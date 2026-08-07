Purina成为首个公开宣布的NIQ ConnectAI创始客户

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 消费者情报领域的全球领导者NielsenIQ (NYSE: NIQ)今日宣布，Purina成为其ConnectAI创始计划中首个公开宣布的客户。此前，NIQ已携手涵盖个人护理、宠物护理、美妆和饮料行业的五家全球企业启动了该计划，随着合作的深入，预计还将有更多客户公告和案例研究发布。

通过ConnectAI，NIQ的前线部署工程师和数据科学家正深入Purina的技术环境开展工作，探索NIQ的消费者和市场情报如何支持日常AI赋能的工作流，并帮助团队更高效地获取相关洞察。

Purina战略与洞察部门的Brian Donovan表示：“要了解宠物主人的需求，必须清晰地洞察消费者行为、购物习惯和品类趋势的演变。Purina正与NIQ合作，探索如何将其值得信赖的情报融入Purina日常的AI赋能工作流中，帮助我们的团队更高效地获取相关消费者洞察，并更有信心地做出明智决策。”

ConnectAI是NIQ“智能驱动AI”战略的早期产品，也是NIQ将消费者情报转化为决策的平台与构建者模式。它将NIQ的专有数据、模型、产品内容、分析架构和业务背景引入客户自身的AI环境中，在那里它们可以与客户的数据和系统相结合，为围绕经常性业务决策的智能体和工作流提供支持。

ConnectAI是对NIQ量身定制的AI应用和商业情报战略的补充，为客户提供了多种使用NIQ情报的方式：通过NIQ产品、在客户自身的技术环境中，或通过联合开发的工作流。

NIQ董事长兼首席执行官Jim Peck表示：“各组织正在超越AI实验阶段，专注于如何以可扩展、受治理且在真实商业环境中有效的方式让AI发挥作用。ConnectAI让客户能够更深入地获取NIQ独特的详细情报，同时保护我们的专有数据和模型。它使我们能够以可重复、安全且旨在持续创造价值的方式，支持客户已经在构建的AI项目。”

每一项ConnectAI创始合作都包括一个由前线部署工程师和数据科学家组成的专属团队，他们与客户并肩工作，围绕组织的运营、优先事项、系统和成功指标来配置智能体和决策工作流。该模式旨在创建可在整个组织内扩展的可重复平台服务，同时适应每个客户的环境和关键工作流。

NIQ首席AI商务官Irina Stoian表示：“未来十年真正关键的差距，不在于拥有AI的公司和没有AI的公司之间。每个人都将拥有AI。真正的差距在于那些AI的运行建立在真实可靠的消费者和市场数据之上的公司，与那些AI仅靠猜测的公司之间。我们正在挑选少数客户，在我们的工程师的支持下，在他们的运营体系内部与我们共同建立这一基础。对于那些现在采取行动的公司来说，优势将不断叠加。”

随着企业纷纷寻求将AI投资转化为商业价值，快消品以及科技与耐用品行业对ConnectAI的需求正在不断增长。NIQ计划在该计划的下一阶段增加更多创始客户，包括零售商。有兴趣与NIQ前线部署工程和数据科学团队直接合作以构建AI赋能决策工作流的品牌和零售商，可在此处表达意向。

常见问题解答

什么是ConnectAI？

ConnectAI是NIQ的平台和协作交付模式，用于将NIQ的数据、模型和业务背景集成到客户的AI环境中。它将技术访问权限与专属的工程和数据科学支持相结合，围绕特定的业务决策构建工作流。

ConnectAI与NIQ现有产品有何不同？

NIQ现有的应用程序通过专门构建的NIQ体验提供情报。ConnectAI允许客户在他们自己的AI系统、应用程序和工作流中使用NIQ情报。这两种方法互为补充，允许客户以最适合其业务的方式访问NIQ的能力。

参与的客户正在构建什么？

每项合作都是为客户量身定制的。潜在用例包括需求预测、竞争情报、零售和货架选品决策、消费者和品类趋势检测、增长规划，以及在更广泛的组织范围内获取洞察。

NIQ构建团队是做什么的？

NIQ指派工程师和数据科学家与客户的技术、数据和业务团队并肩工作。他们共同围绕组织的系统、优先事项和成功指标配置数据连接、业务背景和AI赋能的工作流。

ConnectAI是否面向所有潜在客户开放？

ConnectAI目前正在通过首批创始合作进行开发。NIQ期望从这些合作中获得的洞察将为该计划的持续开发和未来扩展提供参考。

ConnectAI如何融入NIQ更广泛的AI战略？

ConnectAI是NIQ“智能驱动AI”战略支柱中的早期产品。NIQ更广泛的战略还包括用于商业工作流的定制AI应用，以及面向新兴AI驱动购物生态系统的商业情报。

关于NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ)是一家领先的消费者情报公司，致力于提供对消费者购买行为最全面且可信的洞察，并揭示新的增长途径。依托无与伦比的全球数据布局、精细化消费者和零售衡量数据，以及数十年的AI建模专长，NIQ构建的决策系统能够帮助企业将复杂的数据转化为切实有效的行动。

NIQ在90多个国家开展业务，覆盖全球约82%的人口和超过7.4万亿美元的全球消费支出。通过云端平台、先进分析技术和AI驱动的洞察，NIQ传递市场全貌(The Full View™)，帮助品牌和零售商了解消费者的购买行为、购买原因以及后续行动。

如需了解更多信息，请访问 www.niq.com 。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995年美国私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性陈述”，包括关于ConnectAI创始计划客户的预期能力和收益、AI赋能企业工作流的预期收益以及AI原生运营模式未来采用情况的陈述。前瞻性陈述可以通过“预期”、“预计”、“打算”、“计划”、“相信”、“旨在”、“探索”、“未来”、“加速”、“将”、“应该”、“可能”以及类似提及未来事件或业绩的表述加以识别。这些陈述并非对未来结果的保证，并且受到难以预测且许多超出我们控制范围的风险、不确定性和假设的影响，包括消费者偏好的变化、经济状况、技术发展、竞争动态以及我们开发、交付新产品及解决方案并将其变现的能力。实际结果可能与所表达或暗示的结果大相径庭。有关这些及其他风险的更多信息，请参阅我们最新的10-K表格年度报告的“风险因素”部分以及我们随后向美国证券交易委员会提交的文件，这些文件可在www.sec.gov查阅。前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日的情况，除法律要求外，我们不承担任何更新这些陈述的义务。

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