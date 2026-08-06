Zayo s'associe à NVIDIA pour renforcer la capacité réseau essentielle des « usines d'IA »

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Zayo, l’un des principaux fournisseurs d’infrastructures numériques, a annoncé aujourd’hui qu’il fournissait une capacité réseau essentielle pour alimenter l’écosystème actuel de l’IA et faire progresser la prochaine génération d’innovations en matière d’IA grâce à l’infrastructure IA de NVIDIA. Dans le cadre de cette collaboration, Zayo déploie plus de 8 000 miles de nouvelles fibres optiques longue distance le long des corridors IA connaissant la plus forte croissance et renforce considérablement la capacité de son infrastructure actuelle. Alors que l’écart entre la demande de puissance de calcul et la capacité réseau disponible ne cesse de se creuser, Zayo augmente sa bande passante pour aider les « usines d’IA » à fonctionner, à évoluer et à innover.

« L’IA redéfinit fondamentalement l’emplacement et la manière dont les infrastructures réseau doivent être déployées à travers les États-Unis. Zayo a investi massivement dans la modélisation des zones où la demande liée à l’IA va émerger et développe activement ses infrastructures en anticipant cette demande », a déclaré Steve Smith, PDG de Zayo. « À mesure que l’adoption de l’IA s’accélère et que la demande de puissance de calcul augmente dans l’ensemble de l’écosystème, le besoin de nouveaux corridors réseau et d’une connectivité évolutive s’accroît. Alors qu’une grande partie du marché reste concentrée sur le renforcement des itinéraires existants, Zayo est l’un des rares fournisseurs à ajouter de la capacité à l’infrastructure actuelle tout en construisant dans les emplacements et à l’échelle requis par l’IA pour une croissance à long terme. Le travail de Zayo combine des décennies d’expérience dans la construction et l’exploitation d’infrastructures réseau à grande échelle avec le calcul accéléré de NVIDIA pour soutenir la connectivité IA à travers l’Amérique du Nord. »

Combler le déficit de capacité des réseaux d’IA

« Le prochain obstacle pour l’IA ne réside pas seulement dans la puissance de calcul, mais aussi dans la capacité à connecter à grande échelle des infrastructures d’IA massives et distribuées. À mesure que les clusters de GPU, les usines d’IA et les déploiements d’hyperscalers s’étendent au-delà des hubs traditionnels de centres de données, la fibre optique longue distance devient une couche critique de la chaîne d’approvisionnement de l’IA », a déclaré Dylan Patel, PDG de SemiAnalysis. « La collaboration entre Zayo et NVIDIA répond directement à l’une des lacunes infrastructurelles les plus importantes du marché : la construction de nouveaux corridors à haute capacité là où la demande en IA émerge, et non pas simplement l’ajout de capacité là où les réseaux existent déjà. »

Les usines d’IA redéfinissent les exigences en matière d’infrastructure réseau mondiale, générant une demande en capacité de fibre optique à une échelle sans précédent pour le secteur. La fibre optique longue distance est essentielle pour relier les charges de travail au sein d’un écosystème d’IA de plus en plus distribué, y compris dans les nouveaux corridors d’IA émergents où la capacité longue distance existante est rare, voire inexistante. Mais la mise en place de cette infrastructure reste l’un défis les plus complexes. Le déploiement de Zayo permettra de créer six nouveaux itinéraires longue distance à travers les corridors d’IA émergents, ainsi que de renforcer le réseau existant sur 10 marchés à forte demande.

« L’IA évolue plus rapidement que jamais, et le réseau devient tout aussi essentiel à ces progrès que la puissance de calcul elle-même », a déclaré Vladimir Troy, vice-président de l’ingénierie, Infrastructure IA, chez NVIDIA. « La collaboration de Zayo avec NVIDIA nous aide à garder une longueur d’avance ; elle associe l’expertise de Zayo en matière d’infrastructures réseau à grande échelle au leadership de NVIDIA en matière d’IA pour construire l’épine dorsale de connectivité dont l’ensemble de l’écosystème a besoin pour continuer à innover. »

Zayo renforce la capacité de son réseau pour un écosystème d’IA plus étendu

L’IA ne peut pas se développer à grande échelle si l’accès à la connectivité est limité aux seuls plus grands hyperscalers. Les néoclouds, les développeurs de modèles de pointe et les entreprises des secteurs de la santé, de la finance, de l’industrie manufacturière et d’autres secteurs dépendent de plus en plus de la même infrastructure réseau à haute capacité que celle qu’offrira l’extension du réseau de Zayo.

