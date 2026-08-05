Aliko Scientific signe de nouveaux accords de distribution en Roumanie et en Arabie saoudite, renforçant ainsi son réseau commercial international

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Aliko Scientific (Ikonisys SA – Euronext Growth Paris : ALIKO), groupe international des sciences de la vie dédié au diagnostic oncologique intégré, annonce aujourd’hui la signature de deux nouveaux accords de distribution en Roumanie et en Arabie saoudite, respectivement avec Proton Impex 2000 S.R.L. et H-Care Medical Est., renforçant ainsi le réseau commercial international du Groupe dans les domaines de la pathologie et du diagnostic du cancer.

Ces deux accords portent sur la distribution du portefeuille de produits spécialisés d’Aliko Scientific en pathologie et en diagnostic du cancer, notamment les technologies de cytologie en milieu liquide, les solutions liées à la technique FISH, ainsi que les systèmes dédiés de microscopie et d’imagerie au service du diagnostic de précision du cancer.

Francesco Trisolini, PDG d’Aliko Scientific, a déclaré : « Ces accords constituent une nouvelle étape dans la stratégie d’expansion internationale d’Aliko Scientific et confirment le potentiel commercial de notre portefeuille intégré de produits de pathologie et de diagnostic oncologique. La Roumanie et l’Arabie saoudite sont deux marchés à fort potentiel pour le diagnostic du cancer, chacun présentant des dynamiques et des opportunités locales spécifiques. Proton Impex 2000 et H-Care Medical Est. sont des partenaires expérimentés possédant une solide connaissance de leurs réseaux de santé respectifs, et nous estimons qu’ils sont bien placés pour accompagner le lancement et le développement de nos solutions de cytologie, de FISH et d’imagerie. »

Aliko Scientific a signé un accord de distribution, avec Proton Impex 2000 S.R.L., un distributeur roumain spécialisé dans les dispositifs médicaux, le diagnostic en laboratoire, les systèmes d’imagerie et les équipements hospitaliers.

Fondée en 1996 et dont le siège social est situé à Voluntari, dans la région métropolitaine de Bucarest, Proton Impex 2000 s’est imposée de longue date sur le marché roumain de la santé, en fournissant des technologies médicales aux hôpitaux, cliniques, laboratoires, universités et instituts de recherche. Les activités de la société couvrent le diagnostic in vitro, le diagnostic moléculaire, l’anatomopathologie, l’imagerie diagnostique, l’échographie, les équipements de laboratoire et les projets de santé clés en main.

Les parties ont établi un engagement de vente sur cinq ans portant sur des commandes minimales, structuré comme suit : 150 000 euros la première année, 220 000 euros la deuxième année, 400 000 euros la troisième année, 500 000 euros la quatrième année et 650 000 euros la cinquième année, soit un total de 1,92 million d’euros sur la période.

Aliko Scientific a également signé un accord de distribution avec H-Care Medical Est., une société de santé basée à Riyad, en Arabie Saoudite, active dans les équipements de laboratoires médicaux, les fournitures pour laboratoires de recherche, les consommables et les solutions de laboratoire intégrées.

En vertu de cet accord, H-Care Medical Est. s’est engagée à respecter des objectifs d’achat minimaux sur une période de cinq ans, représentant un montant contractuel total de 2,05 millions d’euros : 200 000 euros la première année, 300 000 euros la deuxième année, 400 000 euros la troisième année, 500 000 euros la quatrième année et 650 000 euros la cinquième année. En raison des exigences réglementaires locales, les ventes de la première année débuteront dès l’obtention de l’enregistrement auprès de la SFDA des gammes de produits concernées.

La société H-Care Medical Est. se positionne comme un fournisseur de solutions de laboratoire conformes aux normes de qualité internationales, en mettant l’accent sur la disponibilité des produits, la rapidité d’approvisionnement, l’assistance technique, le service client et les partenariats à long terme. L’entreprise est également certifiée ISO 13485:2016 pour l’importation et la distribution de dispositifs médicaux et de fournitures médicales.

