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Purina aangewezen als eerste publiekelijk aangekondigde klant van het NIQ ConnectAI Charter-programma

Purina behoort tot de eerste bedrijven die samenwerken met de gespecialiseerde engineers van NIQ om consumenteninzichten te integreren in AI-workflows binnen de organisatie

Vijf wereldwijde bedrijven nemen deel aan het ConnectAI Charter-programma; individuele aankondigingen van klanten en casestudy's zullen volgen voor de sectoren persoonlijke verzorging, huisdierverzorging, beauty en dranken

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ), wereldwijd marktleider op het gebied van consumenteninzichten, heeft vandaag Purina aangewezen als de eerste klant die publiekelijk wordt aangekondigd binnen het ConnectAI Charter-programma. Deze aankondiging volgt op de lancering van het programma door NIQ in samenwerking met vijf wereldwijde organisaties uit de sectoren persoonlijke verzorging, huisdierverzorging, beauty en dranken; naarmate de samenwerking vordert, worden meer aankondigingen van klanten en casestudy's verwacht.

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