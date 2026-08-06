LTM y Chainguard se unen para reforzar la seguridad de la cadena de suministro de software con BlueVerse™ RightLogic

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTM, socio estratégico en creatividad empresarial de las mayores empresas del mundo, anunció hoy una alianza estratégica con Chainguard, proveedor de confianza de software de código abierto, para reforzar la seguridad de la cadena de suministro de software mediante BlueVerse™ RightLogic, el marco de evaluación de ciberseguridad y aseguramiento de riesgos de LTM. Esta colaboración permite a las organizaciones fortalecer su seguridad sin sacrificar la velocidad ni la agilidad que exige el desarrollo de aplicaciones impulsado por IA.

Con BlueVerse RightLogic, LTM combina la evaluación de riesgos cibernéticos basada en IA con un ecosistema de socios tecnológicos en constante expansión que ayuda a las empresas a identificar, evaluar y mitigar riesgos, además de acelerar la adopción de la IA. Por su parte, Chainguard incorpora herramientas que protegen los componentes de código abierto desde las primeras etapas del desarrollo. Así, complementa los servicios de ciberseguridad de LTM y acorta el tiempo que transcurre entre la detección de amenazas y su resolución.

A medida que la adopción de la IA se acelera, la creciente complejidad de las cadenas de suministro de software y la mayor dependencia de componentes de código abierto han convertido su protección en una prioridad estratégica. Como las vulnerabilidades hoy se detectan y explotan con gran rapidez, las organizaciones necesitan soluciones confiables para gestionar los riesgos asociados al código abierto sin frenar la innovación.

En conjunto, LTM y Chainguard ayudarán a las empresas a:

Reforzar la seguridad de la cadena de suministro de software en entornos modernos de aplicaciones.

Obtener una visión más completa de los riesgos asociados al código abierto.

Fortalecer la resiliencia cibernética mediante la reducción de los riesgos en la cadena de suministro.

Crear una base segura para las iniciativas de IA y transformación digital.

"Hoy las organizaciones buscan ir más allá de la gestión de vulnerabilidades y construir cadenas de suministro de software confiables. Gracias a nuestra colaboración con Chainguard, ayudamos a nuestros clientes a proteger el código abierto, reducir los riesgos asociados a la cadena de suministro y sentar una base sólida para impulsar la innovación basada en IA", afirmó Krishnan Iyer, director de crecimiento de LTM.

"Las empresas de todo el mundo desarrollan y distribuyen software cada vez más rápido gracias a la IA, pero pocas dedican el mismo esfuerzo a verificar la seguridad del código abierto en el que se basa. La única solución efectiva consiste en garantizar, desde el inicio, que los componentes sean confiables. Gracias a la alianza entre Chainguard y LTM, ayudamos a las organizaciones a innovar con la velocidad que exige la IA y la confianza de contar con una cadena de suministro segura", señaló Dan Lorenc, director ejecutivo y cofundador de Chainguard.

La colaboración con Chainguard representa un nuevo avance en la expansión del ecosistema BlueVerse RightLogic. La plataforma integra tecnologías líderes en ciberseguridad con los servicios de consultoría, implementación y gestión de seguridad de LTM para ofrecer a las empresas un enfoque integral que permite identificar, priorizar y mitigar riesgos cibernéticos relacionados con la IA, las aplicaciones, la infraestructura, las identidades digitales y la cadena de suministro.

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Acerca de LTM

LTM, empresa del Grupo Larsen & Toubro, es una compañía global de servicios tecnológicos centrada en la IA y socio estratégico en creatividad empresarial de las mayores empresas del mundo. Combina el conocimiento humano con sistemas inteligentes para ayudar a sus clientes a generar mayor valor mediante la integración de la tecnología con el conocimiento especializado de cada sector. Sus capacidades abarcan operaciones integradas, transformación empresarial e IA aplicada a los negocios, lo que impulsa nuevas formas de trabajo, modelos de productividad y oportunidades para generar valor. Con más de 87 000 empleados en 40 países y una red global de socios, LTM trabaja para generar resultados concretos para sus clientes. Su propósito no es solo ayudarlos a superar al mercado, sino también a diferenciarse mediante la innovación y la creatividad empresarial. Para obtener más información, visite LTM.com.

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