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Corpay Cross-Border es nombrado socio oficial de divisas de Ultimate Sevens

La compañía facilitará el acceso a soluciones de gestión del riesgo de divisas y pagos transfronterizos

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), líder mundial en soluciones de pagos corporativos, se complace en anunciar que su división Corpay Cross-Border ha firmado un acuerdo con Ultimate Sevens, un nuevo campeonato mundial de rugby a siete impulsado por BIA Sports Group, cuyo comienzo está previsto para agosto de 2026. En virtud de este acuerdo, Corpay se convertirá no solo en el socio exclusivo y oficial de divisas de Ultimate Sevens, sino también en uno de los Playmakers del campeonato.

En calidad de socio exclusivo para la gestión del cambio de divisas del campeonato, Corpay Cross-Border ofrecerá a Ultimate Sevens una solución integral de gestión del riesgo cambiario que le permitirá reducir su exposición a las fluctuaciones de los tipos de cambio derivadas de sus operaciones comerciales diarias.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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Contacto de Corpay:
Brad Loder
Director de Marketing
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

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Leo Style
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