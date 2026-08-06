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Corpay Cross-Border nominata Official FX Partner di Ultimate Sevens

Fornirà l'accesso alla gestione del rischio valutario e a soluzioni di pagamenti transfrontalieri

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) un leader globale nei pagamenti aziendali, è lieta di annunciare che l'attività Cross-Border di Corpay ha siglato un accordo con Ultimate Sevens, un nuovo campionato globale di rugby a 7 con il supporto di BIA Sports Group che debutta nell'agosto 2026. Secondo i termini dell'accordo, Corpay diventa Official Foreign Exchange (FX) Partner esclusivo di Ultimate Sevens, oltre ad essere un Ultimate Sevens Playmaker.

Come partner esclusivo per il cambio valute del Campionato, Corpay Cross-Border fornirà a Ultimate Sevens soluzioni complete per la gestione del rischio di cambio valute (FX) per aiutare a gestire l'esposizione del cambio valute dalle sue attività commerciali quotidiane.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto di Corpay:
Brad Loder
Direttore del Marketing
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Contatto di Ultimate Sevens:
Leo Style
leo@spacebetweenagency.com

Industry:

Corpay, Inc.

NYSE:CPAY
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Brad Loder
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Corpay Cross-Border Solutions
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