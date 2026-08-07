Purina als erster NIQ ConnectAI Charter-Kunde vorgestellt

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, hat heute Purina als ersten Kunden seines ConnectAI Charter-Programms öffentlich vorgestellt. NIQ hat das Programm gemeinsam mit fünf weltweit tätigen Unternehmen aus den Bereichen Körperpflege, Tierpflege, Kosmetik und Getränke gestartet. Mit dem Fortschreiten der Projekte sollen weitere Kunden vorgestellt und Fallstudien veröffentlicht werden.

Im Rahmen von ConnectAI arbeiten direkt bei Purina eingesetzte Ingenieure und Datenwissenschaftler von NIQ in der Technologieumgebung des Unternehmens. Gemeinsam untersuchen sie, wie sich die Verbraucher- und Marktinformationen von NIQ in alltägliche KI-gestützte Arbeitsabläufe integrieren lassen, damit die Teams schneller auf relevante Erkenntnisse zugreifen können.

„Um die Bedürfnisse von Tierhaltern zu verstehen, müssen wir genau wissen, wie sich Verbraucherverhalten, Einkaufsgewohnheiten und Kategorietrends verändern“, erklärt Brian Donovan, Strategy and Insights bei Purina. „In Kooperation mit NIQ prüfen wir, wie sich dessen fundierte Erkenntnisse in unsere täglichen KI-gestützten Arbeitsabläufe integrieren lassen. So können unsere Teams schneller auf relevante Verbraucherinformationen zugreifen und fundierte Entscheidungen mit größerer Sicherheit treffen.“

ConnectAI ist eines der ersten Angebote im Rahmen der NIQ-Strategie „Intelligence that Fuels AI“ und Teil des Plattform- und Builder-Modells, mit dem Consumer Intelligence in fundierte Entscheidungen überführt wird. Die Lösung integriert proprietäre Daten, Modelle, Produktinhalte, Analysemodelle und geschäftlichen Kontext von NIQ in die KI-Umgebungen der Kunden. Dort lassen sich diese Informationen mit kundeneigenen Daten und Systemen verknüpfen, um Agenten und Workflows für wiederkehrende Geschäftsentscheidungen zu unterstützen.

ConnectAI ergänzt die speziell entwickelten KI-Anwendungen und die Commerce-Intelligence-Strategie von NIQ. Dadurch können Kunden die Erkenntnisse von NIQ auf unterschiedliche Weise nutzen: über NIQ-Produkte, in ihren eigenen Technologieumgebungen oder in gemeinsam mit NIQ entwickelten Workflows.

„Immer mehr Unternehmen lassen die Experimentierphase mit KI hinter sich und konzentrieren sich darauf, KI skalierbar, kontrolliert und gewinnbringend im Geschäftsalltag einzusetzen“, so Jim Peck, Chairman und CEO bei NIQ. „ConnectAI bietet Kunden einen besseren Zugang zu den einzigartig detaillierten Informationen von NIQ, während unsere proprietären Daten und Modelle geschützt bleiben. So unterstützen wir die KI-Programme unserer Kunden mit einem sicheren und skalierbaren Ansatz, der dauerhaft Mehrwert schafft.“

Jedes ConnectAI Charter-Projekt wird von einem dedizierten Team aus direkt bei Kunden eingesetzten Ingenieuren und Datenwissenschaftlern begleitet. Gemeinsam mit dem Kunden entwickelt das Team Agenten und Entscheidungsworkflows, die auf dessen Prozesse, Prioritäten, Systeme und Erfolgskennzahlen abgestimmt sind. Das Modell ist darauf ausgelegt, reproduzierbare Plattformdienste zu schaffen, die unternehmensweit skalierbar sind und sich zugleich an die jeweilige Umgebung und die kritischen Arbeitsabläufe jedes Kunden anpassen.

„Im nächsten Jahrzehnt wird es nicht darauf ankommen, welche Unternehmen über KI verfügen und welche nicht – denn alle werden KI einsetzen“, berichtet Irina Stoian, Chief AI Commercial Officer bei NIQ. „Entscheidend wird vielmehr sein, ob die KI eines Unternehmens auf belastbaren Erkenntnissen über Verbraucher und Märkte basiert – oder lediglich Vermutungen anstellt. Wir wählen bewusst nur wenige Kunden aus, um diese Grundlage direkt in ihren Betriebsabläufen aufzubauen – mit unseren Ingenieuren an ihrer Seite. Wer jetzt handelt, baut seinen Vorsprung kontinuierlich aus.“

Die Nachfrage nach ConnectAI wächst in den Bereichen FMCG sowie Technik und Gebrauchsgüter, da Unternehmen ihre KI-Investitionen in konkreten Geschäftsnutzen überführen wollen. NIQ plant, in der nächsten Programmphase weitere Charter-Kunden aufzunehmen, darunter auch Einzelhändler. Marken und Einzelhändler, die direkt mit den bei Kunden eingesetzten Engineering- und Data-Science-Teams von NIQ KI-gestützte Entscheidungsworkflows entwickeln möchten, können hier ihr Interesse bekunden.

