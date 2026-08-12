ITC Infotech rafforza la collaborazione tecnologica strategica con British American Tobacco (BAT) con un nuovo mandato pluriennale

BANGALORE, India e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--ITC Infotech, un fornitore leader globale di servizi e soluzioni di tecnologia, oggi ha annunciato uno storico accordo strategico pluriennale in ambito tecnologico con British American Tobacco (BAT). Assieme a BAT, ITC Infotech accelererà la trasformazione dello scenario tecnologico di BAT per promuovere l'innovazione assistita dall'AI, rafforzare le competenze e migliorare le efficienze.

In questa collaborazione ampliata, ITC Infotech fornirà servizi tecnologici a BAT in Polonia, Romania e India. Inoltre, ITC Infotech continuerà a collaborare con BAT per scalare le capacità presso il Future Capabilities Centre di BAT in India, supportando al contempo i centri tecnologici di BAT presenti in Malesia e in Messico.

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