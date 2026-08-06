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Riskified與Marqeta達成合作，旨在完善發卡機構的授權決策並減少錯誤拒絕

此次整合將Riskified的授權前風險情報引入Marqeta的現代發卡平台，協助發卡機構核准更多合法的電子商務交易

紐約，加州奧克蘭--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 電商詐騙與風險情報領域的全球領導者Riskified (NYSE: RSKD) 今天宣布與現代發卡平台Marqeta (NASDAQ: MQ) 展開合作，Marqeta平台上的發卡機構可獲取Riskified的授權前風險情報，從而助其做出更精準的授權決策，提升合法交易的成功率，並降低Marqeta發卡業務的誤拒率。

「錯誤拒絕」一直是電子商務領域中成本最高卻最難察覺的問題之一。PYMNTS Intelligence與Nuvei於2023年進行的一項研究指出，錯誤拒絕估計讓美國電商面臨高達1,570億美元的銷售風險，其中810億美元的交易即使消費者嘗試重新付款，最終仍以失敗收場。這主要是因為發卡機構在缺乏消費者與商家關係的全面資訊下，容易將合法交易誤判為詐欺而予以拒絕。

透過此次整合，Riskified將利用其全球商家交易資料網路中的洞察，直接向Marqeta發卡平台提供豐富的授權前風險情報。這能讓使用Marqeta服務的發卡機構在進行交易授權前獲得更多背景資訊，更精準地甄別可信客戶與欺詐行為，其精準度遠超僅依賴交易資料所能達到的水平。此次整合旨在復刻Riskified與其他發卡機構合作夥伴已取得的成果：實現更精準的授權決策、降低誤拒率，並為在Riskified合作商戶處購物的持卡人提供更優質的體驗。

Riskified行銷長Jeff Otto表示：「Marqeta打造的現代化平台滿足了各大發卡機構真正所需：它靈活、以API為優先，且專為實現快速部署而設計。平台與Riskified的全球風險情報能力相結合，意味著發卡機構無需在接納優質客戶與有效管理風險之間做出取捨。而這正是如何大規模建立成功支付流程之所在。」

Marqeta臨時產品長Anthony Peculic表示：「透過與Riskified攜手合作，我們能夠利用其全球商家網路和智慧決策能力，幫助客戶最大程度地提升支付成功率。Marqeta始終致力於不斷完善風險管理工具，以有效防範詐欺，將Riskified的授權前風險情報融入我們的『即時決策』服務中，能為客戶提供更敏銳的風險管理工具，進而提高授權率、降低錯誤拒絕並減少退款。」

Riskified與發卡機構的合作已展現出可量化的成效。另一家美國頂級發卡機構在採用Riskified資料後，於30天內成功將票務、遊戲和線上零售的交易授權率分別提升了5.9%、1.4%和1.6%，並表示在與部分Riskified商家合作期間，誤拒率降低了25%。在商家方面，運動服飾零售商Lorna Jane在導入Riskified的授權前決策方案後，銀行授權率從82%大幅提升至95%，退款率更是降低了超過90%。

此次整合增強了Marqeta的『即時決策』（Real-Time Decisioning）服務，透過利用更豐富的商家資料來驅動其基於人工智慧的預測性風險評分模型，Marqeta能夠幫助客戶減少詐欺交易並提高授權通過率。藉由整合Riskified的授權前風險情報，Marqeta可將此模型擴展至其發卡計畫網路及發卡機構客戶，在不增加詐騙風險的前提下，提供類似的途徑來提升授權準確性。對商家而言，此次合作有助於提高合法訂單的核准率，而發卡機構則能獲得更多分析洞見，從而做出更為篤定的授權決策。

關於Marqeta

Marqeta協助企業建構金融服務並將其無縫融入自身的品牌體驗之中，從而開闢業務成長與提升使用者滿意度的新途徑。Marqeta平台賦予企業自主建構金融解決方案的能力，使其能夠利用即時資料，針對從消費者忠誠度到資本效率等各類場景，打造更加完善的個人化解決方案。該平台內建法遵與安全機制，並已在大規模業務中得到驗證，其2025年處理的年度支付總額近4,000億美元。Marqeta擁有在全球40多個國家開展業務的資格認證。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.marqeta.com

關於Riskified

Riskified (NYSE: RSKD) 使企業能夠透過巧妙因應風險來釋放電商的成長潛力。許多全球最大的品牌和線上銷售的上市公司都依賴Riskified確保防範退單糾紛，大規模打擊詐騙和政策濫用，並提高客戶保留率。Riskified人工智慧驅動的詐騙和風險情報平台由龐大的電商風險分析師、資料科學家和研究人員團隊開發和管理。該平台分析每次互動背後的個體，以提供即時決策和以身分為基礎的強大洞察力。 如欲瞭解更多資訊，請造訪：riskified.com

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