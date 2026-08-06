LTM與Chainguard攜手合作，透過BlueVerse™ RightLogic強化軟體供應鏈安全

印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球最大規模企業的商業創意合作夥伴LTM今日宣布與可靠的開源資源Chainguard展開合作，透過LTM的BlueVerse™ RightLogic網路安全評估與風險保障框架，共同強化軟體供應鏈安全。此次合作旨在協助企業在維持AI軟體開發速度和敏捷性的同時，提升安全性。

LTM利用BlueVerse RightLogic，將AI驅動的網路風險評估與不斷壯大的技術合作夥伴生態系統相結合，幫助企業識別、評估並修復網路風險，同時加速AI的部署。Chainguard透過協助企業從源頭開始保障開源元件的安全，強化了BlueVerse RightLogic生態系統，並與LTM的網路安全服務相輔相成，以彌合AI級別的發現速度與企業級別的修復速度之間的差距。

隨著AI的加速應用，複雜的軟體供應鏈和對開源元件與日俱增的依賴，使得軟體供應鏈安全成為策略重點。如今，漏洞的發現和利用速度已達到機器級別，因此企業需要以可靠的方法管理開源風險，同時又不影響創新。

LTM和Chainguard將攜手幫助企業：

加強現代應用環境中的軟體供應鏈安全。

提高對開源軟體風險的可見度。

透過解決軟體供應鏈風險，增強網路韌性。

為AI和數位轉型計畫奠定安全基礎。

「當今企業的目光已超越單純的漏洞管理，轉向建立可信賴的軟體供應鏈。透過與Chainguard的合作，我們正協助客戶保障開源軟體安全、降低軟體供應鏈風險，並為AI驅動的創新奠定穩固基礎。」LTM成長長Krishnan Iyer表示。

「全球各地的企業都在加速建置和交付基於AI的軟體，但很少有企業放慢腳步，仔細審查支撐這些軟體的開源軟體。唯一的真正解決之道是確保軟體組件從一開始就值得信賴。Chainguard與LTM的合作讓我們對整個軟體供應鏈充滿信心，並能夠以AI的速度快速推進。」Chainguard執行長暨共同創辦人Dan Lorenc表示。

與Chainguard的合作是BlueVerse RightLogic生態系統持續擴展的重要里程碑。BlueVerse RightLogic匯集了領先的網路安全技術合作夥伴以及LTM的諮詢、實施和託管安全服務，使企業能夠以整體視角發現、重視並處理AI、應用程式、基礎設施、身分和軟體供應鏈等各個環節的網路風險。

瞭解更多有關LTM x Chainguard的合作資訊。

關於LTM

LTM隸屬於Larsen & Toubro Group，是一家以AI為核心的全球科技服務公司，同時也是全球最大規模企業的商業創意合作夥伴。公司融合人類洞察與智慧系統，在技術與產業專長的融合領域，協助客戶創造更大價值。其服務能力涵蓋整合式營運、業務轉型和商業AI三大領域，賦能企業打造新的工作模式、建構新的生產力典範，並開闢新的價值創造路徑。LTM在全球40個國家擁有超過87,000名員工以及全球合作夥伴網路，致力於為客戶創造卓越的成果，協助他們不僅超越市場表現，更能引領市場創新。如欲瞭解更多資訊，請造訪：LTM.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。