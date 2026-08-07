LTM colabora com a Chainguard para fortalecer a segurança de cadeia de suprimentos de software através da BlueVerse™ RightLogic

MUMBAI, Índia--(BUSINESS WIRE)--A LTM, parceira de criatividade empresarial das maiores empresas do mundo, anunciou hoje uma colaboração estratégica com a Chainguard, fonte confiável para código aberto, a fim de fortalecer a segurança da cadeia de suprimentos de software através da BlueVerse™ RightLogic, a estrutura de gestão de riscos e avaliação de segurança cibernética da LTM. A colaboração permite que as organizações fortaleçam a segurança ao passo que mantêm a velocidade e a agilidade necessária para o desenvolvimento de software impulsionado por IA.

Com a BlueVerse RightLogic, a LTM combina avaliação de risco cibernético impulsionado por IA com um crescente ecossistema de parceiros de tecnologia para ajudar as empresas a identificar, avaliar e remediar exposições cibernéticas ao passo que aceleram a adoção da IA. A Chainguard fortalece o ecossistema da BlueVerse RightLogic ao ajudar as empresas a proteger componentes de código aberto desde o início, complementando os serviços de segurança cibernética da LTM quanto a fechar a lacuna entre a descoberta na velocidade da IA e remediação na velocidade empresarial.

À medida que a adoção da IA acelera, as cadeias de suprimento de software e a crescente dependência em componentes de código aberto fizeram da segurança de cadeia de suprimentos de software uma prioridade estratégica. Com vulnerabilidade agora encontradas e exploradas na velocidade da máquina, as organizações precisam de maneiras confiáveis para gerenciar o risco ao código aberto sem desacelerar a inovação.

Juntas, a LTM e a Chainguard ajudarão as empresas a:

Fortalecer a segurança na cadeia de suprimentos de software em ambientes de aplicações modernas.

Melhorar a visibilidade sobre o risco aos softwares de código aberto.

Aprimorar a resiliência cibernética, lidando com a exposição da cadeia de suprimentos de software.

Construir bases seguras para iniciativas de transformação digital e IA.

"As organizações hoje estão olhando além da gestão de vulnerabilidade para construir cadeias de suprimento de software confiáveis. Através da nossa colaboração com a Chainguard, estamos ajudando os clientes a proteger os softwares de código aberto, reduzir o risco imposto à cadeia de suprimentos de software e construir bases resilientes para inovação impulsionada por IA", afirmou Krishnan Iyer, diretor de crescimento da LTM.

"As empresas de todo o mundo estão acelerando o ritmo de desenvolvimento e entrega de software com IA, mas poucos estão desacelerando para inspecionar o código aberto por detrás. A única correção real é ter certeza de que os componentes que vão naquele software são confiáveis desde o início. Através da parceria da Chainguard com a LTM, estamos ajudando as organizações a mover na velocidade da IA com confiança em toda a sua cadeia de suprimento de software", afirmou Dan Lorenc, CEO e cofundador da Chainguard.

A colaboração com a Chainguard representa um marco importante na expansão continuada do ecossistema da BlueVerse RightLogic. Ao reunir os principais parceiros de tecnologia de segurança cibernética com os serviços de consultoria, implementação e segurança gerenciada da LTM, a BlueVerse RightLogic permite que as empresas tenham uma abordagem holística para identificar, priorizar e lidar com riscos cibernéticos em IA, aplicativos, infraestrutura, identidades e cadeias de suprimento de software.

Clique aqui para saber mais sobre a parceira da LTM com a Chainguard.

Sobre a LTM

A LTM — uma empresa do Larsen & Toubro Group — é uma empresa global de serviços de tecnologia centrada em IA e a parceira de criatividade empresarial das maiores empresas do mundo. Reunimos insights humanos e sistemas inteligentes para ajudar os clientes a gerar maior valor na interseção de tecnologia e expertise de área. Nossos recursos abrangem operações integradas, transformação e IA empresarial, permitindo novas maneiras de trabalhar, novos paradigmas de produtividade e novos caminhos até o valor. Junto com mais de 87.000 funcionários em 40 países e nossa rede global de parceiros, a LTM gera resultados para os clientes, os ajudando não só a ter o melhor desempenho do mercado, mas também recriá-lo. Leia mais em LTM.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.