Ces deux partenariats soutiennent la commercialisation de son portefeuille de produits. En particulier, la plateforme de cytologie en milieu liquide CYTOfast d’Aliko Scientific peut renforcer les processus locaux de préparation des échantillons et de cytologie, tandis que les solutions FISH et d’imagerie du Groupe élargissent les capacités en matière de tests de biomarqueurs, de cytogénétique et d’oncologie de précision.

Ces accords s’inscrivent dans la stratégie d’Aliko Scientific visant à étendre son réseau de distribution international par le biais de partenaires sélectionnés capables de soutenir la commercialisation locale, l’accès réglementaire, l’assistance technique, la formation des clients et l’adoption de technologies diagnostiques innovantes sur des marchés à fort potentiel.

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À propos de Proton Impex 2000

Proton Impex 2000 S.R.L. est une société roumaine de distribution de produits de santé fondée en 1996 et dont le siège social est situé à Voluntari, dans le département d’Ilfov. L’entreprise fournit du matériel médical, des produits de diagnostic de laboratoire, des systèmes d’imagerie, des technologies hospitalières et des solutions clés en main à des établissements de santé et à des organismes de recherche dans toute la Roumanie.

À propos de H-Care Medical Est.

H-Care Medical Est. est une entreprise du secteur de la santé basée à Riyad, spécialisée dans les équipements de laboratoires médicaux, les fournitures pour laboratoires de recherche, les consommables et les solutions de laboratoire intégrées. L'entreprise accompagne les prestataires de soins de santé en leur garantissant la disponibilité des produits, une assistance technique et un service client, et est certifiée ISO 13485:2016 pour l'importation et la distribution de dispositifs médicaux et de fournitures médicales.

À propos d’ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA)

Basée à Paris, ALIKO SCIENTIFIC est la société mère d’un écosystème international d’entreprises dédié à l’avancement des diagnostics en oncologie. Cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALIKO, la société coordonne les activités industrielles, financières et de recherche à travers ses filiales : Ikonisys Inc. (États-Unis) et Hospitex International (Italie). La mission d’ALIKO SCIENTIFIC est d’innover dans le diagnostic du cancer en unissant technologies de pointe, ressources et investissements stratégiques afin de créer un centre d’excellence mondial en oncologie.

Pour plus d’informations, consultez : www.alikoscientific.com

À propos d’IKONISYS

Ikonisys est un leader mondial des diagnostics automatisés, spécialisé dans la détection par hybridation in situ en fluorescence (FISH) et des cellules tumorales circulantes (CTC). S’appuyant sur une intelligence artificielle (IA) avancée et une plateforme de microscopie entièrement automatisée, Ikonisys offre une précision, une évolutivité et une efficacité inégalées dans les diagnostics du cancer et le suivi des traitements. Reconnue comme pionnière de l’automatisation pour la détection des cellules rares, Ikonisys est à l’avant-garde de la médecine personnalisée, permettant aux cliniciens de proposer des thérapies ciblées et d’améliorer les résultats pour les patients.

Pour plus d’informations, consultez : www.ikonisys.com

À propos d’HOSPITEX

Hospitex, basée à Florence, en Italie, est un leader mondial de l’innovation en cytologie. L’entreprise assure en interne la recherche, le développement et la production, garantissant ainsi les normes de qualité les plus élevées. Hospitex propose la technologie de cytologie en phase liquide (LBC) la plus avancée au monde, capable de traiter tout type d’échantillon cytologique avec une précision inégalée. Hospitex se distingue en étant la seule entreprise pleinement prête pour une intégration numérique fluide, ouvrant la voie à un avenir transformateur dans le domaine des diagnostics en cytologie.

Pour plus d’informations, consultez : www.hospitex.com

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