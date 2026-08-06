Riskified und Marqeta gehen eine Partnerschaft ein, um die Autorisierungsentscheidungen von Kartenausstellern zu optimieren und die Zahl der fälschlichen Ablehnungen zu reduzieren

NEW YORK & OAKLAND, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Bekämpfung von E-ommerce-Betrug und zur Risikoanalyse, gab heute eine Partnerschaft mit Marqeta (NASDAQ: MQ), der globalen Plattform für moderne Kartenausgabe, bekannt, um Kartenausstellern auf der Marqeta-Plattform Zugang zu den Risikoanalysen von Riskified im Bereich der Vorabautorisierung zu ermöglichen. Die Integration hilft Emittenten dabei, genauere Autorisierungsentscheidungen zu treffen, mehr legitime Transaktionen zu genehmigen und die Zahl der fälschlichen Ablehnungen im gesamten Emissionsportfolio von Marqeta zu reduzieren.

Fälschliche Ablehnungen gehören nach wie vor zu den kostspieligsten und am wenigsten sichtbaren Problemen im E-Commerce. Laut einer Studie von PYMNTS Intelligence und Nuvei aus dem Jahr 2023 gefährden falsche Ablehnungen US-E-Commerce-Umsätze in Höhe von schätzungsweise 157 Milliarden US-Dollar, wobei 81 Milliarden US-Dollar letztendlich verloren gehen, selbst wenn Verbraucher versuchen, ihre Käufe durch spätere Zahlungsversuche abzuschließen. Da Emittenten Autorisierungsentscheidungen in der Regel mit begrenzter Einsicht in die umfassendere Beziehung zwischen Händler und Verbraucher treffen, lehnen sie allzu oft legitime Bestellungen zusammen mit tatsächlich betrügerischen ab.

Durch die Integration wird Riskified erweiterte Risikoinformationen für die Vorautorisierung bereitstellen, die auf Erkenntnissen aus seinem globalen Netzwerk von Händlertransaktionsdaten basieren und direkt in die Kartenausgabplattform von Marqeta eingespeist werden. Dies gibt Emittenten, die Marqeta nutzen, zusätzlichen Kontext zu einer Bestellung, bevor diese die Autorisierungsphase erreicht, und hilft ihnen, vertrauenswürdige Kunden präziser von betrügerischen Aktivitäten zu unterscheiden, als dies mit Transaktionsdaten allein möglich wäre. Die Integration zielt darauf ab, das zu wiederholen, was Riskified bereits mit anderen Emittentenpartnern unter Beweis gestellt hat: präzisere Autorisierungsentscheidungen, weniger fälschliche Ablehnungen und ein besseres Erlebnis für Karteninhaber, die bei Riskified-Händlern einkaufen.

„Marqeta hat die moderne Plattform geschaffen, auf der branchenführende Kartenaussteller tatsächlich Karten ausgeben möchten: flexibel, API-orientiert und auf Geschwindigkeit ausgelegt. In Kombination mit den globalen Risikoinformationen von Riskified bedeutet dies, dass Aussteller auf der Marqeta-Plattform nicht mehr zwischen der Annahme guter Kunden und einem effektiven Risikomanagement wählen müssen. So wird Zahlungserfolg in großem Maßstab geschaffen“, sagte Jeff Otto, Chief Marketing Officer bei Riskified.

„Durch die Zusammenarbeit mit Riskified können wir deren globales Händlernetzwerk und intelligente Entscheidungsfindung nutzen, um den Zahlungserfolg für unsere Kunden zu maximieren“, sagte Anthony Peculic, Interim Chief Product Officer bei Marqeta. „Marqeta optimiert kontinuierlich unsere Risikomanagement-Tools, um Betrugsversuchen immer einen Schritt voraus zu sein. Die Einbindung der Risikoinformationen von Riskified zur Vorautorisierung in unser ‚Real-Time-Decisioning‘-Angebot verschafft unseren Kunden ein noch leistungsfähigeres Risikomanagement-Toolkit, das nachweislich die Autorisierungsraten erhöht, Fehlablehnungen verringert und Rückbuchungen reduziert.“

