LTM、チェーンガードと提携し、BlueVerse™ RightLogicを通じてソフトウェアサプライチェーンのセキュリティを強化

ムンバイ（インド）--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界最大手企業のビジネスクリエイティビティパートナーであるLTMは、オープンソース分野で厚い信頼を得ているチェーンガードとの戦略的提携を発表しました。この提携は、LTMのサイバーセキュリティ評価およびリスク保証フレームワークであるBlueVerse™ RightLogicを通じて、ソフトウェアサプライチェーンのセキュリティを強化することを目的としています。これにより、企業はAIを活用したソフトウェア開発に求められるスピードとアジリティを維持しつつ、セキュリティを強化することが可能になります。

LTMは、BlueVerse RightLogicを通じて、AIを活用したサイバーリスク評価と、拡大を続けるテクノロジーパートナーのエコシステムを融合さることで、企業がサイバーリスクを特定・評価・是正できるよう支援するとともに、AIの導入を加速させます。チェーンガードは、オープンソースコンポーネントを初期段階から安全な状態に保つことで、BlueVerse RightLogicのエコシステムを強化し、同社のサイバーセキュリティサービスを補完することで、AIレベルのスピードで行われる脅威の発見と、企業レベルのスピードで行われる是正措置との間のギャップを埋める役割を果たします。

AIの導入が加速する中、ソフトウェアサプライチェーンの複雑化やオープンソースコンポーネントへの依存度の高まりにより、ソフトウェアサプライチェーンにおけるセキュリティの確保は戦略的な優先事項となっています。脆弱性の発見や悪用が機械的な速度で行われるようになり、企業はイノベーションのスピードを落とすことなくオープンソースのリスクを管理できる信頼性の高い手法が求められています。

LTMとチェーンガードは今回の連携により、企業の以下の取り組みを支援します。

最新のアプリケーション環境におけるソフトウェアサプライチェーンのセキュリティ強化。

オープンソースソフトウェアのリスクに対する可視性の向上。

ソフトウェアサプライチェーンのリスク要因に対処することによる、サイバーレジリエンスの強化。

AIおよびデジタルトランスフォーメーションの取り組みのための強固な基盤の構築。

LTMの最高成長責任者であるクリシュナン・アイヤー は、「今日の企業は、脆弱性管理にとどまらず、信頼できるソフトウェアサプライチェーンの構築を目指しています。チェーンガードとの提携を通じて、お客様がオープンソースソフトウェアのセキュリティを確保し、ソフトウェアサプライチェーンのリスクを低減し、AI主導のイノベーションのための強固な基盤を構築できるよう支援していきます」と述べています。

チェーンガードのCEO兼共同創業者であるダン・ロレンツは、「あらゆる企業がAIを活用してソフトウェアの開発・リリースを加速させていますが、その基盤となるオープンソースをじっくりと検証している企業はごくわずかです。唯一の根本的な解決策は、ソフトウェアに組み込まれるコンポーネントが最初から信頼できるものであると確かめることです。チェーンガードとLTMの提携を通じて、企業がソフトウェアサプライチェーン全体に対する確信を持ちながら、AIのスピードで事業を推進できるよう支援していきます」と述べています。

チェーンガードとの提携は、BlueVerse RightLogicエコシステムの継続的な拡大における重要なマイルストーンとなります。サイバーセキュリティ分野をリードするテクノロジーパートナーと、LTMのコンサルティング、導入支援、セキュリティ管理サービスを融合させることで、BlueVerse RightLogicは、AI、アプリケーション、インフラ、アイデンティティ、そしてソフトウェアサプライチェーンにわたるサイバーリスクの特定、優先順位付け、および対処に対して、企業が包括的なアプローチを実現できるよう支援します。

LTMとチェーンガードの提携に関する詳細はこちらをご覧ください。

LTMについて

LTM（ラーセン＆トゥブロ・グループ）は、AIを中核に据えたグローバルなテクノロジーサービス企業であり、世界最大級の企業にとっての「ビジネス・クリエイティビティ・パートナー」です。LTMは、人間の洞察力とインテリジェントなシステムを融合させ、テクノロジーと専門知識の知見が交差する領域で、クライアントがより大きな価値を創出できるよう支援します。統合型オペレーション、トランスフォーメーション、ビジネスAIといったLTMの専門領域は、新たな働き方や生産性のパラダイム、そして価値創造への新たな道を切り拓くものです。LTMは、世界40か国に及ぶ8万7000人以上の従業員およびグローバルなパートナーネットワークとともに、クライアントの成果に責任を持ち、市場を上回るパフォーマンスを達成するだけでなく、「市場を凌駕（Outcreate）」できるよう支援します。詳細はLTM.comをご覧ください。

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