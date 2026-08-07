Purina désignée comme premier client de la charte ConnectAI de NIQ à faire l’objet d’une annonce publique

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE : NIQ), leader mondial de l’intelligence consommateur, a désigné aujourd’hui Purina comme le premier client officiellement annoncé dans le cadre de son programme ConnectAI Charter. Cette annonce fait suite au lancement par NIQ de ce programme avec cinq organisations internationales issues des secteurs des soins personnels, des soins pour animaux de compagnie, de la beauté et des boissons ; d’autres annonces concernant les clients et des études de cas sont attendues à mesure que les collaborations progressent.

Grâce à ConnectAI, des ingénieurs et des scientifiques des données de NIQ déployés sur place travaillent au sein de l’environnement technologique de Purina afin d’explorer comment les données de NIQ sur les consommateurs et les marchés peuvent soutenir les flux de travail quotidiens basés sur l’IA et aider les équipes à accéder plus efficacement à des informations pertinentes.

« Pour comprendre les besoins des propriétaires d’animaux de compagnie, il faut avoir une vision claire de l’évolution des comportements des consommateurs, de leurs habitudes d’achat et des tendances par catégorie », déclare Brian Donovan, responsable de la stratégie et des analyses chez Purina. « Purina collabore avec NIQ pour explorer comment ses informations fiables peuvent être intégrées aux flux de travail quotidiens de Purina, basés sur l’IA, afin d’aider nos équipes à accéder plus efficacement à des informations pertinentes sur les consommateurs et à prendre des décisions éclairées avec davantage de confiance. »

ConnectAI est l’une des premières offres de la stratégie « Intelligence that Fuels AI » de NIQ, ainsi que de sa plateforme et de son modèle de construction visant à transformer les informations sur les consommateurs en décisions. Elle intègre les données propriétaires, les modèles, le contenu produit, les structures analytiques et le contexte métier de NIQ dans les environnements d’IA des clients, où ils peuvent être combinés avec les données et les systèmes de ces derniers pour alimenter des agents et des flux de travail liés aux décisions métier récurrentes.

ConnectAI complète les applications d’IA spécialisées de NIQ ainsi que sa stratégie d’intelligence commerciale, offrant aux clients de multiples façons d’utiliser les informations de NIQ : via les produits NIQ, au sein de leurs propres environnements technologiques ou par le biais de flux de travail développés conjointement.

« Les entreprises dépassent le stade de l’expérimentation de l’IA et se concentrent désormais sur la manière de mettre l’IA au service de leurs activités de manière évolutive, maîtrisée et utile dans des environnements métier réels », déclare Jim Peck, président-directeur général de NIQ. « ConnectAI offre aux clients un accès accru aux informations d’une précision unique de NIQ, tout en préservant la protection de nos données et modèles propriétaires. Cela nous permet de soutenir les programmes d’IA que les clients développent déjà, de manière reproductible, sécurisée et conçue pour générer de la valeur à long terme. »

Chaque mission ConnectAI comprend une équipe dédiée d’ingénieurs et de scientifiques des données déployés sur le terrain, qui travaillent aux côtés du client pour configurer des agents et des flux de travail décisionnels en fonction des opérations, des priorités, des systèmes et des indicateurs de réussite de l’organisation. Ce modèle est conçu pour créer des services de plateforme reproductibles, capables d’évoluer à l’échelle de l’organisation, tout en s’adaptant à l’environnement et aux flux de travail critiques de chaque client.

« L’écart qui comptera au cours de la prochaine décennie ne se situera pas entre les entreprises qui disposent de l’IA et celles qui n’en disposent pas. Tout le monde disposera de l’IA », déclare Irina Stoian, directrice commerciale de l’IA chez NIQ. « Il s’agira plutôt de l’écart entre les entreprises dont l’IA s’appuie sur des données réelles et concrètes concernant les consommateurs et les marchés, et celles dont l’IA se contente de faire des suppositions. Nous sélectionnons un petit nombre de clients pour construire cette base avec nous, au cœur de leurs opérations, avec nos ingénieurs à leurs côtés. Pour ceux qui se lancent dès maintenant, l’avantage ne cesse de croître. »

La demande pour ConnectAI augmente dans les secteurs FMCG et des technologies et biens durables, alors que les entreprises cherchent à transformer leurs investissements en IA en valeur commerciale. NIQ prévoit d’ajouter d’autres clients pilotes lors de la prochaine phase du programme, notamment des détaillants. Les marques et les détaillants souhaitant collaborer directement avec les équipes d’ingénierie et de science des données de NIQ, déployées en amont, afin de mettre en place des processus décisionnels basés sur l’IA, peuvent manifester leur intérêt ici.

