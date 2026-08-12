ITC Infotech versterkt zijn strategisch technologiepartnerschap met British American Tobacco (BAT) in een nieuw meerjarig mandaat

BANGALORE, India & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--ITC Infotech, een toonaangevende internationale aanbieder van technologieservices en -oplossingen, maakte vandaag een belangrijk meerjarig strategisch technologieakkoord met British American Tobacco (BAT) bekend. Samen met BAT zal ITC Infotech de transformatie van BAT’s technologielandschap versnellen om innovatie aangestuurd door AI te bevorderen, vaardigheden te versterken en efficiënties te verbeteren.

In het kader van dit uitgebreide partnerschap zal ITC Infotech technologieservices verstrekken aan BAT in Polen, Roemenië en India. ITC Infotech zal ook verder met BAT samenwerken om capaciteiten op schaal te brengen bij het onlangs gelanceerde BAT Future Capabilities Centre in India, terwijl het BAT’s bestaande technologiehubs in Maleisië en Mexico zal ondersteunen.

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