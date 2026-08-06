-

LTM與Chainguard攜手合作，透過BlueVerse™ RightLogic強化軟體供應鏈安全

印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球最大規模企業的商業創意合作夥伴LTM今日宣布與可靠的開源資源Chainguard展開合作，透過LTM的BlueVerse™ RightLogic網路安全評估與風險保障框架，共同強化軟體供應鏈安全。此次合作旨在協助企業在維持AI軟體開發速度和敏捷性的同時，提升安全性。

LTM利用BlueVerse RightLogic，將AI驅動的網路風險評估與不斷壯大的技術合作夥伴生態系統相結合，幫助企業識別、評估並修復網路風險，同時加速AI的部署。Chainguard透過協助企業從源頭開始保障開源元件的安全，強化了BlueVerse RightLogic生態系統，並與LTM的網路安全服務相輔相成，以彌合AI級別的發現速度與企業級別的修復速度之間的差距。

隨著AI的加速應用，複雜的軟體供應鏈和對開源元件與日俱增的依賴，使得軟體供應鏈安全成為策略重點。如今，漏洞的發現和利用速度已達到機器級別，因此企業需要以可靠的方法管理開源風險，同時又不影響創新。

LTM和Chainguard將攜手幫助企業：

  • 加強現代應用環境中的軟體供應鏈安全。
  • 提高對開源軟體風險的可見度。
  • 透過解決軟體供應鏈風險，增強網路韌性。
  • 為AI和數位轉型計畫奠定安全基礎。

「當今企業的目光已超越單純的漏洞管理，轉向建立可信賴的軟體供應鏈。透過與Chainguard的合作，我們正協助客戶保障開源軟體安全、降低軟體供應鏈風險，並為AI驅動的創新奠定穩固基礎。」LTM成長長Krishnan Iyer表示。

「全球各地的企業都在加速建置和交付基於AI的軟體，但很少有企業放慢腳步，仔細審查支撐這些軟體的開源軟體。唯一的真正解決之道是確保軟體組件從一開始就值得信賴。Chainguard與LTM的合作讓我們對整個軟體供應鏈充滿信心，並能夠以AI的速度快速推進。」Chainguard執行長暨共同創辦人Dan Lorenc表示。

與Chainguard的合作是BlueVerse RightLogic生態系統持續擴展的重要里程碑。BlueVerse RightLogic匯集了領先的網路安全技術合作夥伴以及LTM的諮詢、實施和託管安全服務，使企業能夠以整體視角發現、重視並處理AI、應用程式、基礎設施、身分和軟體供應鏈等各個環節的網路風險。

瞭解更多有關LTM x Chainguard的合作資訊。

關於LTM

LTM隸屬於Larsen & Toubro Group，是一家以AI為核心的全球科技服務公司，同時也是全球最大規模企業的商業創意合作夥伴。公司融合人類洞察與智慧系統，在技術與產業專長的融合領域，協助客戶創造更大價值。其服務能力涵蓋整合式營運、業務轉型和商業AI三大領域，賦能企業打造新的工作模式、建構新的生產力典範，並開闢新的價值創造路徑。LTM在全球40個國家擁有超過87,000名員工以及全球合作夥伴網路，致力於為客戶創造卓越的成果，協助他們不僅超越市場表現，更能引領市場創新。如欲瞭解更多資訊，請造訪：LTM.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體聯繫：Gitanjali Sreepal，全球媒體關係，gitanjali.sreepal@ltm.com

Industry:

LTM

NSE:LTM
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒體聯繫：Gitanjali Sreepal，全球媒體關係，gitanjali.sreepal@ltm.com

More News From LTM

LTM與Anthropic攜手合作，加快Claude普及並擴大企業級交付能力

印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球最大規模企業的商業創意合作夥伴LTM今日宣布與Claude背後的尖端AI公司Anthropic達成合作，旨在加快Claude、Claude Code和Claude Cowork在工程、現代化及業務工作流程中的企業級應用。 LTM將把Claude、Claude Code和Claude Cowork與企業級實施專長相結合，協助客戶以市場首屈一指的生產力、產出量和品質，從先導階段順利邁向生產環境部署，並提供可靠的保障與透明度。LTM將重點把這一專長與能力應用於銀行、金融服務與保險(BFSI)、高科技、消費品及製造業等領域。 此次合作的三大策略重點包括： LTM BlueVerse™ ：AI交付架構 LTM BlueVerse AI交付架構將充當推廣Claude的企業級實施層，把Claude和Claude Code深度整合到各項交付工作流程中，涵蓋AI主導的軟體發展工程、應用現代化、代理編排、網站可靠性工程(SRE)、可檢視性以及混沌工程。 LTM AI1000：人才賦能計畫 LTM還將擴大其AI1000計畫的規模，培訓並...

LTM加入由Chainguard主導的產業聯盟Athena，協助保障AI時代的開放原始碼軟體安全

印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球最大規模企業的商業創意合作夥伴LTM已正式加入由Chainguard主導的新產業聯盟Athena。該聯盟專注於保護開放原始碼軟體免受日益嚴峻的AI驅動型漏洞威脅。 Athena匯聚全球軟體生態系統中的頂尖企業，共同因應一項緊迫挑戰。隨著尖端AI模型的不斷演進，它們日益能夠以機器速度辨識開放原始碼軟體中的新型漏洞，其回應速度往往快于傳統的漏洞揭露和修補程式修復流程。由於AI在加快軟體發展的同時也加快了漏洞的發現，從缺失被辨識到被惡意利用之間的時間視窗已大幅縮短。Athena旨在透過跨生態系統的共用情報、協同行動以及預先揭露的修復機制來彌補這一時間差。 該聯盟支援端對端的漏洞管理，涵蓋從發現、分析到修補程式修復、分層緩解措施以及上游修復的全流程。透過促進整個生態系統的合作，Athena有助於提升全球企業日常仰賴的開放原始碼專案的韌性。 LTM參與Athena，體現了其持續致力於強化網路安全、強化軟體供應鏈韌性，並為旨在建立數位生態系統信任的產業整體努力貢獻力量。身為針對各產業企業客戶的全球技術服務合作夥伴，LTM為聯盟...

LTM推出BlueVerse™ for iRun，開創代理式AI時代的代管服務新紀元

印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球最大規模企業的商業創意合作夥伴LTM今日宣布推出BlueVerse™ for iRun。這是一種AI原生代管服務模式，旨在將傳統的IT營運改變為具有韌性、智慧化和以成果為導向的營運模式。 隨著企業環境日益複雜——橫跨混合雲端、軟體即服務(SaaS)和AI驅動的生態系統——傳統的代管服務模式越來越受到孤立團隊、靜態流程和以人力投入為主的擴充方式的制約。 BlueVerse for iRun透過從以人力為基礎的交付轉向由代理式AI、知識融合和程式化流程驅動的平台主導方法來因應這一改變。iRun建構於BlueVerse生態系統之上，建立了一個統一的智慧層，將企業資料、遙測、工作流和營運上下文整合在一起——使AI能夠跨系統進行推理、辨識根本原因，並在受管控的邊界內執行操作。 iRun結合了AI代理與人類專業知識，將營運從被動的事件管理改變為主動式、自學習和以成果為導向的服務交付。它能夠提高系統可靠性，加快問題解決週期，並將IT支出從維護（「運行」）轉向創新（「變革」），從而釋放資源用於業務轉型。iRun的目標包括：60-7...
Back to Newsroom