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Riskified与Marqeta携手优化发卡机构授权决策，助力减少误拒交易

此次整合将Riskified的预授权风险情报引入Marqeta的现代化发卡平台，帮助发卡机构批准更多合法的电子商务交易

纽约和加州奥克兰--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 电子商务欺诈与风险情报领域的全球领导者Riskified (NYSE: RSKD)今日宣布与全球现代化发卡平台Marqeta (NASDAQ: MQ)建立合作伙伴关系。该合作旨在让Marqeta平台上的发卡机构能够使用Riskified的预授权风险情报。此次整合有助于发卡机构做出更准确的授权决策，批准更多合法交易，并减少Marqeta旗下发卡机构的误拒率。

误拒仍然是电子商务领域代价最高昂且最隐蔽的问题之一。根据PYMNTS Intelligence和Nuvei 2023年的研究，误拒使美国电子商务销售额面临约1570亿美元的风险，即使消费者尝试通过后续支付手段完成购买，最终仍有810亿美元的损失。由于发卡机构在做出授权决策时通常对商户与消费者之间更广泛的关系了解有限，因此它们往往在拒绝真正的欺诈交易的同时，也拒绝了合法的订单。

通过此次整合，Riskified将利用其全球商户交易数据网络中的洞察，直接向Marqeta的发卡平台提供丰富的预授权风险情报。这让使用Marqeta的发卡机构能在订单到达授权环节之前获得额外的背景信息，从而比仅凭交易数据更精准地区分可信客户与欺诈行为。此次整合旨在复制Riskified与其他发卡合作伙伴已取得的成果：更精准的授权决策、更少的误拒，以及为在Riskified商户处购物的持卡人提供更好的体验。

Riskified首席营销官Jeff Otto表示：“Marqeta构建了行业领先的发卡机构真正想要的现代化平台：灵活、API优先、为速度而生。将其与Riskified的全球风险情报相结合意味着，Marqeta平台上的发卡机构无需在服务优质客户和有效管理风险之间做出选择。这正是实现规模化成功支付的关键所在。”

Marqeta临时首席产品官Anthony Peculic表示：“通过与Riskified合作，我们能够利用其全球商户网络和智能决策能力，帮助客户最大化支付成功率。Marqeta一直在不断优化我们的风险管理工具以领先于欺诈手段，而将Riskified的预授权风险情报融入我们的实时决策产品，能够为客户提供更强大的风险管理工具包。事实证明，这能提高授权率、减少误拒并降低退单。”

Riskified的发卡机构合作伙伴关系已显示出可衡量的影响。在30天内，另一家美国顶级发卡机构利用Riskified商户网络的数据，将一家票务商户、一家游戏商户和一家在线零售商的授权率分别提高了5.9%、1.4%和1.6%，并报告称在与某些Riskified商户合作时，误拒率降低了25%。在商户方面，运动服饰零售商Lorna Jane在实施Riskified的预授权决策后，银行授权率从82%上升至95%，同时退单减少了90%以上。

此次整合加强了Marqeta的实时决策产品，利用更丰富的商户数据为其AI驱动的预测风险评分提供支持，帮助减少欺诈交易并提高客户的授权率。通过整合Riskified的预授权风险情报，Marqeta可以将这一模型扩展到其发卡项目和发卡客户网络中，在不增加欺诈风险的情况下，提供一条提高授权准确性的类似路径。对于商户而言，该合作伙伴关系有助于提高合法订单的批准率，而发卡机构则能够获得额外的情报以做出更自信的授权决策。

关于Marqeta

Marqeta使企业能够在其品牌体验中构建和嵌入金融服务，从而解锁业务增长和提升用户满意度的新途径。Marqeta平台助力企业掌控金融解决方案的构建，使其能够将实时数据转化为个性化的优化解决方案，涵盖从消费者忠诚度到资本效率的方方面面。Marqeta的平台内置了合规性和安全性，并已在大规模应用中得到验证，2025年处理的年支付量近4000亿美元。Marqeta已获得在全球40多个国家运营的认证。如需了解更多信息，请访问www.marqeta.com

关于Riskified

Riskified (NYSE: RSKD)使企业能够通过巧妙应对风险来释放电子商务的成长潜力。许多全球最大的品牌和在线销售的上市公司都依赖Riskified确保防范退单纠纷，大规模打击欺诈和政策滥用，并提高客户保留率。Riskified由AI驱动的欺诈和风险智能平台由庞大的电子商务风险分析师、数据科学家和研究人员团队开发和管理。该平台分析每次互动背后的个体，以提供实时决策和基于身份的强大洞察力。如需了解更多信息，请访问riskified.com

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