Riskified et Marqeta s’associent pour affiner les décisions d’autorisation des émetteurs de cartes et contribuer à réduire les faux refus

NEW YORK et OAKLAND, Californie--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE : RSKD), leader mondial de l’analyse des risques et de la fraude dans le commerce électronique, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Marqeta (NASDAQ : MQ), la plateforme mondiale moderne d’émission de cartes, afin de permettre aux émetteurs de cartes utilisant la plateforme de Marqeta d’accéder aux informations de Riskified sur les risques liés à la préautorisation. Cette intégration aide les émetteurs à prendre des décisions d’autorisation plus précises, à approuver davantage de transactions légitimes et à réduire les faux refus dans l’ensemble du portefeuille d’émission de Marqeta.

Les rejets erronés restent l’un des problèmes les plus coûteux et les moins visibles du commerce électronique. Selon une étude réalisée en 2023 par PYMNTS Intelligence et Nuvei, les rejets erronés mettent en péril environ 157 milliards de dollars de ventes en ligne aux États-Unis, dont 81 milliards sont finalement perdus même après que les consommateurs ont tenté de finaliser leurs achats par des tentatives de paiement ultérieures. Comme les émetteurs prennent généralement leurs décisions d’autorisation sans avoir une vision complète de la relation entre le commerçant et le consommateur, ils refusent trop souvent des commandes légitimes en même temps que celles qui sont véritablement frauduleuses.

Grâce à cette intégration, Riskified fournira des informations enrichies sur les risques liés à la pré-autorisation, alimentées par les données issues de son réseau mondial de transactions marchandes, directement au sein de la plateforme d’émission de cartes de Marqeta. Cela offre aux émetteurs utilisant Marqeta un contexte supplémentaire sur une commande avant qu’elle n’atteigne la phase d’autorisation, les aidant ainsi à distinguer les clients dignes de confiance des activités frauduleuses avec plus de précision que ne le permettent les seules données transactionnelles. Cette intégration vise à reproduire ce que Riskified a déjà démontré auprès d’autres émetteurs partenaires : des décisions d’autorisation plus pertinentes, moins de refus injustifiés et une meilleure expérience pour les titulaires de cartes effectuant des achats auprès des commerçants partenaires de Riskified.

« Marqeta a développé la plateforme moderne sur laquelle les émetteurs de cartes leaders de leur secteur souhaitent réellement émettre : flexible, axée sur les API et conçue pour la rapidité. En associant cela aux informations mondiales sur les risques de Riskified, les émetteurs utilisant la plateforme de Marqeta n’ont plus à choisir entre accepter les bons clients et gérer efficacement les risques. C’est ainsi que l’on assure le succès des paiements à grande échelle », déclare Jeff Otto, directeur marketing chez Riskified.

« En nous associant à Riskified, nous pouvons tirer parti de son réseau mondial de commerçants et de ses processus décisionnels intelligents pour aider nos clients à optimiser le taux de réussite de leurs paiements », déclare Anthony Peculic, directeur produit par intérim chez Marqeta. « Marqeta affine en permanence ses outils de gestion des risques pour garder une longueur d’avance sur la fraude, et l’intégration des informations de Riskified sur les risques liés à la préautorisation dans notre offre de prise de décision en temps réel offre à nos clients une boîte à outils de gestion des risques plus performante, qui a démontré sa capacité à augmenter les taux d’autorisation, à réduire les faux refus et à diminuer les rétrofacturations. »

Les partenariats de Riskified avec les émetteurs ont déjà eu un impact mesurable. Sur une période de 30 jours, un autre émetteur de cartes américain de premier plan, s’appuyant sur les données du réseau de commerçants de Riskified, a augmenté les taux d’autorisation chez un vendeur de billets, un opérateur de jeux et un détaillant en ligne de 5,9 %, 1,4 % et 1,6 % respectivement, et a fait état d’une réduction de 25 % des faux refus chez certains commerçants de Riskified. Du côté des commerçants, le détaillant de vêtements de sport Lorna Jane a vu son taux d’autorisation bancaire passer de 82 % à 95 % après avoir mis en œuvre le système de prise de décision de pré-autorisation de Riskified, parallèlement à une réduction de plus de 90 % des rétrofacturations.

Cette intégration renforce l’offre de prise de décision en temps réel de Marqeta, en exploitant des données plus riches sur les commerçants pour alimenter son modèle prédictif de notation des risques basé sur l’IA, ce qui contribue à réduire les transactions frauduleuses et à augmenter les taux d’autorisation pour ses clients. En intégrant les informations de risque de pré-autorisation de Riskified, Marqeta peut étendre ce modèle à son réseau de programmes de cartes et à ses clients émetteurs, offrant ainsi un moyen similaire d’améliorer la précision des autorisations sans augmenter le risque de fraude. Pour les commerçants, ce partenariat contribue à augmenter le nombre d’approbations des commandes légitimes, tandis que les émetteurs bénéficient d’informations supplémentaires leur permettant de prendre des décisions d’autorisation en toute confiance.

À propos de Marqeta

Marqeta permet aux entreprises de créer et d’intégrer des services financiers à leur expérience de marque, et d’explorer de nouvelles voies pour développer leur activité et satisfaire leurs utilisateurs. La plateforme Marqeta donne aux entreprises les moyens de créer leurs propres solutions financières, leur permettant de transformer des données en temps réel en solutions personnalisées et optimisées pour tous les aspects de leur activité, de la fidélisation des clients à l’efficacité du capital. Dotée de fonctionnalités de conformité et de sécurité intégrées, la plateforme Marqeta a fait ses preuves à grande échelle, traitant un volume annuel de paiements de près de 400 milliards de dollars en 2025. Marqeta est certifiée pour opérer dans plus de 40 pays à travers le monde. Rendez-vous sur www.marqeta.com pour en savoir plus.

À propos de Riskified

Riskified (NYSE : RSKD) permet aux entreprises d’exploiter le potentiel de croissance du commerce électronique en anticipant les risques. Bon nombre des plus grandes marques mondiales et des sociétés cotées en bourse vendant en ligne font confiance à Riskified pour bénéficier d’une protection garantie contre les rétrofacturations, lutter à grande échelle contre la fraude et les abus de conditions générales, et améliorer la fidélisation de la clientèle. Développée et gérée par la plus grande équipe d’analystes des risques liés au commerce électronique, de scientifiques des données et de chercheurs, la plateforme de Riskified, basée sur l’intelligence artificielle et spécialisée dans la fraude et les risques, analyse la personne derrière chaque interaction afin de fournir des décisions en temps réel et des informations fiables basées sur l’identité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur riskified.com.

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