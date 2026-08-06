コーペイ、クロスボーダー事業部がUltimate Sevensの公式FXパートナーに

トロント--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 法人向け決済ソリューションのグローバルリーダーであるコーペイ（NYSE：CPAY）は、コーペイのクロスボーダー事業部が、BIAスポーツ・グループが支援し、2026年8月に開幕する新たな7人制ラグビー世界選手権である「Ultimate Sevens」と契約を締結したことを発表しました。本契約に基づき、コーペイはUltimate Sevensの独占的かつ公式な外国為替（FX）パートナーとなり、Ultimate Sevensの運営を支える役割を担います。

選手権の独占的な外国為替パートナーとして、コーペイ・クロスボーダーはUltimate Sevensに対し、日々の事業活動における為替リスクを管理するための包括的なFXリスク管理ソリューションを提供します。また、コーペイ・クロスボーダーが提供し、受賞歴もあるプラットフォームにより、Ultimate Sevensは単一のアクセスポイントからグローバル決済を管理できるようになります。

コーペイ・クロスボーダー・ソリューションズの最高マーケティング責任者であるブラッド・ローダーは、「コーペイ・クロスボーダーは、Ultimate Sevensの独占的かつ公式なFXパートナーに選ばれたことを大変光栄に思います。Ultimate SevensのチームとBIAスポーツ・グループは、男女平等とスピーディーなプレースタイルを重視した、7人制ラグビーのトップチームためのグローバルなショーケースを通じて、ラグビーの未来を再定義しています。Ultimate Sevensがこのダイナミックなラグビーを世界中にいる次世代にファンに届けるのを、当社は全力でサポートしていきます」と述べています。

Ultimate Sevensのコマーシャルディレクターであるニック・コーウェル氏は、「私たちは、7人制ラグビーを世界的に発展させ、ファンに新たな視点から7人制ラグビーを体験してもらうという共通のビジョンを持つ、Ultimate Sevensのプレイメーカーチームを構築しています。コーペイ・クロスボーダーが新たなパートナーとして加わることで、一連の多国籍イベントにおけるグローバルな運営と決済を円滑に進めることができ、記念すべき初シーズンの開幕に向けて、世界トップクラスの才能あふれる選手たちが繰り広げる、スピーディーでエキサイティングなマッチをファンにお届けすることができます」と述べています。

コーペイについて

S&P500指数に含まれる世界的な企業向け決済企業であるコーペイ(NYSE：CPAY) は、企業や個人がシンプルかつ管理された方法で経費を支払うことを支援しています。コーペイの最新の決済ソリューションにより、お客様が車両関連経費（給油代や駐車料金など）、出張経費（ホテルの予約など）、買掛金（ベンダーへの支払いなど）をより適切に管理できるようサポートします。その結果、お客様は時間を節約することができ、最終的には経費を抑えることが可能となります。コーペイ・クロスボーダーは、コーペイが所有・運営する法人グループを指しています。

コーペイ：決済をシンプルに。詳しくは www.corpay.com をご覧ください。

Ultimate Sevensについて

Ultimate Sevensは、伝統的なスポーツを現代のスポーツファンのために再活性化した、新たな7人制ラグビーの世界選手権です。世界最高峰の選手たちのために、革新的なイベント形式、デジタルファーストのストーリーテリング、そして若いトッププレーヤー育成の道筋を提供するUltimate Sevensは、7人制ラグビーを新たな次元へと引き上げ、伝統的なラグビーファンはもちろん、新たな世代のラグビーファンも楽しめる大会となるでしょう。

*本文中の「コーペイ」とは、主にコーペイのクロスボーダー事業部を指します（https://www.corpay.com/cross-border）。コーペイ・クロスボーダー事業部傘下の企業一覧はhttps://www.corpay.com/complianceをご覧ください。

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