« Si l’on s’intéresse plus particulièrement aux néoclouds, nous savons que leurs clients comptent sur eux pour rendre l’infrastructure de calcul accessible dès qu’ils en ont besoin, et la capacité réseau est indispensable pour y parvenir », a déclaré M. Smith. « À mesure que l’infrastructure d’IA devient plus distribuée, l’accès à une connectivité à haute capacité sur les marchés appropriés devient crucial pour déterminer à quelle vitesse les fournisseurs, tels que les néoclouds, peuvent mettre en ligne de nouvelles capacités de GPU et répondre à la demande des clients. C’est ce qui rend notre collaboration avec NVIDIA si importante. La mise en place de nouveaux « corridors d’IA », là où l’infrastructure évolue réellement, contribue à éliminer un goulot d’étranglement majeur pour l’écosystème de l’IA dans son ensemble. »

Au cours des 18 derniers mois, Zayo a considérablement étendu le déploiement de son réseau dédié à l’IA, avec des projets de construction et de surconstruction actuellement en cours couvrant plus de 15 000 miles de routes à travers l’Amérique du Nord. Son acquisition récemment finalisée de l’activité Fiber Solutions de Crown Castle a également ajouté 90 000 miles de réseau métropolitain et 40 000 sites d’entreprises connectés au réseau, renforçant ainsi la densité métropolitaine de Zayo pour les charges de travail d’inférence IA. Zayo a également récemment présenté son plan d’infrastructure IA (AI Infrastructure Blueprint), un cadre unique en son genre destiné à relier les environnements d’entraînement, d’inférence et d’interconnexion à travers l’écosystème de l’IA.

« Il s’agit de bien plus qu’une simple extension du réseau ; c’est une initiative stratégique visant à faciliter les environnements distribués et, plus précisément, l’écosystème de l’IA. En collaborant avec NVIDIA et en développant des capacités supplémentaires dans les principaux corridors d’IA, Zayo permet non seulement aux hyperscalers, mais aussi aux fournisseurs de néocloud et aux déploiements d’IA en entreprise de disposer de la connectivité WAN nécessaire à leur évolutivité. Ce type de stratégie tournée vers l’avenir reflète la prise de conscience croissante que le succès de l’IA dépend d’une infrastructure coordonnée entre le calcul, le stockage et le réseau », a déclaré Bob Laliberte, analyste principal – Réseaux et observabilité, chez theCUBE Research.

Pour en savoir plus sur l’extension du réseau de Zayo et sur la manière dont elle alimente la prochaine génération d’IA, rendez-vous sur https://www.zayo.com/backbone-for-ai/

À propos de Zayo

L'avenir numérique du monde repose sur des réseaux performants. Zayo construit et exploite ces réseaux. En tant que premier fournisseur d'infrastructures numériques, le réseau Zayo s'étend sur 32 millions de miles de fibre optique et 224 000 miles de routes à travers l'Amérique du Nord et relie plus de 400 marchés à l'échelle mondiale. Grâce à une connectivité fibre optique dense sur longue distance et en zone métropolitaine, à des solutions de connectivité sur mesure et à des services gérés, le réseau de Zayo est le pilier du cloud, de l’IA et des plateformes d’entreprise qui alimentent l’économie numérique. Les opérateurs, les fournisseurs de cloud, les centres de données, les entreprises, les établissements scolaires et les administrations publiques s’appuient sur l’infrastructure tournée vers l’avenir et l’expertise de Zayo pour concevoir, faire évoluer et exploiter les réseaux qui relient les innovations de demain. Découvrez comment Zayo connecte l’avenir sur www.zayo.com et suivez-nous sur LinkedIn.

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