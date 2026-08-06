Corpay Cross-Border uitgeroepen tot Official FX Partner van Ultimate Sevens

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) een wereldleider op gebied van zakelijke betalingen, kondigt met genoegen aan dat de Cross-Border activiteit van Corpay een overeenkomst heeft gesloten met Ultimate Sevens, een nieuw internationaal Rugby Sevens-kampioenschap gesteund door BIA Sports Group dat in augustus 2026 wordt gelanceerd. In het kader van de overeenkomst wordt Corpay exclusieve en Official FX (Foreign Exchange) Partner van Ultimate Sevens, en ook een Ultimate Sevens Playmaker.

Als exclusieve Foreign Exchange-partner van de kampioenschappen, zal Corpay Cross-Border aan Ultimate Sevens uitgebreide oplossingen verschaffen voor het beheer van wisselkoersrisico's om blootstelling aan vreemde valuta in de dagelijkse bedrijfsactiviteiten te helpen beheren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.