LTM collabora con Chainguard per rafforzare la sicurezza della catena di fornitura del software con BlueVerse™ RightLogic

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTM, il partner di Business Creativity per le più grandi aziende al mondo, ha annunciato oggi una collaborazione strategica con Chainguard, la fonte affidabile di open source, per rafforzare la sicurezza della catena di fornitura del software con BlueVerse™ RightLogic, il quadro di riferimento di valutazione delle minacce informatiche e di risk assurance di LTM. La collaborazione consente alle organizzazioni di rafforzare la sicurezza, mantenendo al contempo la velocità e l'agilità richieste per lo sviluppo del software basato sull'AI.

Grazie a BlueVerse RightLogic, LTM abbina la valutazione del rischio informatico potenziato dall'AI e un ecosistema crescente di partner tecnologici per aiutare le aziende a identificare, valutare e correggere l'esposizione informatica durante l'adozione dell'AI.

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