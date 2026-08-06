شركة Thumba تعلن عن إبرام شراكة إستراتيجية مع Testhouse لتسريع وتيرة الابتكار في مجال هندسة الجودة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

--(BUSINESS WIRE)--لندنأعلنت اليوم شركة Thumba، المنصة المتخصصة في هندسة جودة البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تعمل على أتمتة دورة حياة التطوير الشاملة، عن شراكة إستراتيجية مع شركة Testhouse، الرائدة عالميًا في مجال هندسة الجودة وضمان الجودة الرقمية.

في غمار تسريع المؤسسات لوتيرة عمليات التحول الرقمي، تواجه فرق الهندسة ضغوطًا متزايدة لتقديم البرمجيات بوتيرة أسرع من دون المساس بالجودة، وهذه الشراكة الفاعلة تجمع بين منصة Thumba المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخبرة Testhouse الثرية الممتدة على مدار 26 عامًا في مجال هندسة الجودة، لمساعدة المؤسسات على تحسين مستوى الكفاءة وتعزيز الثقة في الإصدارات عبر الأنظمة الرقمية المعقدة.

تتوفر منصة Thumba بإصدارات قائمة على البرمجيات الخدمية وإصدارات قائمة على الوكلاء الأذكياء، فهي تدمج الجودة في عملية تسليم البرمجيات عن طريق تحليل المتطلبات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء قصص المستخدمين وحالات الاختبار، وتصميم بيانات الاختبار، والأتمتة، وهندسة الجودة الذكية.

بالتكاتف معًا، ستساعد Thumba وTesthouse المؤسسات على تقليل مخاطر الإصدارات المستقبلية، وتسريع الوصول إلى السوق، وتعظيم العائد على الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

صرح Jermy Jose، رئيس قسم المنتجات في Thumba، قائلاً: "تمثل الشراكة مع Testhouse محطة مهمة في مهمتنا الهادفة إلى إعادة رسم ملامح مجال هندسة البرمجيات بالاعتماد على الأتمتة الذكية والذكاء الاصطناعي". "عن طريق الجمع بين قدرات منصتنا وخبرة Testhouse المثبتة، يمكننا مساعدة المؤسسات على تحديث إستراتيجياتها في مجال هندسة الجودة وتسريع وتيرة تحقيق نتائج الأعمال."

صرح Ani Gopinath، المدير التنفيذي في Testhouse، قائلاً: "تعكس هذه الشراكة التزامنا بجعل الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي في صميم هندسة الجودة". "بالتعاون مع Thumba، نزوّد المؤسسات بالذكاء والضمان اللذين تحتاج إليهما لتقديم البرمجيات بسرعة أكبر، وبثقة وجودة أعلى."

بصفتها شريك Thumba في مجال هندسة الجودة، ستستفيد Testhouse من قدراتها العالمية في تقديم الخدمات، وخبرتها الثرية في اختبار حلول المؤسسات، ومنهجياتها في هندسة الجودة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لمساعدة المؤسسات على تحديث عمليات الاختبار، وتحسين جاهزية الإصدارات، وإرساء ممارسات جودة قابلة للتوسع لتلبية متطلبات المشهد الرقمي سريع التطور اليوم.

وبالتكاتف معًا، ستعمل Thumba وTesthouse على تمكين المؤسسات من بناء البرمجيات واختبارها وإصدارها بسرعة أكبر، وبذكاء أكبر، وبثقة أعلى.

نبذة عن Thumba

تُعدّ Thumba منصة متخصصة في مجال هندسة البرمجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد المؤسسات على تسريع وتيرة تطوير وتسليم البرمجيات عن طريق دمج الذكاء والجودة في دورة حياة التطوير، بما يتيح إطلاق إصدارات أسرع، وتحسين الإنتاجية، وتحقيق نتائج أعمال أفضل.

نبذة عن Testhouse

تُعدّ Testhouse شريكًا عالميًا في مجال هندسة الجودة وضمان الجودة الرقمية، إذ تتمتع بأكثر من 26 عامًا من الخبرة في تقديم خدمات هندسة الجودة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة الاختبارات، وهندسة الأداء، وضمان الجودة الرقمية. كما تحظى Testhouse بتقدير Gartner وبثقة المؤسسات على مستوى العالم، حيث تساعد المؤسسات على تسريع وتيرة الابتكار، وتقليل المخاطر، وتقديم تجارب رقمية عالية الجودة على نطاق واسع.

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