Purina nominata primo cliente del NIQ ConnectAI Charter ad essere annunciato pubblicamente

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ), un leader globale nell'intelligence dei consumatori, oggi ha nominato Purina il primo cliente del suo ConnectAI Charter Program ad essere annunciato pubblicamente. L'annuncio fa seguito al lancio di NIQ del programma con cinque organizzazioni globali nei settori della cura personale, del pet care, della bellezza e delle bevande, con ulteriori annunci e casi studio di clienti previsti con l'avanzare dei progetti.

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