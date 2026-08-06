-

LTM collabora con Chainguard per rafforzare la sicurezza della catena di fornitura del software con BlueVerse™ RightLogic

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTM, il partner di Business Creativity per le più grandi aziende al mondo, ha annunciato oggi una collaborazione strategica con Chainguard, la fonte affidabile di open source, per rafforzare la sicurezza della catena di fornitura del software con BlueVerse™ RightLogic, il quadro di riferimento di valutazione delle minacce informatiche e di risk assurance di LTM. La collaborazione consente alle organizzazioni di rafforzare la sicurezza, mantenendo al contempo la velocità e l'agilità richieste per lo sviluppo del software basato sull'AI.

Grazie a BlueVerse RightLogic, LTM abbina la valutazione del rischio informatico potenziato dall'AI e un ecosistema crescente di partner tecnologici per aiutare le aziende a identificare, valutare e correggere l'esposizione informatica durante l'adozione dell'AI.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media: Gitanjali Sreepal, Relazioni globali con i media,  gitanjali.sreepal@ltm.com

Industry:

LTM

NSE:LTM
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contatto per i media: Gitanjali Sreepal, Relazioni globali con i media,  gitanjali.sreepal@ltm.com

More News From LTM

Riassunto: LTM e Cognition avviano una collaborazione per ridurre le minacce informatiche per i servizi finanziari con Devin

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LTM, il partner di Business Creativity per le più grandi aziende al mondo, ha annunciato oggi di aver sottoscritto una collaborazione strategica con Cognition, il laboratorio IA che ha sviluppato l'agente di ingegneria software Devin. Come parte di questa partnership, LTM ha integrato Devin, l'ingegnere software autonomo basato sull'IA di Cognition come parte di BlueVerse TM RightLogic. LTM BlueVerse RightLogic è un quadro di riferimento di valutazione delle mina...

Riassunto: LTM avvia una collaborazione con Anthropic per accelerare l'adozione di Claude e l'espansione della distribuzione aziendale

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTM, il partner di Business Creativity per le più grandi aziende al mondo, ha annunciato oggi una partnership con Anthropic, l'azienda di IA di frontiera alla base di Claude, per accelerare l'adozione a livello aziendale di Claude, Claude Code e Claude Cowork nei flussi di lavoro di ingegneria, modernizzazione e aziendali. LTM integrerà Claude, Claude Code e Claude Cowork con le sue competenze di implementazione aziendale per aiutare i clienti a passare da proget...

Riassunto: LTM lancia BlueVerse™ RightLogic per affrontare il rischio informatico nell'era dell'IA

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTM, il partner di Business Creativity per le aziende più grandi al mondo, ha lanciato BlueVerse™ RightLogic, un quadro di valutazione della cybersecurity e di garanzia del rischio per aiutare le aziende a identificare, valutare e correggere l'esposizione informatica nel momento dell'adozione dell'IA. L'IA è ora in grado di identificare e sfruttare in modo autonomo le vulnerabilità, mentre continuano a espandersi esposizione all'interno delle infrastrutture, appl...
Back to Newsroom