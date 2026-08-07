Purina aangewezen als eerste publiekelijk aangekondigde klant van het NIQ ConnectAI Charter-programma

Purina behoort tot de eerste bedrijven die samenwerken met de gespecialiseerde engineers van NIQ om consumenteninzichten te integreren in AI-workflows binnen de organisatie

Vijf wereldwijde bedrijven nemen deel aan het ConnectAI Charter-programma; individuele aankondigingen van klanten en casestudy's zullen volgen voor de sectoren persoonlijke verzorging, huisdierverzorging, beauty en dranken