FAQ

Qu’est-ce que ConnectAI ?

ConnectAI est la plateforme et le modèle de prestation collaborative de NIQ permettant d’intégrer les données, les modèles et le contexte métier de NIQ dans l’environnement d’IA d’un client. Elle combine l’accès à la technologie avec un accompagnement dédié en ingénierie et en science des données afin de mettre en place des flux de travail autour de décisions métier spécifiques.

En quoi ConnectAI se distingue-t-elle des produits NIQ existants ?

Les applications existantes de NIQ fournissent des informations grâce à des expériences NIQ spécialement conçues à cet effet. ConnectAI permet aux clients d’utiliser les informations de NIQ au sein de leurs propres systèmes, applications et flux de travail d’IA. Ces deux approches sont complémentaires et permettent aux clients d’accéder aux capacités de NIQ de la manière la mieux adaptée à leur activité.

Que développent les clients participants ?

Chaque mission est adaptée sur mesure au client. Les cas d’utilisation potentiels incluent la prévision de la demande, la veille concurrentielle, les décisions relatives au commerce de détail et à l’assortiment en rayon, la détection des tendances chez les consommateurs et par catégorie, la planification de la croissance, ainsi qu’un accès plus large aux informations stratégiques au sein de l’organisation.

Quel est le rôle de l’équipe de développement de NIQ ?

NIQ affecte des ingénieurs et des scientifiques des données qui travaillent aux côtés des équipes techniques, des données et métier du client. Ensemble, ils configurent les connexions de données, le contexte métier et les flux de travail basés sur l’IA en fonction des systèmes, des priorités et des indicateurs de réussite de l’organisation.

ConnectAI est-il accessible à tous les clients potentiels ?

ConnectAI est actuellement développé dans le cadre d’un premier groupe de projets pilotes. NIQ prévoit que les enseignements tirés de ces collaborations guideront le développement continu et l’expansion future du programme.

Comment ConnectAI s’inscrit-il dans la stratégie globale de NIQ en matière d’IA ?

ConnectAI est l’une des premières offres du pilier « Intelligence that Fuels AI » de NIQ. La stratégie globale de NIQ comprend également des applications d’IA spécialement conçues pour les flux de travail commerciaux et l’intelligence commerciale destinée à l’écosystème émergent du shopping piloté par l’IA.

À propos de NIQ

NielsenIQ (NYSE : NIQ) est une entreprise leader dans le domaine de l’intelligence consommateur, offrant la compréhension la plus complète et la plus fiable du comportement d’achat des consommateurs et révélant de nouvelles voies de croissance. En combinant une couverture mondiale inégalée des données et des mesures granulaires sur les consommateurs et le commerce de détail avec des décennies d’expertise en modélisation IA, NIQ développe des systèmes décisionnels qui aident les entreprises à transformer des données complexes en actions sûres.

Notre présence mondiale s'étend sur plus de 90 pays, couvrant environ 82 % de la population mondiale et plus de 7 400 milliards de dollars de dépenses de consommation mondiales. Grâce à des plateformes cloud, des analyses avancées et des observations dérivées de l'IA, NIQ offre la « Full View™ », accompagnant les marques et les détaillants vers une meilleure compréhension du comportement d'achat des consommateurs comme levier d'action.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.niq.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions d’exonération de l’U.S. Private Securities Litigation Reform Act américain de 1995, notamment des déclarations concernant les capacités et avantages attendus pour les clients du programme pilote ConnectAI, les avantages escomptés des flux de travail d’entreprise basés sur l’IA, ainsi que l’adoption future de modèles opérationnels natifs de l’IA. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des mots tels que « anticiper », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « prévoir », « croire », « conçu pour », « explorer », « futur », « accélérer », « va », « devrait », « pourrait » et d’autres références similaires à des événements ou performances futurs. Ces déclarations ne constituent pas des garanties de résultats futurs et sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses difficiles à prévoir, dont beaucoup échappent à notre contrôle, notamment les changements dans les préférences des consommateurs, la conjoncture économique, les évolutions technologiques, la dynamique concurrentielle, ainsi que notre capacité à développer, fournir et monétiser de nouveaux produits et solutions. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus. Des informations supplémentaires sur ces risques et d’autres risques figurent dans la section « Facteurs de risque » de notre dernier rapport annuel sur formulaire 10-K et dans nos documents déposés ultérieurement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, disponibles sur www.sec.gov. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué, et nous ne nous engageons pas à les mettre à jour, sauf si la loi l’exige.

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NIQ-GENERAL

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