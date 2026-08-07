ピュリナ、NIQ ConnectAIチャータークライアントの初の公表クライアントに選定

シカゴ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 消費者インサイト分野の世界的リーダーであるNielsenIQ（NYSE：NIQ）は、「ConnectAI チャーター・プログラム」の最初の公表クライアントとしてピュリナを選定したと発表しました。この発表は、NIQがパーソナルケア、ペットケア、美容、飲料の各分野における5つのグローバル企業と共同で同プログラムを立ち上げたことに続くものであり、今後取り組みが進むにつれて、さらなるクライアントの発表や事例研究が行われる見込みです。

ConnectAIを通じて、NIQのフォワードデプロイドエンジニアおよびデータサイエンティストは、ピュリナの技術環境内で業務を行い、NIQの消費者・市場インテリジェンスが、AIを活用した日常業務をどのようにサポートし、チームが関連するインサイトにより効率的にアクセスできるようになるかを模索しています。

「ペットオーナーのニーズを理解するには、消費者行動、購買習慣、およびカテゴリーのトレンドがどのように変化しているかを明確に把握する必要があります」と、ピュリナの戦略・インサイト部門のブライアン・ドノヴァン氏は述べています。「ピュリナはNIQと提携しながら、NIQの信頼性の高いインテリジェンスを、ピュリナの日常的なAIを活用した業務フローにどのように組み込むことができるかを模索しています。これにより、当社のチームが関連性の高い消費者インサイトにより効率的にアクセスし、より確信を持って情報に基づいた意思決定を行えるよう支援しています。」

ConnectAIは、NIQの「AIを動かすインテリジェンス（Intelligence that Fuels AI）」戦略における初期段階のサービスであり、消費者インテリジェンスを意思決定へと転換するためのNIQのプラットフォームおよびビルダーモデルです。このサービスは、NIQ独自のデータ、モデル、製品コンテンツ、分析フレームワーク、およびビジネスコンテキストをクライアントのAI環境に取り込み、それらをクライアントのデータやシステムと組み合わせることで、日常的なビジネス上の意思決定に関わるエージェントやワークフローを強化するものです。

ConnectAIは、NIQが専用に構築したAIアプリケーションおよびコマース・インテリジェンス戦略を補完するものであり、クライアントには、NIQのインテリジェンスを活用するための複数の方法（NIQ製品を通じて、クライアントの技術環境内で、あるいは共同開発されたワークフローを使用する方法）を提供します。

「組織は、AIの実験段階を通過し、実際のビジネス環境において、スケーラブルかつガバナンスが確保され、実用的な形でAIを活用する方法を検討することに注力しています」と、NIQの会長兼最高経営責任者（CEO）であるジム・ペック氏は述べています。「ConnectAIにより、当社の独自データやモデルを保護しつつ、クライアントはNIQの他に類を見ないほど詳細なインテリジェンスをより広く活用できるようになります。これにより、クライアントがすでに構築しているAIプログラムを、再現性が高く、セキュアで、価値を継続的に提供するように設計された方法で支援することが可能になります。」

ConnectAIのすべてのチャーターエンゲージメントでは、専任のエンジニアおよびデータサイエンティストからなるフォワードデプロイドエンジニアがクライアントと密接に連携しながら、組織の業務、優先事項、システム、および成功指標に合わせてエージェントや意思決定ワークフローを構築します。このモデルは、各クライアントの環境や重要なワークフローに適応しつつ、組織全体で拡張可能な、再現性の高いプラットフォームサービスを構築することを目的としています。

「今後10年間で重要となるのは、AIを導入している企業とそうでない企業との格差ではありません。将来的には誰もがAIを持つようになるでしょう」と、NIQの最高AIコマーシャル責任者を務めるイリーナ・ストイアンは述べています。「消費者と市場に関する現実的で確かな事実に基づいてAIを稼働させている企業と、単にAIの推測に頼っている企業との間には差があります。私たちは、自社の業務の現場で、当社のエンジニアが寄り添いながら、その基盤を共に築いていく少数のクライアントを選定しています。今すぐ行動を起こす企業にとっては、その優位性がさらに増していくことになります。」

企業がAIへの投資を事業価値へと転換しようとするなか、FMCG（日用消費財）およびテクノロジー・耐久消費財の各業界において、ConnectAIへの需要が高まっています。NIQは、本プログラムの次なる段階において、小売業者を含め、チャータークライアントをさらに増やす予定です。NIQのフォワードデプロイドエンジニアおよびデータサイエンスチームと直接連携し、AIを活用した意思決定ワークフローの構築に関心のあるブランドや小売業者は、こちらからご連絡ください。

