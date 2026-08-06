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Corpay Cross-Border成為Ultimate Sevens官方外匯合作夥伴

提供貨幣風險管理和跨境支付解決方案

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 企業支付領域的全球領導者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY) 欣然宣布，其Cross-Border業務部門已與Ultimate Sevens達成合作協議。Ultimate Sevens由BIA Sports Group提供支援，是全新推出的全球七人制橄欖球錦標賽，將於2026年8月正式啟動。根據協議，Corpay將成為Ultimate Sevens的獨家官方全球外匯合作夥伴，以及賽事合作夥伴——Ultimate Sevens Playmaker。

作為該錦標賽的獨家外匯合作夥伴，Corpay Cross-Border將為Ultimate Sevens提供全面的外匯風險管理解決方案，協助其管理日常業務活動中的外匯曝險。利用Corpay Cross-Border屢獲殊榮的平台，Ultimate Sevens將能夠一站式管理全球支付業務。

Corpay Cross-Border Solutions行銷長Brad Loder表示：「Corpay Cross-Border非常高興能夠成為Ultimate Sevens的獨家官方外匯合作夥伴。Ultimate Sevens與BIA Sports Group的團隊正透過一項以性別平等與快節奏比賽風格為核心的全球頂級七人制橄欖球賽事平台，真正重新定義橄欖球的未來。我們期待著助力Ultimate Sevens，將充滿活力的橄欖球運動帶給新一代球迷。」

Ultimate Sevens商務總監Nick Cowell補充說：「我們正在為Ultimate Sevens組建一支Playmakers團隊，大家秉持著相同的願景：在全球推廣這項運動，並讓球迷以全新的視角體驗七人制橄欖球。Corpay Cross-Border成為我們的最新合作夥伴，將協助我們管理跨國系列賽事的全球營運與支付。隨著首個賽季的盛大揭幕，我們將為球迷呈現快節奏、激動人心的賽事，並彙聚世界頂尖的七人制橄欖球精英。」

關於Corpay
Corpay, Inc. (NYSE: CPAY)是一家全球性標準普爾500指數企業支付公司，致力於協助企業和消費者以簡單、可控的方式支付費用。Corpay的現代支付解決方案套件可協助客戶更好地管理與車輛相關的費用（如加油和停車）、旅行費用（如酒店預訂）和應付帳款（如向供應商付款），從而為客戶節省時間並最終降低支出。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.擁有和經營的一組法律實體。

Corpay – 讓支付變得簡單。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.corpay.com

關於Ultimate Sevens
Ultimate Sevens是一項全新的全球七人制橄欖球錦標賽，旨在為這項傳統運動注入新活力，使其更契合現代球迷的需求。該賽事專為世界頂尖球員打造，融合了創新的賽制、數位優先的敘事方式以及為新秀提供的成長通道，將全方位提升七人制橄欖球運動的體驗，讓新老球迷都能盡情投入並樂在其中。

*本文中的「Corpay」主要指Corpay, Inc.的Cross-Border業務部門（https://www.corpay.com/cross-border）；Corpay Cross-Border旗下公司的完整名單請參見此處：https://www.corpay.com/compliance

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Corpay連絡人：
Brad Loder
行銷長
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Ultimate Sevens連絡人：
Leo Style
leo@spacebetweenagency.com

Industry:

Corpay, Inc.

NYSE:CPAY
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EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapaneseArabic

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行銷長
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
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