Corpay Cross-Border es nombrado socio oficial de divisas de Ultimate Sevens

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), líder mundial en soluciones de pagos corporativos, se complace en anunciar que su división Corpay Cross-Border ha firmado un acuerdo con Ultimate Sevens, un nuevo campeonato mundial de rugby a siete impulsado por BIA Sports Group, cuyo comienzo está previsto para agosto de 2026. En virtud de este acuerdo, Corpay se convertirá no solo en el socio exclusivo y oficial de divisas de Ultimate Sevens, sino también en uno de los Playmakers del campeonato.

En calidad de socio exclusivo para la gestión del cambio de divisas del campeonato, Corpay Cross-Border ofrecerá a Ultimate Sevens una solución integral de gestión del riesgo cambiario que le permitirá reducir su exposición a las fluctuaciones de los tipos de cambio derivadas de sus operaciones comerciales diarias.

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