Die Partnerschaften von Riskified mit Kartenausstellern haben bereits messbare Auswirkungen gezeigt. Innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen steigerte ein weiterer führender US-Kartenaussteller unter Nutzung von Daten aus dem Händlernetzwerk von Riskified die Autorisierungsraten bei einem Ticketverkäufer, einem Glücksspielanbieter und einem Online-Händler um 5,9 %, 1,4 % bzw. 1,6 % und vermeldete bei bestimmten Riskified-Händlern eine Reduzierung der falschen Ablehnungen um 25 %. Auf der Händlerseite verzeichnete der Sportbekleidungshändler Lorna Jane nach der Implementierung des Vorautorisierungsentscheidungsprozesses von Riskified einen Anstieg seiner Bankautorisierungsrate von 82 % auf 95 % sowie einen Rückgang der Rückbuchungen um mehr als 90 %.

Die Integration stärkt das Real-Time-Decisioning-Angebot von Marqeta, indem umfangreichere Händlerdaten in den KI-gestützten prädiktiven Risikoscore einfließen, was dazu beiträgt, betrügerische Transaktionen zu reduzieren und die Autorisierungsraten für seine Kunden zu erhöhen. Durch die Integration der Risikoanalysen von Riskified für die Vorabautorisierung kann Marqeta dieses Modell auf sein Netzwerk aus Kartenprogrammen und kartenausgebenden Kunden ausweiten und so einen ähnlichen Weg zu einer verbesserten Autorisierungsgenauigkeit ohne zusätzliches Betrugsrisiko bieten. Für Händler trägt die Partnerschaft dazu bei, die Genehmigungsrate für legitime Bestellungen zu erhöhen, während Kartenaussteller zusätzliche Informationen erhalten, um fundiertere Autorisierungsentscheidungen zu treffen.

Über Marqeta

Marqeta ermöglicht es Unternehmen, Finanzdienstleistungen zu entwickeln und in ihr Markenerlebnis zu integrieren – und so neue Wege zu erschließen, um ihr Geschäft auszubauen und Nutzer zu begeistern. Die Marqeta-Plattform gibt Unternehmen die Kontrolle über die Entwicklung von Finanzlösungen und ermöglicht es ihnen, Echtzeitdaten in personalisierte, optimierte Lösungen umzuwandeln – von der Kundenbindung bis hin zur Kapitaleffizienz. Die Plattform von Marqeta verfügt über integrierte Compliance- und Sicherheitsfunktionen und hat sich in großem Maßstab bewährt: 2025 wird sie ein jährliches Zahlungsvolumen von fast 400 Milliarden US-Dollar abwickeln. Marqeta ist für den Betrieb in mehr als 40 Ländern weltweit zertifiziert. Besuchen Sie www.marqeta.com um mehr zu erfahren.

Über Riskified

Riskified (NYSE: RSKD) versetzt Unternehmen in die Lage, ihr E-Commerce-Wachstum voranzutreiben, indem es Risiken überlistet. Viele der weltweit größten Marken und börsennotierten Unternehmen, die online verkaufen, vertrauen auf Riskified, um garantierten Schutz vor Rückbuchungen zu erhalten, Betrug und Missbrauch von Richtlinien in großem Maßstab zu bekämpfen und die Kundenbindung zu verbessern. Die von einem großen Team aus E-Commerce-Risikoanalysten, Datenwissenschaftlern und Forschern entwickelte und verwaltete, KI-gestützte Betrugs- und Risiko-Intelligence-Plattform von Riskified analysiert die Person hinter jeder Interaktion, um Entscheidungen in Echtzeit und fundierte, identitätsbasierte Erkenntnisse zu liefern. Erfahren Sie mehr unter riskified.com.

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