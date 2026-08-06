Corpay Cross-Border est désignée partenaire officiel de change d’Ultimate Sevens

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE : CPAY), un chef de file mondial des paiements d’entreprise, a le plaisir d’annoncer que sa division transfrontalière (« Cross-Border »), a conclu un accord avec Ultimate Sevens, un nouveau championnat mondial de rugby à sept soutenu par BIA Sports Group, dont le lancement est prévu en août 2026. En vertu de cet accord, Corpay devient le partenaire exclusif et officiel d’Ultimate Sevens pour les opérations de change (FX), tout en jouant un rôle de « Playmaker » (meneur de jeu) pour Ultimate Sevens.

En sa qualité de partenaire exclusif des opérations de change du championnat, Corpay Cross-Border fournira à Ultimate Sevens des solutions complètes de gestion des risques de change afin d’aider l’entreprise à gérer son exposition au risque de change liée à ses activités quotidiennes. La plateforme primée de Corpay Cross-Border permettra également à Ultimate Sevens de gérer ses paiements internationaux à partir d’un point d’accès unique.

« Corpay Cross-Border est ravie d’avoir été désignée partenaire officiel et exclusif d’Ultimate Sevens pour les opérations de change », a déclaré Brad Loder, directeur du marketing de Corpay Cross-Border Solutions. « Les équipes d’Ultimate Sevens et de BIA Sports Group sont en train de redéfinir l’avenir du rugby en proposant une vitrine mondiale dédiée aux athlètes d’élite du rugby à sept, qui privilégie la parité hommes-femmes ainsi qu’un style de jeu rapide. Nous sommes impatients de soutenir Ultimate Sevens dans sa mission de faire découvrir cette forme dynamique du rugby à la prochaine génération de fans à travers le monde. »

Nick Cowell, directeur commercial d’Ultimate Sevens, a confié pour sa part : « Nous sommes en train de constituer une équipe de “Playmakers” pour Ultimate Sevens, qui partagent notre vision : développer le rugby à sept à l’échelle mondiale et permettre aux fans de découvrir ce sport sous un nouveau jour. L’arrivée de Corpay Cross-Border en tant que nouveau partenaire va nous aider à gérer les opérations et les paiements à l’échelle mondiale dans le cadre de notre série d’événements multinationaux, alors que nous nous apprêtons à lancer la saison inaugurale et à offrir aux fans un format rapide et passionnant, mettant en scène des talents de classe mondiale du rugby à sept. »

À propos de Corpay

Corpay, Inc. (NYSE : CPAY) est un spécialiste mondial des paiements figurant au classement S&P500 qui aide les entreprises et les particuliers à régler leurs dépenses de manière simple et maîtrisée. La gamme de solutions de paiement de Corpay permet à ses clients de mieux gérer les dépenses liées aux véhicules (ex. : ravitaillement en carburant ou stationnement), les frais de déplacement (ex. : réservations d’hôtel) et les frais de paiement (ex. : règlement des fournisseurs). Nos clients gagnent ainsi du temps et, à terme, dépensent moins. Corpay Cross-Border fait référence à un groupe d’entités juridiques détenues et exploitées par Corpay, Inc. Corpay, Inc.

Corpay – Payments made easy. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.corpay.com.

À propos d’Ultimate Sevens

Ultimate Sevens est un nouveau championnat mondial de rugby à sept qui vise à redonner un souffle nouveau à ce sport traditionnel et à le faire découvrir aux amateurs de sport d’aujourd’hui. Conçu pour les meilleurs joueurs du monde, basé sur un format de compétition innovant et une communication numérique, et proposant un parcours dédié aux jeunes talents, Ultimate Sevens va hausser le niveau du rugby à sept, permettant ainsi aux fans de rugby de toutes générations de s’intéresser à ce sport et d’en profiter pleinement.

*Dans le présent document, « Corpay » désigne principalement la division transfrontalière (Cross-Border) de Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border ; la liste complète des entreprises faisant partie de la Corpay Cross-Border est disponible ici : https://www.corpay.com/compliance.

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