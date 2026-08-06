AM Best eleva la calificación de las filiales de Fortegra Insurance a A (Excelente)

JACKSONVILLE, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Fortegra Group, Inc. ("Fortegra" o la "Compañía"), una aseguradora global especializada que forma parte de DB Insurance Co., Ltd., anunció el día de hoy que AM Best elevó la Calificación de solidez financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de sus filiales aseguradoras de A- (Excelente) a A (Excelente), y las Calificaciones crediticias de emisor a largo plazo (ICR a largo plazo) de "a-" (Excelente) a "a" (Excelente). La perspectiva asignada a las calificaciones es estable, y AM Best retiró las calificaciones de la lista de "en revisión con implicaciones positivas". KBRA también elevó todas sus calificaciones para la Compañía.

La mejora se aplica a toda la plataforma de seguros de Fortegra. Las compañías de seguros de propiedad y accidentes incluyen a Lyndon Southern Insurance Company, Insurance Company of the South, Response Indemnity Company of California, Blue Ridge Indemnity Company, Fortegra Specialty Insurance Company y Fortegra Europe Insurance Company SE. Las compañías de seguros de vida y salud incluyen a Life of the South Insurance Company, Bankers Life Insurance Company of Louisiana y Southern Financial Life Insurance Company. AM Best también mejoró la calificación de Fortegra Belgium Insurance Company NV, Fortegra Insurance UK Ltd. y Fortegra Indemnity Insurance Company, Ltd.

Esta decisión de calificación se produce luego de la adquisición de Fortegra por parte de DB Insurance el 29 de mayo de 2026. En su análisis, AM Best destacó la importancia estratégica de Fortegra para DB Insurance y las ventajas que se esperan al operar como parte de una organización aseguradora más grande y con una calificación más alta. DB Insurance cuenta con una calificación FSR de A+ (Superior) y una calificación ICR a largo plazo de "aa-" (Superior), ambas con perspectiva estable, y es una de las aseguradoras de seguros no de vida líderes en Corea.

KBRA mejoró por separado todas sus calificaciones para Fortegra y las retiró de la lista de "Watch Developing", en la que habían sido incluidas el 29 de septiembre de 2025, luego del anuncio de DB Insurance de su intención de adquirir la Compañía. Las calificaciones de solidez financiera de las principales filiales aseguradoras de Fortegra pasaron de A- a A, y la calificación de emisor de The Fortegra Group pasó de BBB a BBB+. Todas las calificaciones tienen una perspectiva estable. KBRA destacó los resultados de suscripción de Fortegra, el fortalecimiento de su perfil crediticio y los beneficios estratégicos de la adquisición ya completada.

Acerca de Fortegra

Desde hace más de 45 años, Fortegra, a través de sus filiales, brinda soluciones de gestión de riesgos que ayudan a las personas y a las empresas a salir adelante ante la incertidumbre. Como aseguradora multinacional especializada, cuyas filiales cuentan con una calificación de solidez financiera de AM Best de A (Excelente) y una categoría de tamaño financiero de AM Best de "X", ofrecemos una amplia gama de productos de seguros admitidos y de líneas de exceso y excedentes, así como soluciones de garantía. Para obtener más información: www.fortegra.com.

Acerca de DB Insurance

Durante más de seis décadas, DB Insurance Co., Ltd. ha construido una base sólida como una de las aseguradoras líderes de Corea, y protege a personas y empresas al mismo tiempo que impulsa el avance de la industria aseguradora del país. Fundada en 1962 como la primera aseguradora pública de automóviles de Corea, la compañía adoptó el nombre de DB Insurance en 2017 para plasmar su visión de convertirse en un grupo asegurador global. Con una calificación de solidez financiera de AM Best de A+ (Superior) en la categoría de tamaño financiero "XV" y una calificación de S&P de A+ (Estable), DB Insurance ofrece una cartera integral de seguros generales, de largo plazo y de automóviles, junto con una amplia gama de servicios financieros a través de sus filiales en seguros de vida, valores, banca de ahorro y administración de activos. Para obtener más información: www.idbins.com.

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