA de acuerdo con los sistemas, las prioridades y los indicadores de éxito de cada organización.

¿ConnectAI está disponible para todos los clientes potenciales?

Actualmente, ConnectAI se encuentra en desarrollo junto con un grupo inicial de clientes del programa ConnectAI Charter. La experiencia obtenida en estas implementaciones servirá para seguir perfeccionando el programa y ampliar su alcance en el futuro.

¿Cómo se integra ConnectAI en la estrategia de IA de NIQ?

ConnectAI es una de las primeras iniciativas del pilar “Intelligence that Fuels AI” de NIQ. La estrategia integral de IA de NIQ también incluye aplicaciones desarrolladas específicamente para flujos de trabajo comerciales y soluciones de inteligencia comercial destinadas al nuevo ecosistema de compras impulsado por IA.

Acerca de NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) es una empresa líder en inteligencia del consumidor que ofrece la visión más completa y confiable del comportamiento de compra y ayuda a identificar nuevas oportunidades de crecimiento. Gracias a una cobertura global de datos sin precedentes, mediciones detalladas de consumidores y del canal minorista, y décadas de experiencia en modelización con IA, NIQ desarrolla sistemas de decisión que convierten datos complejos en acciones concretas.

Con presencia en más de 90 países, NIQ abarca aproximadamente el 82 % de la población mundial y más de 7,4 billones de dólares en gasto de consumo a nivel global. Mediante plataformas en la nube, análisis avanzados y conocimientos impulsados por IA, NIQ ofrece The Full View™, una visión integral que permite a las marcas y a los minoristas comprender las decisiones de compra de los consumidores, los factores que las impulsan y cuál debe ser el siguiente paso.

Para obtener más información, visite www.niq.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, conforme a las disposiciones de puerto seguro (safe harbor) de la Ley de Reforma sobre Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995 (U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Estas declaraciones incluyen, entre otros aspectos, las capacidades y los beneficios previstos para los clientes del programa ConnectAI Charter, los beneficios esperados de los flujos de trabajo empresariales impulsados por IA y la futura adopción de modelos operativos nativos de IA. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de expresiones como “anticipa”, “espera”, “tiene la intención de”, “planifica”, “cree”, “diseñado para”, “explora”, “futuro”, “acelerar”, “hará”, “debería”, “podría” y otras similares que hacen referencia a acontecimientos futuros o al desempeño esperado. Estas declaraciones no constituyen una garantía de resultados futuros y están sujetas a riesgos, incertidumbres y supuestos difíciles de prever, muchos de los cuales escapan a nuestro control. Entre ellos se incluyen cambios en las preferencias de los consumidores, las condiciones económicas, los avances tecnológicos, la dinámica competitiva y nuestra capacidad para desarrollar, comercializar y rentabilizar nuevos productos y soluciones. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones. Puede consultar información adicional sobre estos y otros riesgos en la sección “Factores de riesgo” de nuestro Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K, así como en las presentaciones posteriores realizadas ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission), disponibles en www.sec.gov. Las declaraciones prospectivas reflejan únicamente la situación vigente a la fecha de este comunicado. NIQ no asume obligación alguna de actualizarlas, salvo cuando la legislación aplicable así lo exija.

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