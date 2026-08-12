ITC Infotech rafforza la collaborazione tecnologica strategica con British American Tobacco (BAT) con un nuovo mandato pluriennale
ITC Infotech rafforza la collaborazione tecnologica strategica con British American Tobacco (BAT) con un nuovo mandato pluriennale
BANGALORE, India e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--ITC Infotech, un fornitore leader globale di servizi e soluzioni di tecnologia, oggi ha annunciato uno storico accordo strategico pluriennale in ambito tecnologico con British American Tobacco (BAT). Assieme a BAT, ITC Infotech accelererà la trasformazione dello scenario tecnologico di BAT per promuovere l'innovazione assistita dall'AI, rafforzare le competenze e migliorare le efficienze.
In questa collaborazione ampliata, ITC Infotech fornirà servizi tecnologici a BAT in Polonia, Romania e India. Inoltre, ITC Infotech continuerà a collaborare con BAT per scalare le capacità presso il Future Capabilities Centre di BAT in India, supportando al contempo i centri tecnologici di BAT presenti in Malesia e in Messico.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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Contatto per la stampa: Sneha.Sharma@itcinfotech.com