FAQs

Was ist ConnectAI?

ConnectAI ist die Plattform und das kollaborative Umsetzungsmodell von NIQ, mit dem NIQ-Daten, -Modelle und geschäftlicher Kontext in die KI-Umgebung eines Kunden integriert werden. Die Lösung verbindet den Zugang zur Technologie mit gezielter Unterstützung durch Ingenieure und Datenwissenschaftler, um Workflows für konkrete Geschäftsentscheidungen zu entwickeln.

Worin unterscheidet sich ConnectAI von bestehenden NIQ-Produkten?

Die bestehenden Anwendungen von NIQ stellen Erkenntnisse über speziell entwickelte NIQ-Lösungen bereit. Mit ConnectAI können Kunden die Informationen von NIQ direkt in ihren eigenen KI-Systemen, Anwendungen und Workflows nutzen. Beide Ansätze ergänzen sich und geben Kunden die Möglichkeit, auf die Funktionen von NIQ so zuzugreifen, wie es am besten zu ihren Geschäftsanforderungen passt.

Was entwickeln die teilnehmenden Kunden?

Jedes Projekt wird individuell auf den jeweiligen Kunden zugeschnitten. Mögliche Anwendungsfälle sind Nachfrageprognosen, Wettbewerbsanalysen, Entscheidungen zu Einzelhandel und Regalsortimenten, die Erkennung von Verbraucher- und Kategorietrends, die Wachstumsplanung sowie ein breiterer Zugang zu Erkenntnissen im gesamten Unternehmen.

Was macht das NIQ-Builder-Team?

NIQ stellt Ingenieure und Datenwissenschaftler bereit, die eng mit den Technologie-, Daten- und Geschäftsteams des Kunden zusammenarbeiten. Sie konfigurieren Datenverbindungen, geschäftlichen Kontext und KI-gestützte Workflows – abgestimmt auf die Systeme, Prioritäten und Erfolgskennzahlen des Unternehmens.

Steht ConnectAI allen potenziellen Kunden zur Verfügung?

ConnectAI wird derzeit mit einer ersten Gruppe von Charter-Kunden weiterentwickelt. NIQ geht davon aus, dass die Erkenntnisse aus diesen Projekten in die weitere Entwicklung und künftige Ausweitung des Programms einfließen.

Wie fügt sich ConnectAI in die übergeordnete KI-Strategie von NIQ ein?

ConnectAI ist eines der ersten Angebote im Rahmen der NIQ-Säule „Intelligence that Fuels AI“. Zur übergeordneten Strategie gehören außerdem speziell entwickelte KI-Anwendungen für kommerzielle Workflows sowie Commerce Intelligence für das entstehende KI-gestützte Einkaufsökosystem.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, das das umfassendste und fundierteste Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern bietet und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination eines einzigartigen globalen Datensatzes und detaillierter Verbraucher- und Einzelhandelsmessungen mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 % der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View™ — und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Dazu zählen Aussagen zu den erwarteten Funktionen und Vorteilen für Kunden des ConnectAI Charter-Programms, zu den erwarteten Vorteilen KI-gestützter Unternehmensabläufe sowie zur künftigen Einführung KI-nativer Betriebsmodelle. Zukunftsgerichtete Aussagen sind unter anderem an Begriffen wie „voraussehen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „ausgelegt auf“, „untersuchen“, „zukünftig“, „beschleunigen“, „wird“, „sollte“ und „könnte“ sowie an ähnlichen Verweisen auf künftige Ereignisse oder Entwicklungen zu erkennen. Diese Aussagen sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Sie unterliegen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind und vielfach außerhalb unserer Kontrolle liegen. Dazu zählen unter anderem Veränderungen bei Verbraucherpräferenzen, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, technologischen Entwicklungen und der Wettbewerbssituation sowie unsere Fähigkeit, neue Produkte und Lösungen zu entwickeln, bereitzustellen und zu vermarkten. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den ausdrücklich oder stillschweigend in diesen Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden sich im Abschnitt „Risikofaktoren“ unseres jüngsten Jahresberichts auf Form 10-K sowie in unseren nachfolgenden Einreichungen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission, abrufbar unter www.sec.gov. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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