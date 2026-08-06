Riskified en Marqeta werken samen om autorisatiebeslissingen van kaartuitgevers te verfijnen en onterechte afwijzingen te verminderen
Riskified en Marqeta werken samen om autorisatiebeslissingen van kaartuitgevers te verfijnen en onterechte afwijzingen te verminderen
De integratie brengt de risico-informatie van Riskified voorafgaand aan de autorisatie samen met het moderne platform voor kaartuitgifte van Marqeta, waardoor uitgevers meer legitieme e-commercetransacties kunnen goedkeuren
NEW YORK & OAKLAND, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), wereldwijd marktleider op het gebied van fraudebestrijding en risico-informatie voor e-commerce, heeft vandaag een samenwerking aangekondigd met Marqeta (NASDAQ: MQ), het wereldwijde moderne platform voor kaartuitgifte. Hiermee krijgen kaartuitgevers op het platform van Marqeta toegang tot de risico-informatie van Riskified vóór de autorisatiefase. De integratie helpt uitgevers om nauwkeurigere autorisatiebeslissingen te nemen, meer legitieme transacties goed te keuren en het aantal onterechte afwijzingen binnen de portfolio van Marqeta te verminderen.
Onterechte afwijzingen blijven een van de kostbaarste en minst zichtbare problemen binnen de e-commerce.
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