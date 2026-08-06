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LTM werkt samen met Chainguard om de beveiliging van de softwaretoeleveringsketen te versterken via BlueVerse™ RightLogic

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTM, de partner op het gebied van zakelijke creativiteit voor ’s werelds grootste bedrijven, kondigt vandaag een strategische samenwerking aan met Chainguard, de vertrouwde bron voor open source. Hiermee willen zij de beveiliging van de softwaretoeleveringsketen versterken via BlueVerse™ RightLogic, het raamwerk van LTM voor cyberbeveiligingsbeoordeling en risicogarantie. Met deze samenwerking kunnen organisaties hun beveiliging verbeteren, waarbij ze de snelheid en flexibiliteit behouden die nodig zijn om AI-gestuurde software te ontwikkelen.

Met BlueVerse RightLogic combineert LTM een op AI gebaseerde beoordeling van cyberrisico’s met een groeiend netwerk van technologiepartners. Zij helpen bedrijven bij het in kaart brengen, beoordelen en verhelpen van cyberrisico’s, en bieden ondersteuning om AI sneller te implementeren.

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Contacts

Contact voor de media: Gitanjali Sreepal, Global Media Relations,  gitanjali.sreepal@ltm.com

Industry:

LTM

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Contacts

Contact voor de media: Gitanjali Sreepal, Global Media Relations,  gitanjali.sreepal@ltm.com

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