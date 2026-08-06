Corpay Cross-Border zum offiziellen FX-Partner von Ultimate Sevens ernannt

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenszahlungslösungen, freut sich bekannt zu geben, dass der Geschäftsbereich Corpay Cross-Border eine Vereinbarung mit Ultimate Sevens geschlossen hat, einer neuen globalen Rugby-Sevens-Meisterschaft, die von der BIA Sports Group unterstützt wird und im August 2026 startet. Im Rahmen der Vereinbarung wird Corpay zum exklusiven und offiziellen Devisenpartner (FX-Partner) von Ultimate Sevens sowie zum Playmaker von Ultimate Sevens.

Als exklusiver Devisenpartner der Meisterschaft wird Corpay Cross-Border Ultimate Sevens umfassende Lösungen für das Devisenrisikomanagement bereitstellen, um das Devisenrisiko aus den täglichen Geschäftsaktivitäten zu steuern. Die preisgekrönte Plattform von Corpay Cross-Border ermöglicht es Ultimate Sevens zudem, globale Zahlungen über eine zentrale Schnittstelle abzuwickeln.

„Corpay Cross-Border freut sich sehr, zum exklusiven und offiziellen Devisenpartner von Ultimate Sevens ernannt worden zu sein“, sagte Brad Loder, Chief Marketing Officer bei Corpay Cross-Border Solutions. „Das Team von Ultimate Sevens und die BIA Sports Group definieren die Zukunft des Rugbys wirklich neu – durch ein globales Schaufenster für Elite-Sevens-Athleten, das Geschlechtergleichstellung und einen temporeichen Spielstil in den Vordergrund stellt. Wir freuen uns darauf, Ultimate Sevens dabei zu unterstützen, diese dynamische Form des Rugbys der nächsten Generation von Fans auf der ganzen Welt näherzubringen.“

Nick Cowell, Commercial Director bei Ultimate Sevens, fügte hinzu: „Wir bauen ein Team von Playmakern für Ultimate Sevens auf, die unsere Vision teilen, den Sport weltweit zu fördern und den Fans zu ermöglichen, Rugby-Sevens in einem neuen Licht zu erleben. Die Aufnahme von Corpay Cross-Border als unseren neuesten Partner wird uns dabei helfen, die globalen Abläufe und Zahlungen im Rahmen unserer multinationalen Veranstaltungsreihe zu verwalten, während wir die erste Saison starten und den Fans ein temporeiches, spannendes Format voller Weltklasse-Talente im Rugby-Sevens bieten.“

Über Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) ist ein globales S&P500-Unternehmen für Unternehmenszahlungen, das Unternehmen und Verbraucher dabei unterstützt, Zahlungen auf einfache und kontrollierte Weise abzuwickeln. Mit den modernen Zahlungslösungen von Corpay können Kunden fahrzeugbezogene Ausgaben (z. B. Tanken und Parken), Reisekosten (z. B. Hotelbuchungen) und Verbindlichkeiten (z. B. Zahlungen an Lieferanten) einfacher verwalten. Dadurch sparen unsere Kunden Zeit und haben letztendlich geringere Ausgaben. Corpay Cross-Border bezieht sich auf eine Gruppe von juristischen Personen, deren Eigentümer und Betreiber Corpay, Inc. ist.

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Über Ultimate Sevens

Ultimate Sevens ist eine neue globale Rugby-Sevens-Meisterschaft, die eine traditionsreiche Sportart aufgreift und sie für moderne Sportfans neu belebt. Konzipiert für die besten Spieler der Welt, mit einem innovativen Veranstaltungsformat, digitalem Storytelling und einem Förderprogramm für Nachwuchstalente, wird Ultimate Sevens das Rugby-Sevens für traditionelle und neue Generationen von Rugby-Fans auf ein neues Niveau heben, damit sie sich damit identifizieren und daran Freude haben können.

*„Corpay“ bezieht sich in diesem Dokument in erster Linie auf die Cross-Border-Sparte von Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border; eine vollständige Liste der Unternehmen, die zu Corpay Cross-Border gehören, finden Sie hier: https://www.corpay.com/compliance.

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