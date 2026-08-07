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Purina nominata primo cliente del NIQ ConnectAI Charter ad essere annunciato pubblicamente

Purina è tra le prime aziende che collaborano con gli ingegneri in prima linea di NIQ a portare l'intelligence dei consumatori nei flussi di lavoro dell'intelligenza artificiale aziendale

Cinque aziende globali si sono associate al ConnectAI Charter Program, mentre seguiranno annunci e casi studio di clienti individuali nei settori commerciali della cura personale, del pet care, della bellezza e delle bevande

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ), un leader globale nell'intelligence dei consumatori, oggi ha nominato Purina il primo cliente del suo ConnectAI Charter Program ad essere annunciato pubblicamente. L'annuncio fa seguito al lancio di NIQ del programma con cinque organizzazioni globali nei settori della cura personale, del pet care, della bellezza e delle bevande, con ulteriori annunci e casi studio di clienti previsti con l'avanzare dei progetti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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