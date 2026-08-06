Riskified y Marqeta se asocian para optimizar las decisiones de autorización de los emisores de tarjetas y ayudar a reducir los rechazos injustificados

NUEVA YORK Y OAKLAND, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), líder mundial en inteligencia sobre fraude y riesgos en el comercio electrónico, anunció hoy una asociación con Marqeta (NASDAQ: MQ), la plataforma global de emisión de tarjetas modernas, para brindar a los emisores de tarjetas de la plataforma de Marqeta acceso a la inteligencia de riesgo de preautorización de Riskified. Esta integración ayuda a los emisores a tomar decisiones de autorización más precisas, aprobar más transacciones legítimas y reducir los rechazos injustificados en toda la cartera de emisores de Marqeta.

Los rechazos injustificados siguen siendo uno de los problemas más costosos y menos visibles del comercio electrónico. Según una investigación de 2023 por parte de PYMNTS Intelligence y Nuvei, los rechazos injustificados pusieron en riesgo aproximadamente 157 000 millones de dólares en ventas de comercio electrónico en EE. UU., de los cuales 81 000 millones se perdieron incluso después de que los consumidores intentaron completar sus compras mediante intentos de pago posteriores. Dado que los emisores suelen tomar decisiones de autorización con poca visibilidad de la relación general entre el comerciante y el consumidor, con demasiada frecuencia rechazan pedidos legítimos junto con otros fraudulentos.

Mediante esta integración, Riskified proporcionará información de riesgo enriquecida previa a la autorización, basada en datos de transacciones de su red global de comercios, directamente en la plataforma de emisión de tarjetas de Marqeta. Esto brinda a los emisores que utilizan Marqeta información adicional sobre un pedido antes de su autorización, lo que les permite distinguir a los clientes confiables de la actividad fraudulenta con mayor precisión que la que permiten los datos de transacción por sí solos. El objetivo de la integración es replicar lo que Riskified ya ha demostrado con otros socios emisores: decisiones de autorización más precisas, menos rechazos injustificados y una mejor experiencia para los titulares de tarjetas que compran en comercios afiliados a Riskified.

"Marqeta creó la plataforma moderna que los emisores de tarjetas líderes del sector realmente necesitan: es flexible, tiene un enfoque que prioriza las API y está diseñada para la velocidad. Al combinarla con la inteligencia de riesgos global de Riskified, los emisores que utilizan la plataforma de Marqeta no tienen que elegir entre aceptar a buenos clientes y gestionar el riesgo de forma eficaz, o sea una cosa u otra. Así es como se logra el éxito en los pagos a gran escala", afirmó Jeff Otto, director de marketing de Riskified.

"Al asociarnos con Riskified, podemos aprovechar su red comercial global y sus decisiones inteligentes para ayudar a maximizar el éxito de los pagos para nuestros clientes", afirmó Anthony Peculic, director de productos interino de Marqeta. "Marqeta perfecciona constantemente nuestras herramientas de gestión de riesgos para adelantarnos al fraude, y la incorporación de la inteligencia de riesgos previa a la autorización de Riskified en nuestra oferta de toma de decisiones en tiempo real ofrece a nuestros clientes un conjunto de herramientas de gestión de riesgos más preciso, que se ha demostrado que aumenta las tasas de autorización, reduce los rechazos injustificados y reduce las devoluciones de cargos".

Las alianzas de Riskified con emisores ya han demostrado un impacto tangible. En un período de 30 días, otro emisor de tarjetas estadounidense de primer nivel, aprovechando los datos de la red de comercios de Riskified, aumentó las tasas de autorización en un comercio de venta de entradas, un comercio de juegos y un comercio electrónico en un 5,9 %, 1,4 % y 1,6 %, respectivamente, y reportó una reducción de los rechazos injustificados de un 25 % con ciertos comercios de Riskified. Por parte de los comercios, la tienda de ropa deportiva Lorna Jane vio aumentar su tasa de autorizaciones bancarias del 82 % al 95 % después de implementar la toma de decisiones de preautorización de Riskified, junto con una reducción de más del 90 % en las devoluciones de cargos.

La integración fortalece la oferta de toma de decisiones en tiempo real de Marqeta, aprovechando datos más completos de los comercios para alimentar su sistema predictivo de riesgo basado en IA, lo que ayuda en última instancia a reducir las transacciones fraudulentas y aumentar las tasas de autorización para sus clientes. Al integrar la inteligencia de riesgo de preautorización de Riskified, Marqeta puede extender este modelo a su red de programas de tarjetas y clientes emisores, proporcionando una vía similar para mejorar la precisión de las autorizaciones, sin aumentar el riesgo de fraude. Para los comercios, la alianza ayuda a aumentar las aprobaciones de pedidos legítimos, mientras que los emisores obtienen información adicional para tomar decisiones de autorización más seguras.

Acerca de Marqeta

Marqeta permite a las empresas crear e integrar servicios financieros en su experiencia de marca, además de descubrir nuevas formas de hacer crecer su negocio y deleitar a sus usuarios. La plataforma de Marqeta pone a las empresas al mando del desarrollo de soluciones financieras, permitiéndoles transformar datos en tiempo real en soluciones personalizadas y optimizadas para todo, desde la fidelización de clientes hasta la eficiencia del capital. Con cumplimiento normativo y seguridad integrados, la plataforma de Marqeta ha demostrado su eficacia a gran escala, procesando casi 400 000 millones de dólares en volumen de pagos anuales en 2025. Marqeta cuenta con certificación para operar en más de 40 países en todo el mundo. Visite www.marqeta.com para ver más información.

Acerca de Riskified

Riskified (NYSE: RSKD) permite a las empresas impulsar el crecimiento del comercio electrónico superando los desafíos del riesgo. Muchas de las marcas más importantes del mundo y empresas que cotizan en bolsa y que venden en línea confían en Riskified para obtener protección garantizada contra devoluciones de cargos, combatir el fraude y el abuso de políticas a escala, y mejorar la retención de clientes. Desarrollada y administrada por el equipo más grande de analistas de riesgos de comercio electrónico, científicos de datos e investigadores, la plataforma de inteligencia de riesgos y fraude impulsada por IA de Riskified analiza al individuo detrás de cada interacción para proporcionar decisiones en tiempo real y conocimientos sólidos basados ​​en la identidad. Obtenga más información en riskified.com.

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