よくある質問

ConnectAIとは？

ConnectAIは、NIQのデータ、モデル、ビジネスコンテキストを顧客のAI環境に統合するための、NIQのプラットフォームおよびコラボラティブ・デリバリー・モデルです。テクノロジーへのアクセスと、専任のエンジニアリングおよびデータサイエンスによるサポートを組み合わせ、特定のビジネス上の意思決定を中心としたワークフローを構築します。

ConnectAIは既存のNIQ製品とどう違うのか？

NIQの既存のアプリケーションは、専用のNIQエクスペリエンスを通じてインテリジェンスを提供します。ConnectAIを利用することで、クライアントは自社のAIシステム、アプリケーション、ワークフロー内でNIQのインテリジェンスを活用できるようになります。これら2つのアプローチは相互に補完し合い、クライアントは自社のビジネスに最適な方法でNIQの機能にアクセスすることができます。

参加しているクライアントは何を構築しているのか？

各プロジェクトはクライアントに合わせてカスタマイズされます。想定されるユースケースには、需要予測、競合分析、小売および商品構成の意思決定、消費者およびカテゴリーのトレンド検出、成長計画、そして組織全体でのインサイトへのより広範なアクセスなどが含まれます。

NIQのビルダーチームはどのような役割を果たしているか？

NIQは、エンジニアやデータサイエンティストを割り当て、クライアントの技術、データ、ビジネスチームと連携して作業を行います。彼らは協力して、組織のシステム、優先事項、成功指標に合わせて、データ接続、ビジネスコンテキスト、AIを活用したワークフローを構築します。

ConnectAIはすべての見込み客が利用できるか？

ConnectAIは現在、初期のチャーターエンゲージメント・グループを通じて開発が進められています。NIQは、これらのコラボレーションから得られるインサイトを基に、プログラムの継続的な開発と将来の拡大を進めていく予定です。

ConnectAIは、NIQのより広範なAI戦略のなかでどのような位置づけにあるのか？

ConnectAIは、NIQの「AIを動かすインテリジェンス（Intelligence that Fuels AI）」という柱における初期のサービスの一つです。NIQのより広範な戦略には、商業ワークフロー向けの専用AIアプリケーションや、新興のAI主導型ショッピングエコシステム向けのコマースインテリジェンスも含まれています。

NIQについて

NielsenIQ（NYSE: NIQ）は、消費者の購買行動に関する最も包括的で信頼性の高い理解を提供し、新たな成長への道筋を示す、世界をリードする消費者インテリジェンス企業です。比類のないグローバルなデータ基盤と、詳細な消費者・小売測定データに加え、数十年にわたるAIモデリングの専門知識を組み合わせることで、NIQは複雑なデータを確信を持った行動へと転換するための意思決定システムを構築しています。

90か国以上で事業を展開するNIQは、世界人口の約82％と世界の消費支出7.4兆ドル超をカバーしています。クラウドベースのプラットフォーム、高度な分析、およびAI主導のインサイトを通じて、NIQは「The Full View™」を提供し、ブランドおよび小売事業者が、消費者が何を購入し、なぜ購入するのか、そして次に何をすべきかを理解できるよう支援しています。

詳しくは www.niq.com をご覧ください。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995年米国証券訴訟改革法のセーフハーバー条項で定義される「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これには、ConnectAIチャータープログラムの顧客が期待される機能やメリット、AIを活用した企業ワークフローから期待されるメリット、およびAIネイティブな運用モデルの将来的な導入に関する記述が含まれます。将来の見通しに関する記述は、「予想する」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「するように作られている」、「模索する」、「将来」、「加速する」、「するだろう」、「すべきである」、「する可能性がある」といった記述や、将来の出来事や業績に関する同様の表現によって識別できます。これらの記述は将来の結果を保証するものではなく、予測が困難なリスク、不確実性、および仮定の影響を受けます。その多くは当社の支配の及ばないものであり、消費者嗜好の変化、経済状況、技術革新、競争環境の変化、新製品やソリューションの開発、提供、収益化に関する当社の能力などが含まれます。実際の結果は、実際の結果は、これらの記述において明示または示唆された内容と重要な点で異なる可能性があります。これらおよびその他のリスクに関する追加情報は、当社の最新の年次報告書（フォーム10-K）および米国証券取引委員会（SEC）にその後提出された書類の「リスク要因」のセクションに記載されており、www.sec.govで閲覧可能です。将来の見通しに関する記述は、本リリースの日付時点でのものであり、当社は、法律で義務付けられている場合を除き、それらを更新する義務を負いません。

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